Тренер Боснии: В любом случае мы должны подстраиваться под состав Украины

Главный тренер сборной Боснии и Герцеговины Ивайло Петев в эфире ТК "Футбол" поделился ожиданиями от матча против Украины .

"Не могу комментировать решения своего оппонента. Могу говорить только за свою команду. Нет разницы, будут ли украинцы играть в три защитника, или в четыре – все равно должны подстраиваться под состав, который выберут соперники", – сказал Петев.