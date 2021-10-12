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Те же 11, что и на матч с финнами. Стартовые составы на матч Украина - Босния
Стартовые составы команд
uaf.ua
Сегодня
Уже известны стартовые составы команд.
Украина: Пятов, Матвиенко, Забарный, Кривцов, Соболь, Шапаренко, Степаненко, Тымчик, Цыганков, Ярмоленко, Яремчук.
Запасные: Бущан, Ризнык, Сирота, Сидорчук, Корниенко, Зубков, Харатин, Шабанов, Булеца, Довбик, Сикан, Караваев.
Босния и Герцеговина: Шехич, Чивич, Ахмедходжич, Хаджикадунич, Стеванович, Калошинац, Налич, Хаджиахметович, Превляк, Джеко, Гояк.
Запасные: Василь, Пирич, Газибегович, Джумич, Зилькич, Менало, Ковачевич, Прцич, Ципетич, Йовичич, Сарич, Демирович.
Напомним, что матч Украина – Босния и Герцеговина начнется сегодня в 21:45, а UA-Футбол проведет
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