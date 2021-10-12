Матвиенко: В сборной Боснии и Герцеговины играет не только Джеко

Защитник сборной Украины Николай Матвиенко высказался о сборной Боснии и Герцеговины накануне встречи команд в рамках отбора на ЧМ-2022.

"Джеко - очень сильный игрок мирового уровня, но не он один там играет. У Боснии и Герцеговины есть еще много футболистов, которые выступают на серьезном уровне.

Поэтому мы разбираем соперника и в целом, как команду, и отдельно таких личностей, как он", — сказал Матвиенко в комментарии для Футбол NEWS.