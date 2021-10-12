Павелко: Появление сборной Украины в FIFA 22 будет способствовать ее популяризации в мире

Президент УАФ Андрей Павелко вручил футболистам сборной Украины их личные карточки в известном симуляторе FIFA 22.

Начиная с данной части игры "сине-желтые" впервые представлены в футбольном симуляторе.

"Появление "сине-желтых" в игре FIFA будет способствовать популяризации сборной Украины в мировом футболе. Многие наши болельщики просили об этом.

А для вас это станет хорошей возможностью сыграть в игру самим или со своими детьми", - приводит слова Павелко пресс-служба УАФ.