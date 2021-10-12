Матвиенко: Для сборной Украины Львов – неприступная крепость

Защитник сборной Украины Николай Матвиенко верит в магию трибун в домашнем матче против Боснии и Герцеговины, который сегодня состоится во Львове.

"Для нас Львов – неприступная крепость. Надеюсь, так и останется. Здесь всегда фантастическая поддержка – отличный стадион, болельщики. Надеюсь, все придут и поддержат нас", - сказал Матвиенко.