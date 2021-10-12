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Тренер Боснии: В любом случае мы должны подстраиваться под состав Украины
До игры считанные минуты
Главный тренер сборной Боснии и Герцеговины Ивайло Петев в эфире ТК "Футбол" поделился ожиданиями от матча против
"Не могу комментировать решения своего оппонента. Могу говорить только за свою команду.
Нет разницы, будут ли украинцы играть в три защитника, или в четыре – все равно должны подстраиваться под состав, который выберут соперники", – сказал Петев.
Напомним, что матч Украина – Босния и Герцеговина начнется сегодня в 21:45, а UA-Футбол проведет
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