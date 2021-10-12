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Павелко: Появление сборной Украины в FIFA 22 будет способствовать ее популяризации в мире
"Сине-желтые" впервые представлены в футбольном симуляторе
Фото: footballua.tv/ автор неизвестен
Президент УАФ Андрей Павелко вручил футболистам сборной Украины их личные карточки в известном симуляторе FIFA 22.
Начиная с данной части игры "сине-желтые" впервые представлены в футбольном симуляторе.
"Появление "сине-желтых" в игре FIFA будет способствовать популяризации сборной Украины в мировом футболе. Многие наши болельщики просили об этом.
А для вас это станет хорошей возможностью сыграть в игру самим или со своими детьми", - приводит слова Павелко пресс-служба УАФ.
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