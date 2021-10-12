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Матвиенко: В сборной Боснии и Герцеговины играет не только Джеко
Защитник "сине-желтых" поделился мнением о сопернике
Фото: Footballua.tv
Защитник сборной Украины Николай Матвиенко высказался о сборной Боснии и Герцеговины накануне встречи команд в рамках отбора на ЧМ-2022.
"Джеко - очень сильный игрок мирового уровня, но не он один там играет. У Боснии и Герцеговины есть еще много футболистов, которые выступают на серьезном уровне.
Поэтому мы разбираем соперника и в целом, как команду, и отдельно таких личностей, как он", — сказал Матвиенко в комментарии для Футбол NEWS.
Напомним, матч Украина - Босния и Герцеговина пройдет сегодня, 12 октября во Львове на "Арене Львов". Стартовый свисток арбитра прозвучит в 21:45.
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