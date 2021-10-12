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Матч против Боснии и Герцеговины станет юбилейным для Украины во Львове

Национальная сборная Украины
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Поединок начнется в 21:45

Матч против Боснии и Герцеговины станет юбилейным для Украины во Львове

Фото: УАФ / Автор - Павел Кубанов

Новина українською

Сегодняшний матч отбора ЧМ-2022 против Боснии и Герцеговины, который состоится на "Арене Львов" станет для сборной Украины юбилейным, 20-м в городе Львов.

"Пока что Львов - настоящая крепость для "сине-желтых": 17 побед и две ничьи. Причем миром наша команда здесь расходилась только в товарищеских поединках. Конечно, на нашей стороне и разница забитых и пропущенных мячей - 46-10!", - напоминает пресс-служба УАФ.

Напомним, что стартовый свисток арбитра прозвучит в 21:45.

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В статье: Украина Босния и Герцеговина
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Источник:
УАФ

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Комментарии (1)
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Динамо-машина (Киев)
12.10.2021 в 15:34
Автор статьи пишет, что на фартовом стадионе Арена-Львов Украина сыграет 20ый матч. Враньё! Это в самом городе Львов будет 20ая игра, но большинство игр было на стадионе "Украина"!
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