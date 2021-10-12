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Национальная сборная Украины

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Тренер Боснии: В любом случае мы должны подстраиваться под состав Украины

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

До игры считанные минуты

Тренер Боснии: В любом случае мы должны подстраиваться под состав Украины

Новина українською

Главный тренер сборной Боснии и Герцеговины Ивайло Петев в эфире ТК "Футбол" поделился ожиданиями от матча против Украины.

"Не могу комментировать решения своего оппонента. Могу говорить только за свою команду.

Нет разницы, будут ли украинцы играть в три защитника, или в четыре – все равно должны подстраиваться под состав, который выберут соперники", – сказал Петев.

Напомним, что матч Украина – Босния и Герцеговина начнется сегодня в 21:45, а UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.

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В статье: Украина Босния и Герцеговина
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Источник:
Трибуна

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