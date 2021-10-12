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Матч против Боснии и Герцеговины станет юбилейным для Украины во Львове
Поединок начнется в 21:45
Фото: УАФ / Автор - Павел Кубанов
Сегодняшний матч отбора ЧМ-2022 против Боснии и Герцеговины, который состоится на "Арене Львов" станет для сборной Украины юбилейным, 20-м в городе Львов.
"Пока что Львов - настоящая крепость для "сине-желтых": 17 побед и две ничьи. Причем миром наша команда здесь расходилась только в товарищеских поединках. Конечно, на нашей стороне и разница забитых и пропущенных мячей - 46-10!", - напоминает пресс-служба УАФ.
Напомним, что стартовый свисток арбитра прозвучит в 21:45.
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