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Жабченко: Украина обыграет Боснию благодаря более креативной игре в атаке
Будем надеяться
фото - УАФ, автор - Павло Кубанов
Экс-игрок
"Будет тяжелая борьба. Обе сборные находятся приблизительно в равном положении. У украинцев и боснийцев ушло много энергии в предыдущих матчах, соответственно, с Финляндией и Казахстаном. К тому же, балканцам пришлось преодолеть еще далекий путь из Нур-Султана во Львов.
Все же, я отдаю предпочтение подопечным Александра Петракова, которые должны взять верх за счет более высокой организации командной игры и более креативных действий нашей линии атаки. Верю, что на фартовой "Арене Львов" и удача будет на стороне украинской сборной", - сказал Жабченко.
Напомним, что матч Украина – Босния и Герцеговина начнется сегодня в 21:45, а UA-Футбол проведет
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