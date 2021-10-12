Ярмоленко забивает уже 5 матчей подряд за сборную во Львове

Ярмоленко забивает в каждом матче на Арене Львов за сборную с 2015 года. В послужном списке Беларусь, Словения, Словакия, Швейцария и теперь Босния и Герцеговина.

Также сборная дважды выходила на поле без Андрея – с Сербией и Люксембургом.

Андрей также забил 44 гол за сборную Украины, тем самым сократив отставание от Андрея Шевченко в списке бомбардирова национальной команды до 4 мячей.