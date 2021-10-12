Национальная сборная Украины
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1-0. Украина открывает счёт в противостоянии с Боснией и Герцеговиной
Начало положено
Фото: Александр Приходько
Украина вкладывается в 15-минутку и забивает первый гол в первом же для себя моменте.
Виктора Цыганкова вывели на отличную позицию для прострела – игрок не ошибся и отдал филигранный пас на дальнюю штангу. Ни защитник, ни вратарь не дотянулись до мяча и не помешали Ярмоленко замкнуть передачу. 1-0.
Напомним, что у Украины 8 очков после 6 матчей. Столько же у Финляндии. Франция идёт на первом месте с 12 баллами.
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Комментарии (2)
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fokstrot2009 (Харьков)
12.10.2021 в 22:32
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
12.10.2021 в 22:27
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