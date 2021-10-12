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Гимн Украины перед матчем с Боснией исполнит DZIDZIO
Михаил Хома уже не первый раз приглашен для исполнения гимна
concert.ua
Сегодня
Перед матчем исполнять гимн Украины будет Михаил Хома, известный как DZIDZIO.
Напомним, что Хома уже исполнял гимн Украины перед матчами сборной - октябре 2019-го перед матчем с Литвой и в октябре 2020-го перед поединком с Германией.
Напомним, что матч Украина – Босния и Герцеговина начнется сегодня в 21:45, а UA-Футбол проведет
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Источник:Телеграм-канал УАФ
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Комментарии (3)
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Olegyurchak (Хмельницький )
12.10.2021 в 20:05
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12.10.2021 в 19:48
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Lion Killer (Львів)
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