Гимн Украины перед матчем с Боснией исполнит DZIDZIO

Сегодня сборная Украины на Арене Львов в рамках отбора ЧМ-2022 примет Боснию и Герцеговину.

Перед матчем исполнять гимн Украины будет Михаил Хома, известный как DZIDZIO.

Напомним, что Хома уже исполнял гимн Украины перед матчами сборной - октябре 2019-го перед матчем с Литвой и в октябре 2020-го перед поединком с Германией.