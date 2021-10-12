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Жабченко: Украина обыграет Боснию благодаря более креативной игре в атаке

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Будем надеяться

Жабченко: Украина обыграет Боснию благодаря более креативной игре в атаке

фото - УАФ, автор - Павло Кубанов

Новина українською

Экс-игрок национальной сборной Украины Игорь Жабченко высказался о грядущем матче нашей команды против Боснии и Герцеговины.

"Будет тяжелая борьба. Обе сборные находятся приблизительно в равном положении. У украинцев и боснийцев ушло много энергии в предыдущих матчах, соответственно, с Финляндией и Казахстаном. К тому же, балканцам пришлось преодолеть еще далекий путь из Нур-Султана во Львов.

Все же, я отдаю предпочтение подопечным Александра Петракова, которые должны взять верх за счет более высокой организации командной игры и более креативных действий нашей линии атаки. Верю, что на фартовой "Арене Львов" и удача будет на стороне украинской сборной", - сказал Жабченко.

Напомним, что матч Украина – Босния и Герцеговина начнется сегодня в 21:45, а UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.

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В статье: Украина Босния и Герцеговина Игорь Жабченко
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Комментарии (2)
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myakovs (одесса)
12.10.2021 в 19:32
подведет пятов
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Spivakj (Кривой Рог)
12.10.2021 в 19:31
Боснийцы с казахами провели тренировку, а наши с финами во втором тайме сдохли . Делайте сами выводы. Не сделают игру в первом тайме будет кака)
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