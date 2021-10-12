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Петраков рассказал о кадровой ситуации в сборной перед матчем с боснийцами

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Матч между сборными состоится уже сегодня, 12 октября

Петраков рассказал о кадровой ситуации в сборной перед матчем с боснийцами

Фото: УАФ / Автор - Павел Кубанов

Новина українською

Исполняющий обязанности главного тренера сборной Украины Александр Петраков поделился впечатлениями от атмосферы во Львове, а также рассказал о выборе стартового состава.

– Мы только приехали, нужно было к банкомату идти, и все люди идут, узнают, руками машут, желают все победы. Так хорошо, чувствуется, что весь город живет футболом.

– Какая ситуация с Соболем? Какая ситуация с ним, все ли хорошо?

– Не могу сказать. Соболь, Корниенко, Коля Матвиенко, Сидорчук тоже, у Тымчика были проблемы целый день – насморк, голова болела. Увидим, сейчас не могу ничего сказать, – сказал Петраков.

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Напомним, матч Украина - Босния и Герцеговина пройдет сегодня, 12 октября во Львове. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 21:45.

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В статье: Украина Босния и Герцеговина Александр Петраков
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Источник:
Футбол NEWS

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Комментарии (2)
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леонид Угринович
12.10.2021 в 14:36
Блефує Петраков. Може так і потрібно.
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2.dc (Николаев)
12.10.2021 в 14:34
) … м-да, Петракову лучше воздерживаться от пространных интервью, причём по любому поводу …) Но то такэ … а проблема все та же - это 2-й матч в спарке, а они нам всегда "удавались" и до всякого Петракова. Ну и физика… здесь как всегда …
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