Матч против Боснии и Герцеговины станет юбилейным для Украины во Львове

Сегодняшний матч отбора ЧМ-2022 против Боснии и Герцеговины, который состоится на "Арене Львов" станет для сборной Украины юбилейным, 20-м в городе Львов.

"Пока что Львов - настоящая крепость для "сине-желтых": 17 побед и две ничьи. Причем миром наша команда здесь расходилась только в товарищеских поединках. Конечно, на нашей стороне и разница забитых и пропущенных мячей - 46-10!", - напоминает пресс-служба УАФ.