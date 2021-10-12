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Ярмоленко забивает уже 5 матчей подряд за сборную во Львове

Национальная сборная Украины
(2 голосов)

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Ярмоленко забивает уже 5 матчей подряд за сборную во Львове

Новина українською

Ярмоленко забивает в каждом матче на Арене Львов за сборную с 2015 года. В послужном списке Беларусь, Словения, Словакия, Швейцария и теперь Босния и Герцеговина.

Также сборная дважды выходила на поле без Андрея – с Сербией и Люксембургом.

Андрей также забил 44 гол за сборную Украины, тем самым сократив отставание от Андрея Шевченко в списке бомбардирова национальной команды до 4 мячей.

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В статье: Андрей Ярмоленко Арена Львов Национальная сборная Украины
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Комментарии (2)
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Ракицкий (Питер)
12.10.2021 в 22:36
В Чернигове должен быть аэропорт имени А.Ярмоленка.Лучший украинский игрок в истории!
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Лекарь (село Дарница)
12.10.2021 в 23:16
А в Чернигове есть аэропорт? Ракицкий как был дебилом так и останется
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