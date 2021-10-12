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Национальная сборная Украины

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1-0. Украина открывает счёт в противостоянии с Боснией и Герцеговиной

Национальная сборная Украины
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(1 голосов)

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1-0. Украина открывает счёт в противостоянии с Боснией и Герцеговиной

Фото: Александр Приходько

Новина українською

Украина вкладывается в 15-минутку и забивает первый гол в первом же для себя моменте.

Виктора Цыганкова вывели на отличную позицию для прострела – игрок не ошибся и отдал филигранный пас на дальнюю штангу. Ни защитник, ни вратарь не дотянулись до мяча и не помешали Ярмоленко замкнуть передачу. 1-0.

Напомним, что у Украины 8 очков после 6 матчей. Столько же у Финляндии. Франция идёт на первом месте с 12 баллами.

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В статье: Андрей Ярмоленко Национальная сборная Украины
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Комментарии (2)
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fokstrot2009 (Харьков)
12.10.2021 в 22:32
Где удары по воротам?
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0
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avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
12.10.2021 в 22:27
Норм!
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