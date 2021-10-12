1-0. Украина открывает счёт в противостоянии с Боснией и Герцеговиной

Украина вкладывается в 15-минутку и забивает первый гол в первом же для себя моменте.

Виктора Цыганкова вывели на отличную позицию для прострела – игрок не ошибся и отдал филигранный пас на дальнюю штангу. Ни защитник, ни вратарь не дотянулись до мяча и не помешали Ярмоленко замкнуть передачу. 1-0.

Напомним, что у Украины 8 очков после 6 матчей. Столько же у Финляндии. Франция идёт на первом месте с 12 баллами.