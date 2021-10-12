Петраков рассказал о кадровой ситуации в сборной перед матчем с боснийцами

Исполняющий обязанности главного тренера сборной Украины Александр Петраков поделился впечатлениями от атмосферы во Львове, а также рассказал о выборе стартового состава.

– Мы только приехали, нужно было к банкомату идти, и все люди идут, узнают, руками машут, желают все победы. Так хорошо, чувствуется, что весь город живет футболом.

– Какая ситуация с Соболем? Какая ситуация с ним, все ли хорошо?

– Не могу сказать. Соболь, Корниенко, Коля Матвиенко, Сидорчук тоже, у Тымчика были проблемы целый день – насморк, голова болела. Увидим, сейчас не могу ничего сказать, – сказал Петраков.

Читайте также Снова без Пихаленка. Петраков определился с заявкой на матч с Боснией

Напомним, матч Украина - Босния и Герцеговина пройдет сегодня, 12 октября во Львове. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 21:45.