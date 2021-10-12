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Национальная сборная Украины

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Ващук: Игра сборной при Петракове моментами очень нравится

Национальная сборная Украины
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Но в отборе пока что ничего не ясно

Ващук: Игра сборной при Петракове моментами очень нравится

скриншот youtube

Новина українською

Экс-игрок национальной сборной Украины Владислав Ващук высказался о грядущем матче нашей команды против Боснии и Герцеговины.

"Конечно, сегодня решающий матч для сборной Украины. Впрочем, потом еще один с Боснией тоже будет решающим. Поэтому в случае сегодняшней победы расслабляться нельзя, как и огорчаться, если будет осечка. Нужно играть и бороться до последнего. Сегодня будет очень важный матч, в котором надо выигрывать и брать три очка.

Игра сборной при Петракове моментами очень нравится. Команда бежит, играет на атаку, не держит долго мяч, не боится соперника. Конечно, стиль при новом тренере поменялся. Это говорит о том, что у тренерского штаба есть свое направление, которым он двигается дальше.

Думаю, что аура Львова действительно должна сегодня сказать свое слово. Надеюсь, что победа серия команды продлится на "Арене Львов", - сказал Ващук.

Напомним, что матч Украина – Босния и Герцеговина начнется сегодня в 21:45, а UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.

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В статье: Украина Босния и Герцеговина Владислав Ващук
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