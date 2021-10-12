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Национальная сборная Украины

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Те же 11, что и на матч с финнами. Стартовые составы на матч Украина - Босния

Национальная сборная Украины
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(1 голосов)

Стартовые составы команд

Те же 11, что и на матч с финнами. Стартовые составы на матч Украина - Босния

uaf.ua

Новина українською

Сегодня сборная Украины на Арене Львов в рамках отбора ЧМ-2022 примет Боснию и Герцеговину.

Уже известны стартовые составы команд.

Украина: Пятов, Матвиенко, Забарный, Кривцов, Соболь, Шапаренко, Степаненко, Тымчик, Цыганков, Ярмоленко, Яремчук.

Запасные: Бущан, Ризнык, Сирота, Сидорчук, Корниенко, Зубков, Харатин, Шабанов, Булеца, Довбик, Сикан, Караваев.

Босния и Герцеговина: Шехич, Чивич, Ахмедходжич, Хаджикадунич, Стеванович, Калошинац, Налич, Хаджиахметович, Превляк, Джеко, Гояк.

Запасные: Василь, Пирич, Газибегович, Джумич, Зилькич, Менало, Ковачевич, Прцич, Ципетич, Йовичич, Сарич, Демирович.

Напомним, что матч Украина – Босния и Герцеговина начнется сегодня в 21:45, а UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.

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В статье: Украина Босния и Герцеговина
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Комментарии (13)
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Michael-K (Івано-Франківськ)
12.10.2021 в 21:21
Перефразовуючи фразу про жирава, який все бачить через зріст можна сказати: "Тренер ближче, йому видніше". Писати і радити на дивані може кожен з нас, а лиш він несе відповідальність за результат. Нам залишається сподіватись, що він не помилився і переможний результат у Львові буде!!! Всім приємного перегляду і позитивних емоцій!
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+1
0
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Ракицкий (Питер)
12.10.2021 в 21:20
Вперед Украина!!!Ждем голы от Степаненка,Яремчука и Ярмолы!!!
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+1
0
ZNAK_VOPROSA
12.10.2021 в 20:42
Україна вперед!!!
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+4
0
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satellite (Харьков)
12.10.2021 в 20:41
Состав тот же Дай Бог что бы и игра была та же!!!
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+4
0
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Michael-K (Івано-Франківськ)
12.10.2021 в 21:17
А головне результат той же!
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+3
0
MaximSK (Киев)
12.10.2021 в 20:36
Единственное сомнение, смогут ли наши восстановится после игры с финнами, часто наши игроки вторую игру проводили слабее из за усталости, а соперники быстро восстанавливались.
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+3
-2
Mexxxxx (Просяная)
12.10.2021 в 20:42
А за боснийцев получается сомнений нет, они особенные, им восстанавливаться не нужно. Так давайте тогда дома сидеть, а не на чемпионат ехать, будем физически готовиться, а то для всех нормально сыграть на третий день, а мы вечно уставшие.
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+5
0
Technical
12.10.2021 в 20:30
Абсолютний консерватизм. "Пабєдний состав не меняют"
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+1
-3
avatar
ПетроФ (Луцьк)
12.10.2021 в 20:35
а кого міняти? є три варіанта, Сидорчук замість Степаненка. Зубков замість Циганкова і Бущан замість Пятова. Все. Але чи буде краще? А на інші позиції альтернативи немає.
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+4
0
Камонплей
12.10.2021 в 21:00
Корнієнко відіграв краще Соболя. Та й Харатіну вже час довіряти бо Степаненко вже старий, а Сидорчук на жаль те тягне.
+2
-3
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scorpius (Ck)
12.10.2021 в 21:07
Камонплей, "старый" Степаненко даже сейчас на уровень выше чем Сидорчук и Харатин вместе взятые
+1
-2
Камонплей
12.10.2021 в 21:28
Можливо прямо сьогодні і так, я ж не казав шо знаю краще тренера. Але те що Степаненко вже не цемент ми бачили на євро, тож про майбутнє варто замислитись.
+1
-1
Deportivo (Лотошино)
12.10.2021 в 21:05
Так воно таки так, якщо в бардаку (борделі) падав дохід, то міняли не мамку, а дівчат. А якщо дохід йде — нащо міняти? Кого треба вже поміняли.
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+3
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