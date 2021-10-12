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Все билеты проданы. На матче Украины с Боснией во Львове ожидается аншлаг
Поединок состоится сегодня, 12 октября в 21:45
Фото: УАФ / Автор - неизвестен
Сегодня, 12 октября, состоится поединок квалификации на чемпионат мира-2022 между сборными Украины и Боснией и Герцеговиной.
Матч пройдет во Львове на "Арене Львов".
Все билеты на эту игру проданы, сообщает Meta-ratings.com.ua. Это разрешенные 2/3 — почти 24 тысячи.
Ранее во Львове состоялось заседание областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций с участием представителей УАФ, на котором было определено, что на поединке Украина — Босния и Герцеговина на "Арене-Львов" смогут присутствовать 24 тысячи болельщиков.
Напомним, что полная вместительность "Арены-Львов" составляет 34 915 мест.
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