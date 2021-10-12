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Морозюк: Цыганков и Зубков не показывают тот уровень, который показывал раньше Коноплянка
Раньше и трава была зеленее, и деревья выше
Фото: obozrevatel.com/ автор неизвестен
Экс-игрок
"Ярмоленко делает разницу. Что бы не говорили, без него невероятно тяжело. Не то, что он мой друг, он очень важный игрок сейчас. Он делает разницу даже в самые сложные моменты. На другом фланге этой разницы не хватает – вот когда был в лучшей форме Коноплянка...
Цыганков и Зубков – хорошие игроки, но – это мое мнение – они не показывают тот уровень, который показывал в те времена Коноплянка. В какой-то период вся сборная держалась на связке Ярмоленко-Коноплянка. Они делали огромную разницу, за счет чего мы были в шаге от чемпионата мира.
Матч против Боснии? Сегодня мы победим 2:1, забьют Ярмоленко и Яремчук", – сказал Морозюк.
Напомним, что матч Украина – Босния и Герцеговина начнется сегодня в 21:45, а UA-Футбол проведет
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