Основной полузащитник сборной Боснии пропустит матч с Украиной

Полузащитник сборной Боснии и Герцеговины Гойко Цимирот не поможет своей команде в сегодняшнем матче отбора ЧМ-2022 против Украины .

Уже во Львове футболист получил травму – у него диагностирован надрыв задней мышцы голени.

Таким образом, Цимирот пропустит порядка трех недель.

Отметим, что Цимирот – основной футболист сборной Боснии. Он выходил в стартовом составе во всех 5 матчах команды в текущем отборе.