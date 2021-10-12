Морозюк: Цыганков и Зубков не показывают тот уровень, который показывал раньше Коноплянка

Экс-игрок сборной Украины Николай Морозюк сравнил потенциал нынешней национальной команды с временами, когда он защищал ее цвета.

"Ярмоленко делает разницу. Что бы не говорили, без него невероятно тяжело. Не то, что он мой друг, он очень важный игрок сейчас. Он делает разницу даже в самые сложные моменты. На другом фланге этой разницы не хватает – вот когда был в лучшей форме Коноплянка...

Цыганков и Зубков – хорошие игроки, но – это мое мнение – они не показывают тот уровень, который показывал в те времена Коноплянка. В какой-то период вся сборная держалась на связке Ярмоленко-Коноплянка. Они делали огромную разницу, за счет чего мы были в шаге от чемпионата мира.

Матч против Боснии? Сегодня мы победим 2:1, забьют Ярмоленко и Яремчук", – сказал Морозюк.