Жабченко: Украина обыграет Боснию благодаря более креативной игре в атаке

Экс-игрок национальной сборной Украины Игорь Жабченко высказался о грядущем матче нашей команды против Боснии и Герцеговины.

"Будет тяжелая борьба. Обе сборные находятся приблизительно в равном положении. У украинцев и боснийцев ушло много энергии в предыдущих матчах, соответственно, с Финляндией и Казахстаном. К тому же, балканцам пришлось преодолеть еще далекий путь из Нур-Султана во Львов.

Все же, я отдаю предпочтение подопечным Александра Петракова, которые должны взять верх за счет более высокой организации командной игры и более креативных действий нашей линии атаки. Верю, что на фартовой "Арене Львов" и удача будет на стороне украинской сборной", - сказал Жабченко.