Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Матвиенко: Для сборной Украины Львов – неприступная крепость
Сегодня фартовость Львова проверит сборная Боснии и Герцеговины
Льввська міська рада
Защитник
"Для нас Львов – неприступная крепость. Надеюсь, так и останется. Здесь всегда фантастическая поддержка – отличный стадион, болельщики. Надеюсь, все придут и поддержат нас", - сказал Матвиенко.
Напомним, что матч Украина – Босния и Герцеговина начнется сегодня в 21:45, а UA-Футбол проведет
Популярное сейчас
- Украина - Босния и Герцеговина. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча отбора на ЧМ-2022
- "Павелко, п***р". Фанаты Карпат отреагировали на присутствие президента УАФ на стадионе
- Украина - Босния и Герцеговина. Анонс и прогноз матча на 12.10.2021
- Финляндия - Украина 1:2. Обиды Петракова - злость команды. Хорошо, что так
- Невероятная красотка, которая отказала Энрике Иглесиасу и бросила все ради Эдина Джеко. ФОТО
- Милевский примет участие в новом сезоне телешоу Холостяк
Новости по теме
- 08:39 Зарубежные Валидол Украина прибережет на Боснию. С финнами Петраков справился отлично. Аудиомнение #118
- 23:21 Украинские InStat: Ярмоленко – лучший игрок матча с Финляндией, Яремчук и Степаненко в тройке
- 20:54 Украинские Финляндия - Украина 1:2. Обиды Петракова - злость команды. Хорошо, что так