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Национальная сборная Украины

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Матвиенко: Для сборной Украины Львов – неприступная крепость

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Сегодня фартовость Львова проверит сборная Боснии и Герцеговины

Матвиенко: Для сборной Украины Львов – неприступная крепость

Льввська міська рада

Новина українською

Защитник сборной Украины Николай Матвиенко верит в магию трибун в домашнем матче против Боснии и Герцеговины, который сегодня состоится во Львове.

"Для нас Львов – неприступная крепость. Надеюсь, так и останется. Здесь всегда фантастическая поддержка – отличный стадион, болельщики. Надеюсь, все придут и поддержат нас", - сказал Матвиенко.

Напомним, что матч Украина – Босния и Герцеговина начнется сегодня в 21:45, а UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.

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В статье: Украина Николай Матвиенко
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Источник:
ТК Футбол

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