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Гимн Украины перед матчем с Боснией исполнит DZIDZIO

Национальная сборная Украины
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(1 голосов)

Михаил Хома уже не первый раз приглашен для исполнения гимна

Гимн Украины перед матчем с Боснией исполнит DZIDZIO

concert.ua

Новина українською

Сегодня сборная Украины на Арене Львов в рамках отбора ЧМ-2022 примет Боснию и Герцеговину.

Перед матчем исполнять гимн Украины будет Михаил Хома, известный как DZIDZIO.

Напомним, что Хома уже исполнял гимн Украины перед матчами сборной - октябре 2019-го перед матчем с Литвой и в октябре 2020-го перед поединком с Германией.

Напомним, что матч Украина – Босния и Герцеговина начнется сегодня в 21:45, а UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.

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В статье: Украина Босния и Герцеговина DZIDZIO
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Комментарии (3)
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Olegyurchak (Хмельницький )
12.10.2021 в 20:05
Да, и боснийцы сами себе голов назабивают, потому что поёт дзидзьо.
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0
0
download1 (huyersk)
12.10.2021 в 19:48
Як же бісить запрошення когось виконувати гімн! Ось без них не обійтися! 100% тут пов'язане все на грошах та піарі, але воно тут явно зайве! Гімн і так виконає стадіон без зайвою допомоги!Це ж Львів!
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+2
-1
Lion Killer (Львів)
12.10.2021 в 19:56
та круто він співає, не ний
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+2
-1


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