Национальная сборная Украины
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Ярмоленко забивает уже 5 матчей подряд за сборную во Львове
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Ярмоленко забивает в каждом матче на Арене Львов за сборную с 2015 года. В послужном списке Беларусь, Словения, Словакия, Швейцария и теперь Босния и Герцеговина.
Также сборная дважды выходила на поле без Андрея – с Сербией и Люксембургом.
Андрей также забил 44 гол за сборную Украины, тем самым сократив отставание от Андрея Шевченко в списке бомбардирова национальной команды до 4 мячей.
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