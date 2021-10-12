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Основной полузащитник сборной Боснии пропустит матч с Украиной
Гойко Цимирот получил травму уже во Львове
nfsbih.ba
Полузащитник сборной Боснии и Герцеговины Гойко Цимирот не поможет своей команде в сегодняшнем матче отбора ЧМ-2022 против
Уже во Львове футболист получил травму – у него диагностирован надрыв задней мышцы голени.
Таким образом, Цимирот пропустит порядка трех недель.
Отметим, что Цимирот – основной футболист сборной Боснии. Он выходил в стартовом составе во всех 5 матчах команды в текущем отборе.
Напомним, что матч Украина – Босния и Герцеговина начнется сегодня в 21:45, а UA-Футбол проведет
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