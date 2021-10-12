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Ващук: Не исключаю, что Малиновский вернется в сборную еще при Петракове

Национальная сборная Украины
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Владислав говорит, что конфликт нужно загасить как можно скорее

Ващук: Не исключаю, что Малиновский вернется в сборную еще при Петракове

фото - Олександр Приходько

Новина українською

Бывший защитник киевского "Динамо" и сборной Украины Владислав Ващук перед матчем с Боснией и Герцеговиной высказался о кадровом потенциале сборной.

"Думаю, нельзя ставить вопрос так, что Петраков и сборная доказали, что без Зинченко и Малиновского команда тоже способна выигрывать. Эти ребята и те же травмированные тоже игроки сборной, они ими остаются, несмотря на какие-то трения между футболистом и главным тренером. Нельзя эти склоки подогревать в прессе. Прежде всего, это внутренняя ситуация сборной. Информация дошла до журналистов, которые подлили масла в огонь. Теперь надо эту ситуацию потушить, чтобы она не мешала команде добиваться решения больших задач. Много отвлекающих факторов, которые мешают. А у команды стоит задача выйти в финальную часть чемпионата мира.

Вернется ли Малиновский в сборную при Петракове? Все может быть. Если найдут общий язык и поговорят. Инициатива, наверное, может исходить от обоих. Самое главное, что футболисты, будь это Малиновский или любой другой на его месте, не должны быть в конфликте с главным тренером. Он отвечает за результат и это его решение, иначе сам футболист обрезает свой путь в сборную. Футболисты должны быть в обойме, кто бы не пришел в сборную. Это его выбор и решение. Нужно с этим считаться, как футболистам, так и игрокам.

Останется ли Петраков главным тренером сборной в случае выхода на ЧМ в Катаре? Он все делает для этого, чтобы заслужить такое доверие у руководства федерации и у болельщиков нашей национальной команды", - сказал Ващук.

Напомним, что матч Украина – Босния и Герцеговина начнется сегодня в 21:45, а UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.

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В статье: Украина Владислав Ващук Руслан Малиновский Александр Петраков
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Комментарии (4)
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Соколов (Никополь)
12.10.2021 в 18:31
Ты бы лучше рассказал что там с долгом Гусева
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usovvictor (Kharkov)
12.10.2021 в 18:23
...все вернуться если пройдем таким составом...
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Ol-g (Одесса)
12.10.2021 в 18:21
Опять источники мой хлеб отнимают)
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ПетроФ (Луцьк)
12.10.2021 в 18:13
тоже мені відкрив америку. Малиновський буде на наступному зборі.
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