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Национальная сборная Украины

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Все билеты проданы. На матче Украины с Боснией во Львове ожидается аншлаг

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Поединок состоится сегодня, 12 октября в 21:45

Все билеты проданы. На матче Украины с Боснией во Львове ожидается аншлаг

Фото: УАФ / Автор - неизвестен

Новина українською

Сегодня, 12 октября, состоится поединок квалификации на чемпионат мира-2022 между сборными Украины и Боснией и Герцеговиной.

Матч пройдет во Львове на "Арене Львов".

Все билеты на эту игру проданы, сообщает Meta-ratings.com.ua. Это разрешенные 2/3 — почти 24 тысячи.

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Ранее во Львове состоялось заседание областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций с участием представителей УАФ, на котором было определено, что на поединке Украина — Босния и Герцеговина на "Арене-Львов" смогут присутствовать 24 тысячи болельщиков.

Напомним, что полная вместительность "Арены-Львов" составляет 34 915 мест.

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В статье: Украина Босния и Герцеговина
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Источник:
Meta-ratings

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Комментарии (2)
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жажа_the_best (Харьков)
12.10.2021 в 14:38
Львів фартове місто для Збірній! Чекаємо тільки перемоги!
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KovaLL (Киев)
12.10.2021 в 14:01
тепер тільки перемога
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