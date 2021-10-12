Украина - Босния и Герцеговина 1:1. Перспективы - сопернику, себе - нервы

Согласитесь, было тревожно. Украина приучила к тому, что вторые поединки в "спаренных" турах даются очень нелегко. А тут еще и тот же стартовый состав, что играл против Финляндии в Хельсинки – с ветеранами Ярмоленко, Степаненко, Пятовым. Уравновешивал баланс тревоги тот факт, что матч проходил во Львове. В предыдущих девятнадцати поединках сборная Украины не потерпела здесь ни одного поражения. Было бы аномально, проиграй она в двадцатом...

Такая лирика, предрассудки, приметы... Но по факту был очень тяжелый и интенсивный матч на три результата. С большим количеством суеты, но и не без голевых моментов. Украина начала с контроля над мячом, с разведки. Продолжалось это недолго. В одном из эпизодов Яремчук едва не вышел на ударную позицию, но оказался в офсайде. А потом был гол. Не так быстро, как в Финляндии, однако тоже без долгих проволочек. Завладев мячом в центре поля, Степаненко отдал отличную передачу в свободную зону на Цыганкова. Тот продвинулся вперед и прострелил с левого фланга, Ярмоленко удачно замкнул дальнюю штангу – 44-й гол Андрея за сборную Украины. До рекорда Шевченко осталось всего ничего.

Гол еще больше вдохновил и без того заведенную команду Петракова, но и Боснию и Герцеговину заставил действовать более решительно. Однако пока гости собирались с силами и мыслями для ответа, могли пропустить второй раз и фактически закончить игру. Великолепная контратака удалась благодаря скорости Соболя. Передача на Тымчика на противоположную сторону поля оказалась своевременной, но отлично сработал голкипер Боснии, сократив угол обстрела и выиграв дуэль. Тымчик бил и вторым темпом (после подачи Шапаренко), но уже далеко от ворот.

Дополняя рассказ о стараниях украинцев, стоит сказать и о следующем голевом моменте (последний в первом тайме от подопечных Петракова): Степаненко подал мяч точно на голову Цыганкову, но Виктор пробил мимо штанги. Было бы очень хорошо забить второй гол, однако нужно было у своих ворот играть внимательно. Босния не приехала просто отбиваться. Еще между моментами с участием Тымчика и Цыганкова раздался звоночек. Яремчук допустил потерю в центре поле, Джеко подключил Гояка, тот сделал прострел в направлении Превляка, а Забарный, пытаясь перекусить пас, пробил по своим воротам. Хорошо, что Пятов был начеку.

Но дальше – больше. Прострел с правого фланга от Стевановича обусловил настоящую панику у ворот Украины. Колашинац бил дважды – после прострела и после игры на подборе из блока. Совместными усилиями отбились, но перед свистком пропустили еще одну атаку. С ударом Хаджиахметовича метров с двадцати справился Пятов, Превляк был не успешен на добивании. Однако тенденция остроты у украинских ворот настораживала.

Это было словно хождение по канату – любой порыв мог вызвать падение. К чести Петракова, вторую 45-минутку Украина также начала с позиции силы. Могли забивать Тымчик (прорвался по правому флангу после паса Ярмоленко, но пробил неточно) и Яремчук (принял пас от Цыганкова и целил в дальний угол, но нет), но можно было и пропустить (Налич бил головой с нескольких метров – не попал). Украине не хватало солидности, хладнокровия, умения успокоить игру. Много такой футбол забирает физических сил, но еще больше – эмоциональных.

Босния, как и Финляндия несколькими днями ранее, завладела инициативой минуты с 65-й. Уже были не контратаки, а позиционное наступление. Показательно, что Джеко едва не забил ударом издалека, из глубины поля (супер-сейв Пятова). Но что творилось дальше? Почти любой заброс мяча в штрафную площадь украинцев вызывал смятение и панику. Повезло не пропустить – где-то недорабатывали сами боснийцы, где-то выручали защитники и Пятов.

Но долго так продолжаться не могло. Подсев окончательно, сборная Украины пропустила в результате обширной атаки соперника. Началось все на левом фланге, затем передача в касание от Стевановича и очень точный удар низом от Ахмедходжича. К этому все шло, но в момент пропущенного гола господствовали еще более тревожные мысли: только бы не пропустить во второй раз.

Казалось, что Босния может дожать и прийти к своей победе, но "золотые лилии" выбрали синицу в руках. То есть, не рисковали, не лезли на рожон, всем своим видом показывали, что их устраивает ничья. Украина, наоборот, показывала, что хочет выиграть, но моментов не создавала. Зубков запорол перспективный штрафной удар, замены не усилили. Итог – потеря двух драгоценных баллов.

Остался один матч в этой группе и два очка преимущества над Боснией и Герцеговиной, одно – над Финляндией. Проблема в том, что наши конкуренты будут играть между собой, а Украина пропустит девятый тур. И потом выезд в Боснию и Герцеговину. Шансы на второе место еще есть, но их немного.

Отбор к ЧМ-2022. Группа D

Восьмой тур. 12.10.2021

Львов. "Арена Львов"

Арбитр в поле - Феликс Цвайер (Германия)

Украина - Босния и Герцеговина 1:1

Голы: Ярмоленко 14 - Ахмедходжич 77

Украина: Пятов - Тымчик - Забарный, Кривцов, Матвиенко - Соболь - Степаненко, Шапаренко (Сидорчук 72) - Ярмоленко (Зубков 82), Цыганков (Булеца 82) - Яремчук (Сикан 72)

Босния и Герцеговина: Шехич - Чивич - Ахмедходжич, Хаджикадунич, Стеванович - Колашинац (Ковачевич 90+1) - Налич (Сарич 57), Хаджиахметович, Гояк (Прчич 58) - Превляк (Демирович 82), Джеко

Предупреждения: Чивич 11 Ахмедходжич 19 Превляк 63