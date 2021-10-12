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Морозюк: Цыганков и Зубков не показывают тот уровень, который показывал раньше Коноплянка

Национальная сборная Украины
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(1 голосов)

Раньше и трава была зеленее, и деревья выше

Морозюк: Цыганков и Зубков не показывают тот уровень, который показывал раньше Коноплянка

Фото: obozrevatel.com/ автор неизвестен

Новина українською

Экс-игрок сборной Украины Николай Морозюк сравнил потенциал нынешней национальной команды с временами, когда он защищал ее цвета.

"Ярмоленко делает разницу. Что бы не говорили, без него невероятно тяжело. Не то, что он мой друг, он очень важный игрок сейчас. Он делает разницу даже в самые сложные моменты. На другом фланге этой разницы не хватает – вот когда был в лучшей форме Коноплянка...

Цыганков и Зубков – хорошие игроки, но – это мое мнение – они не показывают тот уровень, который показывал в те времена Коноплянка. В какой-то период вся сборная держалась на связке Ярмоленко-Коноплянка. Они делали огромную разницу, за счет чего мы были в шаге от чемпионата мира.

Матч против Боснии? Сегодня мы победим 2:1, забьют Ярмоленко и Яремчук", – сказал Морозюк.

Напомним, что матч Украина – Босния и Герцеговина начнется сегодня в 21:45, а UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.

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В статье: Андрей Ярмоленко Николай Морозюк Украина
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Источник:
vZbirna

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Комментарии (5)
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Джан Мурадов (Придеснянськ)
12.10.2021 в 19:59
А Супряга не демонструє рівня Блохіна...
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0
0
Lithium (Киев)
12.10.2021 в 19:57
А эту вьюху точно давал Николай, а не Ирина?
Ответить
+2
0
Spivakj (Кривой Рог)
12.10.2021 в 19:48
С каждым поколением идёт деградация в украинском футболе . Такое впечатление шо молодняк в детстве грудью не кормили)
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+3
-2
Джан Мурадов (Придеснянськ)
12.10.2021 в 20:01
По перше молодняка народжується набагато менше, а по друге вони менш здорові фізично.
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+1
0
Spivakj (Кривой Рог)
12.10.2021 в 20:25
Согласен , но в 40ка мл стране не может уже родиться нормального ,здорового поколения? Это уже деградация нации.
0
0


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