Все билеты проданы. На матче Украины с Боснией во Львове ожидается аншлаг

Сегодня, 12 октября, состоится поединок квалификации на чемпионат мира-2022 между сборными Украины и Боснией и Герцеговиной.

Матч пройдет во Львове на "Арене Львов".

Все билеты на эту игру проданы, сообщает Meta-ratings.com.ua. Это разрешенные 2/3 — почти 24 тысячи.

Ранее во Львове состоялось заседание областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций с участием представителей УАФ, на котором было определено, что на поединке Украина — Босния и Герцеговина на "Арене-Львов" смогут присутствовать 24 тысячи болельщиков.

Напомним, что полная вместительность "Арены-Львов" составляет 34 915 мест.