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Сабо: На Джеко нужно обратить внимание. Он может и забить, и что-то создать
Эдин - главная звезда боснийцев
Бывший тренер
"Босния и Герцеговина - непростая команда. У них все футболисты основного состава играют за границей. При этом они выступают в неплохих клубах, в Италии, Испании, Англии. Так что нашей сборной будет тяжело.
У Боснии есть очень хороший нападающий - Джеко. На него нужно обратить внимание. Это единственный футболист, который может и забить, и что-то создать.
Здорово, что игровая дисциплина нашей команды на очень хорошем уровне. Вся команда защищается, тот же Ярмоленко ходит назад. Самое главное, чтобы у нас получилась игра в атаке. Босния будет стараться поймать нас на ошибке. Надо быть очень внимательными при стандартах, потому что Джеко хорошо играет головой. Думаю, наши ребята все это понимают", — сказал Сабо.
Напомним, что матч Украина – Босния и Герцеговина начнется сегодня в 21:45, а UA-Футбол проведет
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