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Сабо: На Джеко нужно обратить внимание. Он может и забить, и что-то создать

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Эдин - главная звезда боснийцев

Сабо: На Джеко нужно обратить внимание. Он может и забить, и что-то создать

Новина українською

Бывший тренер сборной Украины, а ныне эксперт телеканалов Футбол 1/2/3 Йожеф Сабо поделился своими ожиданиями от предстоящего матча сине-желтых против Боснии и Герцеговины в рамках квалификации ЧМ-2022.

"Босния и Герцеговина - непростая команда. У них все футболисты основного состава играют за границей. При этом они выступают в неплохих клубах, в Италии, Испании, Англии. Так что нашей сборной будет тяжело.

У Боснии есть очень хороший нападающий - Джеко. На него нужно обратить внимание. Это единственный футболист, который может и забить, и что-то создать.

Здорово, что игровая дисциплина нашей команды на очень хорошем уровне. Вся команда защищается, тот же Ярмоленко ходит назад. Самое главное, чтобы у нас получилась игра в атаке. Босния будет стараться поймать нас на ошибке. Надо быть очень внимательными при стандартах, потому что Джеко хорошо играет головой. Думаю, наши ребята все это понимают", — сказал Сабо.

Напомним, что матч Украина – Босния и Герцеговина начнется сегодня в 21:45, а UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.

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В статье: Украина Босния и Герцеговина Йожеф Сабо
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (1)
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
12.10.2021 в 16:25
Так и сделают, будут обращать внимание, когда Джеко будет забивать!
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