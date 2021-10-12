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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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Украина - Босния и Герцеговина 1:1. Перспективы - сопернику, себе - нервы

Национальная сборная Украины
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(1 голосов)

Ничейный синдром снова проявился

Украина - Босния и Герцеговина 1:1. Перспективы - сопернику, себе - нервы

Фото - uefa.com / Автор невідомий

Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Согласитесь, было тревожно. Украина приучила к тому, что вторые поединки в "спаренных" турах даются очень нелегко. А тут еще и тот же стартовый состав, что играл против Финляндии в Хельсинки – с ветеранами Ярмоленко, Степаненко, Пятовым. Уравновешивал баланс тревоги тот факт, что матч проходил во Львове. В предыдущих девятнадцати поединках сборная Украины не потерпела здесь ни одного поражения. Было бы аномально, проиграй она в двадцатом...

Такая лирика, предрассудки, приметы... Но по факту был очень тяжелый и интенсивный матч на три результата. С большим количеством суеты, но и не без голевых моментов. Украина начала с контроля над мячом, с разведки. Продолжалось это недолго. В одном из эпизодов Яремчук едва не вышел на ударную позицию, но оказался в офсайде. А потом был гол. Не так быстро, как в Финляндии, однако тоже без долгих проволочек. Завладев мячом в центре поля, Степаненко отдал отличную передачу в свободную зону на Цыганкова. Тот продвинулся вперед и прострелил с левого фланга, Ярмоленко удачно замкнул дальнюю штангу – 44-й гол Андрея за сборную Украины. До рекорда Шевченко осталось всего ничего.

Гол еще больше вдохновил и без того заведенную команду Петракова, но и Боснию и Герцеговину заставил действовать более решительно. Однако пока гости собирались с силами и мыслями для ответа, могли пропустить второй раз и фактически закончить игру. Великолепная контратака удалась благодаря скорости Соболя. Передача на Тымчика на противоположную сторону поля оказалась своевременной, но отлично сработал голкипер Боснии, сократив угол обстрела и выиграв дуэль. Тымчик бил и вторым темпом (после подачи Шапаренко), но уже далеко от ворот.

Дополняя рассказ о стараниях украинцев, стоит сказать и о следующем голевом моменте (последний в первом тайме от подопечных Петракова): Степаненко подал мяч точно на голову Цыганкову, но Виктор пробил мимо штанги. Было бы очень хорошо забить второй гол, однако нужно было у своих ворот играть внимательно. Босния не приехала просто отбиваться. Еще между моментами с участием Тымчика и Цыганкова раздался звоночек. Яремчук допустил потерю в центре поле, Джеко подключил Гояка, тот сделал прострел в направлении Превляка, а Забарный, пытаясь перекусить пас, пробил по своим воротам. Хорошо, что Пятов был начеку.

Но дальше – больше. Прострел с правого фланга от Стевановича обусловил настоящую панику у ворот Украины. Колашинац бил дважды – после прострела и после игры на подборе из блока. Совместными усилиями отбились, но перед свистком пропустили еще одну атаку. С ударом Хаджиахметовича метров с двадцати справился Пятов, Превляк был не успешен на добивании. Однако тенденция остроты у украинских ворот настораживала.

Это было словно хождение по канату – любой порыв мог вызвать падение. К чести Петракова, вторую 45-минутку Украина также начала с позиции силы. Могли забивать Тымчик (прорвался по правому флангу после паса Ярмоленко, но пробил неточно) и Яремчук (принял пас от Цыганкова и целил в дальний угол, но нет), но можно было и пропустить (Налич бил головой с нескольких метров – не попал). Украине не хватало солидности, хладнокровия, умения успокоить игру. Много такой футбол забирает физических сил, но еще больше – эмоциональных.

Босния, как и Финляндия несколькими днями ранее, завладела инициативой минуты с 65-й. Уже были не контратаки, а позиционное наступление. Показательно, что Джеко едва не забил ударом издалека, из глубины поля (супер-сейв Пятова). Но что творилось дальше? Почти любой заброс мяча в штрафную площадь украинцев вызывал смятение и панику. Повезло не пропустить – где-то недорабатывали сами боснийцы, где-то выручали защитники и Пятов.

Но долго так продолжаться не могло. Подсев окончательно, сборная Украины пропустила в результате обширной атаки соперника. Началось все на левом фланге, затем передача в касание от Стевановича и очень точный удар низом от Ахмедходжича. К этому все шло, но в момент пропущенного гола господствовали еще более тревожные мысли: только бы не пропустить во второй раз.

Казалось, что Босния может дожать и прийти к своей победе, но "золотые лилии" выбрали синицу в руках. То есть, не рисковали, не лезли на рожон, всем своим видом показывали, что их устраивает ничья. Украина, наоборот, показывала, что хочет выиграть, но моментов не создавала. Зубков запорол перспективный штрафной удар, замены не усилили. Итог – потеря двух драгоценных баллов.

Остался один матч в этой группе и два очка преимущества над Боснией и Герцеговиной, одно – над Финляндией. Проблема в том, что наши конкуренты будут играть между собой, а Украина пропустит девятый тур. И потом выезд в Боснию и Герцеговину. Шансы на второе место еще есть, но их немного.

Отбор к ЧМ-2022. Группа D
Восьмой тур. 12.10.2021
Львов. "Арена Львов"
Арбитр в поле - Феликс Цвайер (Германия)

Украина - Босния и Герцеговина 1:1
Голы: Ярмоленко 14 - Ахмедходжич 77

Украина: Пятов - Тымчик - Забарный, Кривцов, Матвиенко - Соболь - Степаненко, Шапаренко (Сидорчук 72) - Ярмоленко (Зубков 82), Цыганков (Булеца 82) - Яремчук (Сикан 72)

Босния и Герцеговина: Шехич - Чивич - Ахмедходжич, Хаджикадунич, Стеванович - Колашинац (Ковачевич 90+1) - Налич (Сарич 57), Хаджиахметович, Гояк (Прчич 58) - Превляк (Демирович 82), Джеко

Предупреждения: Чивич 11 Ахмедходжич 19 Превляк 63

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В статье: Украина Босния и Герцеговина
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Комментарии (157)
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djeff2015 (Запорожье)
12.10.2021 в 23:54
снова губки надует "стратег" х....е...в? что за на х.....тактика на удержание счета,вместо увеличения преимущества?????? обиженный мля самодур.
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+1
0
antubik (Львів)
12.10.2021 в 23:53
Тренерська поразка.Кожен матч після 70 хвилини примітивна гра на відбій.І не зважаючи на безліч моментів щоб закрити гру, результат справедливий.Оскільки наша збірна не вміє витримувати тиск від суперника.І це у гравців збірної десь на підсвідомому рівні.І у тренерів вітчизняних також.Якась патова ситуація.Молоді та талановиті так і завершують свої кар'єри без досягнень на рівні збірної.Хоча як говорять у прислів'ї : "Один раз і палиця стріляє".Але це не про нас.
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+4
0
маматрахер228 (Киев)
12.10.2021 в 23:53
эхх, а малиной бы выиграли
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0
-2
NikosFutboloidos (Chop)
12.10.2021 в 23:53
Поразка це тренерська, з усією повагою. Якщо знайдеться тренер який научить захисників завершувати виходи сам на сам тоді і будем на мундіалях. Хоча надія помре в листопаді.
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+4
0
Джан Мурадов (Придеснянськ)
12.10.2021 в 23:53
Чому б не Сікана а рослого Довбика не випустити, а Шапка ще міг хвилин 10-15 по бігати.
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+3
0
Не дармоед (Запорожье)
12.10.2021 в 23:52
Во Львове все мощно и поддержка и атмосфера ,только вот играть некому последнее время,что случилось б.ять?
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+2
0
Spivakj (Кривой Рог)
12.10.2021 в 23:52
Я при своём мнении , ИНВАЛИДЫ дрыщи , физуха никакая. Педраков ФИЗРУК! Выпускать второго опорника это жесть!
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+2
-1
Only DK (Kyiv)
12.10.2021 в 23:51
Шлюхтеровский клоун в атаке вместо Яремчука - это вообще апогей
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+2
-1
makernew (Alexandriya - Kiev)
12.10.2021 в 23:51
Закономерный результат, развития украинского футбола, и это не вина ни тренера, не тех игроков, которые были на поле... Вина всей системы , всей иерархии нашей футболной индустрии, это вина федерации... И подтверждение этому , отсутствие конкуренции на всех позициях... Нет той молодежи, тех игроков, которые могут напряч тех, кто постоянно выходит на поле в составе сборной, и подтверждение этому игра Ярмолы, который не имея постоянной игровой практики, в предпенсионном возрасте делает самый большой и полезный объем работы , при том, что он не основной игрок в клубе , да ещё и не молодой.... Система футбола у нас ниже плинтуса, и не взращивает потенциально сильных игроков.... У нас элементарно нет футболной школы.... И чем дальше тем будет хуже ..
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+1
-2
ТолькоДНЕПР (Днепр)
12.10.2021 в 23:51
Петраков и Павелко - в отставку!!! А как звучит) ПП))) оно и есть пп)))
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+3
-1
ElvisSuperStar007 (Хуст)
12.10.2021 в 23:50
Тимчмик забивать надо два выхода сам на сам как так?
Ответить
+5
0
avatar
usovvictor (Kharkov)
12.10.2021 в 23:53
...не вырос еще...
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0
0
Only DK (Kyiv)
12.10.2021 в 23:50
Как динамовцы не старались, матвиенко с ляповым все проср.... Стоит пенсионер смотрит как ему забиивают
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+1
-4
ТолькоДНЕПР (Днепр)
12.10.2021 в 23:54
Тупой 3.14здёжь! Я шахту ненавижу, но здесь не они виноваты, а петруччо
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0
0
andy1973 (Рівне)
12.10.2021 в 23:49
Судячи з подій другого тайму нічия для нас не самий гірший варіант. Всіх вітаю з крутою інтригою до останнього туру. Звісно за друге місце.
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+3
0
ТолькоДНЕПР (Днепр)
12.10.2021 в 23:49
Петраков! Вали нах! Вместе с Сиканом и Булецой!!! И президента УАФ с собой прихвати!!!! Достали вы уже, имбицилы!!! Довбыку дал 5 минут с финнами, который их бы продавил! И здесь - Сикан - 1.05 с фуражкой.... какого??? Специально? Ну шо за хрень?
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+6
-1
kalan-86 (Анкара)
12.10.2021 в 23:49
Физрук во всей красе. Снова команду загнал своей супер тактикой, что после 65й минуты играть уже было некому. Пацаны и на своём классе могли бы не хуже сыграть, комбинировать они умеют, слава Богу не первый год вместе играют. Если в Боснии не выиграем, очень надеюсь этот высокомерный упрямый осел пойдёт обратно к малышам себя самоутверждать. Привет от Малиновского.
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+5
-2
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usovvictor (Kharkov)
12.10.2021 в 23:55
...да да, привет, как то без него обошлись, сами себе проблему только создали...
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0
0
avatar
ua-football-2021 (Київ)
12.10.2021 в 23:49
Бущан, Миколенко (обов'язково), Забарний, ну і Сидорчук - винуваті!!!
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+3
-1
Дыр0к0л (Енакиево)
12.10.2021 в 23:48
Сало уронили
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+2
-13
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Serega1111 (Киев)
12.10.2021 в 23:54
Тебя, далбайопа, в детстве головой вниз в шахту уронили
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0
0
ТолькоДНЕПР (Днепр)
12.10.2021 в 23:55
Дырокол - сядь на кол, чмо!
Ответить
0
0
ТолькоДНЕПР (Днепр)
12.10.2021 в 23:55
Или взорвись на своей же мине, ублюдок!
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0
0
avatar
Aleksandr.t (Донецк)
12.10.2021 в 23:48
После момента Тымчика и Яремчука вспомнил поговорку про жадность и фраера, в итоге так и получилось. Замены ослабили. Думаю в гостях проиграем
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+5
0
Джан Мурадов (Придеснянськ)
12.10.2021 в 23:48
Сподівання на суомен лаптіпалло. На їхню нічию у Боснії.
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0
0
belarus_1978 (Киев)
12.10.2021 в 23:48
Там интересно будет, у боснийцев игра смерти с финами, а через 2 дня Украина.
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+1
0
Джан Мурадов (Придеснянськ)
12.10.2021 в 23:51
Наші ще можуть зайняти 4 місце
Ответить
0
0
ElvisSuperStar007 (Хуст)
12.10.2021 в 23:48
Сикан серьезно? а Добвык? когдап Сикан забивал вообще?
Ответить
+6
0
avatar
Horus (Днепропетровск)
12.10.2021 в 23:53
Когда забивал... У меня вопрос: "Кто такой Сикан вообще?!"
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+1
0
ElvisSuperStar007 (Хуст)
12.10.2021 в 23:47
нам даже некого выпиустить на замену, вышли Сидорчук, Сикан, Булеца и мы резко всю игру начали проигрывать даже 2 паса не могли сыграть, и котрый раз возникает вопорос а что там с Малиной7
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+2
-3
Deportivo (Лотошино)
12.10.2021 в 23:46
Без толку — міняли мамку, міняли дівчаток — бордель прибутку не даєю. Треба міняти власника. Бо не має з кого обирати дівчаток, і мамок теж. Грати одним складом не виходить — не має сил, тому і заміни. То рівень теперішного футболу. Що, клуби феерять? То звідки збірна візьме гравців. Три гравці, далеко не лідери, що бігають в Европі то на отакий футбол і тягне. Он у хорватів скільки їх там бігає, хоча клуби не мільйонери, але працюють школи, а не бариги в солдатиків граються.
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+6
0
avatar
Барселиниус (землянин)
12.10.2021 в 23:46
Петраков здесь ни при чём, просто Босния банально оказалась сильнее, вот и всё.
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0
-6
sanypol (Житомир)
12.10.2021 в 23:48
розкажи це Вернидубу
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+3
0
avatar
Барселиниус (землянин)
12.10.2021 в 23:51
У нас негры-бразильцы не играют в сборной, как у Вернидуба.
0
0
kalan-86 (Анкара)
12.10.2021 в 23:51
Что значит оказалась? Проснулась сегодня утром и оказалась?
Ответить
0
0
Footballers (Умань)
12.10.2021 в 23:46
Не вистачило людини з добре поставленим ударом,того чиє ім'я не можна називати при Петракову.Повністю вина тренера .Заміни пізно, Ярмоленко з 60 хв.вже ходив ледве-замінений на 81.І т.д. і т.п.
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+3
-4
Deportivo (Лотошино)
12.10.2021 в 23:48
та людина багато перемог принесла? Цілі клуби вмирають, що там вже про фубол аматорський говорити? Ще добрі результати на такий рівень футболу в країні.
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+2
-1
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Serega1111 (Киев)
12.10.2021 в 23:51
"та людина багато перемог принесла?" Больше, чем те, кто вызван вместо него
0
-1
vlotko (Броди)
12.10.2021 в 23:46
Хто такі Булеца і Сікан, що вони роблять у збірній?
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+7
0
Fontango (Kharkov)
12.10.2021 в 23:53
Они знакомы с Петраковым!(((
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0
0
Джан Мурадов (Придеснянськ)
12.10.2021 в 23:45
Заміни ослабили збірну. Випустив 3х ніяких сікана, Зубкова та булецу. Песець. Тепер надія на диво у Боснії.
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+6
0
sanypol (Житомир)
12.10.2021 в 23:45
який сором, один нормальний тренер з молдаванами розриває ЛЧ, інший сидить на трибуні а збірну має тренувати виключно фізрук, от і отримуйте ЗАКОНОМІРНИЙ результат...
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+7
-4
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Yarik-11 (Кіровоград не Кропив)
12.10.2021 в 23:55
Этот как ты сказал физрук выиграл ЧМ. Не кто до него это не делал и скорее всего не сделает. Просто что б молодым футболистам расти нужен хороший чемпионат а у нас только в Динамо молодеж играет. Вот и получается сборная ДК + пару легионеров. Кем играть? Не тренер физрук а футболисты любители!!! Почему эти топ профи не могут один в один обыграть более слабых футболистов? Потому что они не сильнее
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+1
0
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Yarik-11 (Кіровоград не Кропив)
12.10.2021 в 23:45
Зато мы до сих пор непобедимые!!! А если серьезно игроки не тащат. Есть не плохая основа и на этом все. Все замены просто убили игру. Ярмола красавец тащил пока мог. Но возвраст... Шапу зря меняли, он тот кто мог выстрелить (и со штрафного в том числе). Но после всех замен команда стала беззубой
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+4
0
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usovvictor (Kharkov)
12.10.2021 в 23:44
..."фартовый" говорите...., во втором как курей гоняли, Яремчук пожадничал во втором моменте - вот результат, во втором куда инициатива делась, зато в первом форсили... По заменам вообще ужас. Ярмоленко уже сил не оставил, скользил, падал. Добивать в первом надо было, а не пальчиком указывать кто куда... Начали за здравие, кончили за упокой... Что Петракова винить, когда на поле сами себе проблему создали - не дожали в первом.... Самое главное - почему центр поля отдали - совсем другая игра....
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+4
-2
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usovvictor (Kharkov)
12.10.2021 в 23:52
...Соболь - одни ошибки, а Степаненко - сколько в штрафной ошибок - не ожидал. Единственное многие кляли Пятова, а он как раз и выручал как мог... Вообщем упущенные возможности, даже по группировке игроков, края совсем дырявые - совсем другая игра - а могли ведь по ходу матча в первом его закончить...
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0
0
leha148 (Харьков)
12.10.2021 в 23:44
Ни один Малиновский не поможет, пока тренер - физрук из детского сада.
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+5
-4
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Yarik-11 (Кіровоград не Кропив)
12.10.2021 в 23:47
Нормальный тренер.
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+2
-4
leha148 (Харьков)
12.10.2021 в 23:50
Просто топ, Гвардиола уже ищет новый клуб
0
-1
avatar
simargl (Чернигов)
12.10.2021 в 23:44
Дожились, что на один состав не можем набрать нормальных игроков. А про усилить с замены речь не идет, вообще некем. Две игры Соболь и Цыганков никакие , но упорно в основе. Как не крути, а Марлос и Малиновский не помешали бы ...
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+4
-3
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ua-football-2021 (Київ)
12.10.2021 в 23:43
Ярмоленко і далі забиває. Тихо десь вітя п'є.
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+4
-2
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kotіgorok (Чернiгiв)
12.10.2021 в 23:45
Ото дурному iграшка... Краще б Бревноленко м'яча не торкнувся, але б ми виграли!
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+2
-6
Конфуцій (Львів)
12.10.2021 в 23:51
Ярмоленко, по ходу, найбільш технічний гравець збірної. Людина результат робить, а дурному лише б обізвати когось
0
0
avatar
hoy (Київ)
12.10.2021 в 23:43
Даже в вонючей Боснии не могут выиграть.2 тайм просрали по полной
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+5
-2
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Bastard (Одеса)
12.10.2021 в 23:43
Ця збірна нездатна виграти. Ост і все.
Ответить
+5
-3
Андрей (Odessa)
12.10.2021 в 23:43
Петракову, конечно, помпец как тренеру и надолго. Этот провал ему будут помнить всегда. Главное, если бы более-менее оставил тот состав, который хоть чего-то добился на Евро (максимум на сегодня для СбУ), и хоть как-то попытался вернуть ту игру, с которой вышли на Евро с первого места... А так - своё наглое и размашистое Я, когда на кону выход в финал ЧМ, первый за 16 лет. И дело, поверьте, отнюдь не в Малиновском. Точнее, не в нём одном.
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+10
-2
Skalat (Київ)
12.10.2021 в 23:52
Какой выход?) Про плей-офф ты не забыл?))
Ответить
0
0
MaksDnepr (Днепр)
12.10.2021 в 23:43
К футболистам вопросов нет. Шапаренко топ-матч отбегал. Есть вопросы к тренерам. Почему в обороне так играем? Зачем так глубоко прижиматься к воротам? Почему встречать плотно нельзя с 30 метров? Все прострелы проходят сквозь всех игроков обороны. Линии не выдерживаются.
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+7
0
andy1973 (Рівне)
12.10.2021 в 23:52
Типу витягували суперника і розріджували простір)
Ответить
0
0
antares84 (Вінниця)
12.10.2021 в 23:43
Вкотре провалюють 2 тайм. Це вже закономірність. Результат - наслідок сцикливої тактики аби не пропустити. Вертаємось у старі часи
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+6
-1
ТолькоДНЕПР (Днепр)
12.10.2021 в 23:42
Петраков такой же долбодятел, как и Шевченко!!!! А в сборной, кроме Ярмолы играют одни аморфные!!!! А могли бы и первое место брать с двумя ничьими с лягушатниками... позорное зрелище наша сборная... да ещё и с такими тренерами.... Куда бл... Сикан в таком матче??? Где бл... Довбык??? Если бы Тёма вышел на 60 минуте - счёт был бы 3-0! Петраков - долбодятел!
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+9
-3
Дыр0к0л (Енакиево)
12.10.2021 в 23:42
Пи.дорасы дырявые, играть не умеют от слова совсем
Ответить
+7
-8
italiano
12.10.2021 в 23:43
пошёл на )(уй отсюда касапюра конченная!!
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+7
-5
Дыр0к0л (Енакиево)
12.10.2021 в 23:47
Глотай вафля дырявая
+2
-3
Ten0N (Leopolis)
12.10.2021 в 23:43
Главное что ты дырявый умеешь на клык брать, от слова брать :)
Ответить
+3
-4
Дыр0к0л (Енакиево)
12.10.2021 в 23:47
Закрой спермоприемник шкура
+2
-2
Ten0N (Leopolis)
12.10.2021 в 23:44
Прям как твой батя когда тебя зачал..
Ответить
+2
-4
vlotko (Броди)
12.10.2021 в 23:42
Команда підсіла, не відновилася. Тактика дещо не вірна, у другому таймі грали на утримання рахунку.
Ответить
+4
0
Daddygo (Харьков)
12.10.2021 в 23:42
Ну почему лять боснийцы могут бегать, а наши нет ???? Животы мешают, лень или впадлу ???Тупо перебегали и дожали.
Ответить
+5
0
avatar
Ракицкий (Питер)
12.10.2021 в 23:43
Сил нет.Слабый уровень чемпиона.3 игрока в топ-командах остальные катают договорняки в УПЛ.
Ответить
+1
-2
Daddygo (Харьков)
12.10.2021 в 23:47
у Боснии-Герцеговины топ ?
+1
0
leha148 (Харьков)
12.10.2021 в 23:54
Кто эти трое? Можно по фамилиям?
0
0
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Footballer16
12.10.2021 в 23:42
Хотелось что-то едкое написать, да ну их, этих ничейнистов. В Боснии будет тяжело.
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+3
0
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Hedgehog.Serge (Маріуполь)
12.10.2021 в 23:42
Ну не шмогла я, не шмогла...(((
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+2
-4
Ten0N (Leopolis)
12.10.2021 в 23:46
Цитируешь свою мамку?
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0
0
code906 (Kiev)
12.10.2021 в 23:41
Второй забивать надо, чтобы играть на удержание, а так усложнили себе жизнь только.
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+3
0
fanat_football (Херсон)
12.10.2021 в 23:41
Нашим защитникам нужно показывать, где ворота соперника, а то они постоянно назад пасы отдают. Эта шевченковская тактика "тотального контроля мяча" еще долго будет отрыгиваться.
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+1
0
italiano
12.10.2021 в 23:41
Матвиенко и кривуов держат одного нападача,когда соболя разрывают два игрока!!
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+5
-1
дЫркофан
12.10.2021 в 23:52
петух дырявый а как быть с вашими брёвнами
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0
0
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Michael-K (Івано-Франківськ)
12.10.2021 в 23:41
Що тут скажеш - результат на табло... ((( Потрібно буо подвоювати перевагу, шанси були шикарні! Якщо вже у Львові не виграли при шаленній підтримці, то в Боснії буде значно ваще. Але з іншої сторони у фінів ж виграли на виїзді, чому б останній матч не виграти! Залишається вірити...
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+1
-1
Spivakj (Кривой Рог)
12.10.2021 в 23:42
Боснийцы точно не фины))
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+2
-1
George_D (Харьков)
12.10.2021 в 23:45
Ну как бы и финны и боснийцы у казахов выиграли по 2:0 на их поле. В этом они равны. А мы вничью сыграли. Так что еще хорошо, что удалось удержать победу с финнами. Сегодня то же самое не удалось. Где гарантия, что будет фарт в последнем матче?
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Michael-K (Івано-Франківськ)
12.10.2021 в 23:55
І що з того??? Нехай спочатку виграють у фінів, а потім будемо говорити хто є хто!!! Нам сидіти і плакати чи боротись в останньому матчі!??
0
0
Golfik25 (Киев)
12.10.2021 в 23:44
Боснии выгодно играть на ничью, а Украине нет.
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0
0
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Viktor Ivanjvich
12.10.2021 в 23:41
ну вот - закончили хвалебные песни петракову- а какие пели после игры с финами.
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+5
-3
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Romerik (YNWA)
12.10.2021 в 23:43
Никто ничего не пел. Была только похвала за результат. Игры была г*вно..
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+2
0
kapkan (Луганск)
12.10.2021 в 23:54
Так я писал, что игры не было с финами вообще!!! И что 2-1 с ними-это результат, которому не стоило так радоваться!!! Но мне все писали за какую-то скорость, тактику, технику и динамику!!!! И за положительный вклад "недоТренерского Штаба" в качество игры сборной.
0
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wolf_enstein (Кот Тангенс)
12.10.2021 в 23:41
Я какбэ за Петракова, но сегодня ему неуд. Играть в валидол против Боснии, ну не знаю, даже Фоменко себе такого бы не позволил. Играли слабо. 1й тайм еще ничего, 2й вообще слабо. Да, забей 2й Цыганков или Тымчик и мб говорили бы сейчас по-другому. Но по игре это было бы не справедливо даже для 1го тайма. Во втором уже в котором матче сборная превращается в тыкву. По персоналиям как-то не хочется сегодня, выделить некого, единственное скажу - хороший парень Тымчик, бегает хорошо, еще бы технику ему...
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+3
0
George_D (Харьков)
12.10.2021 в 23:46
А с финнами что было? Первый тайм норм, второй - валидол. Но повезло.
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alex69 (Париж)
12.10.2021 в 23:49
Ну что ты хочешь, детсадовский тренер
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0
0
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Romerik (YNWA)
12.10.2021 в 23:40
Підсилення замість Шапаренко Сидорчука то сильно. Маліна передає привіт. Штрафний, якби не якісь обідки тренера, мав виконувати він. А так на булецах і сіканах далеко вже проїхали... Не понятно для чого довбика викликають. Короче нічого не змінилося, треба перемагати, і плюс будемо свіжі в матчі відповіді. Там і побачимо. Не хочеться нічого говорити зовсім...Ответить
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+3
0
George_D (Харьков)
12.10.2021 в 23:47
А шо, Довбика тільки на шведів треба випускати?
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0
0
FC Energy (Новая Каховка)
12.10.2021 в 23:40
Хороший тренер Петраков? Чем эта сборная лучше сборной Шевченко? Такие же импотенты в атаке, не могут забить. Тайм играли не плохо и сдулись. Надо менять Петракова.
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+8
-2
Cerega15 (Kherson)
12.10.2021 в 23:55
Будет сидеть до окончания контракта Реброва.
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0
0
Вежливые люди) (Буда)
12.10.2021 в 23:39
блин, попкорн не купил) без него не интересно читать ленту..
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+1
-2
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ЯрыЛо (Kryvyj Ryh)
12.10.2021 в 23:39
Низкий поклон болельщикам на стадионе! Эх атмосфера какая была!!!жаль подсели во втором тайме((( как говорил Моуриньо - лучшая команда сегодня потеряла очки..
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+6
-4
Skalat (Київ)
12.10.2021 в 23:41
І чим збірна України була краща за Боснію?)
Ответить
+3
-1
George_D (Харьков)
12.10.2021 в 23:49
Ну сказано ж - підтримкою. Наша була гучнішою.
0
0
Камонплей
12.10.2021 в 23:39
Мені там перед матчем розповідали наскільки сильний зараз Степаненко, а він на 74й бере і залишає м'яч на лінії нашого штрафного для босняка. Тупо бере і залишає.
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+6
-2
Spivakj (Кривой Рог)
12.10.2021 в 23:39
Физрук выпускает второго опорника и просирает игру. Булеца на усиление и Зубков который не играет остаточного времени в клубе) Если кто то скажет ,что заслуживали на победу я харькну ему в харю)))
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+10
-2
prim_er (Київ)
12.10.2021 в 23:39
Участь цієї збірної Петракова - це страждати у матчах з посередніми командами, та й таке...
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+5
-3
Golfik25 (Киев)
12.10.2021 в 23:41
при шеве так же играли
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+3
-1
George_D (Харьков)
12.10.2021 в 23:52
Точно. Первая ничья с казахами и с финнами - это при Шеве было. А Петраков поддержал ничьими с теми же казахами и Боснией. Преемственность!
0
0
vicon (Kiev (не Куiv))
12.10.2021 в 23:38
Когда Петраков неделю назад заявил что "свои ничьи мы уже отыграли" он по-подлому умолчал, что теперь он будет отыгрывать чужие ничьи. Иначе как объяснить то, что под конец игры заменены были ВСЕ более-менее креативные игроки. А с оставшимся деревом хорошо что не пропустили второй. Шансы на выход в плей-офф 1 против 99 Петракова - на мыло. Дерево - в топку. И набирать надо сборную с ноля.
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+5
-1
avatar
С.Карпович. (Ланівці)
12.10.2021 в 23:38
Все справедливо.Булеца,Зубков,Сикан.це жесть.
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+7
-1
avatar
Serega1111 (Киев)
12.10.2021 в 23:39
Хуже всего, что все вместе и в тот момент когда надо идти вперед и забивать
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+3
0
Golfik25 (Киев)
12.10.2021 в 23:38
Босния в разы сильнее Украины. В конце 1 тайма давила и имела моменты, и весь 2 тайм давит, атакует, имеет моменты и забивает. Победа над Финами случайна. Игры нет, а с такой игрой, делать на ЧМ нечего. Пусть в колхозе играют.
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+7
-5
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Serega1111 (Киев)
12.10.2021 в 23:40
Ничего там особо нет. Такие же как и мы. Забей мы на контратаках второй и игра была бы закрыта
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+3
-1
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djeff2015 (Запорожье)
12.10.2021 в 23:38
петраков---НА Й,,,,У..Х с такой игрой с такой тактикой...с такими вторыми таймами. Развалил то, что еще оставалось. Снова полный провал и про...б второго тайма. самодур.
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+6
-5
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djeff2015 (Запорожье)
12.10.2021 в 23:43
с...к...а, минусни себя в очко.
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0
-1
Skalat (Київ)
12.10.2021 в 23:38
В кожного тренера збірної є свій "Коваленко"). Забиваєш один гол Арендуполю за Шахту і ти гравець збірної за минулі досягнення) Довбик хай і далі гріє лавку. Я цієї логіки з Сіканом не розумію взагалі
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+12
0
Не дармоед (Запорожье)
12.10.2021 в 23:38
Ни в атаке , ни в защите, полная немощь. Боснийцы у себя разорвут этих проходимцев(
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+6
-1
vicon (Kiev (не Куiv))
12.10.2021 в 23:43
100%. А если они до этого еще у финов выиграют то игра с этим деревом будет у боснийцев из разряда "тренировки с повышенной ответственностью"
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0
0
C_Ballack (Днепр)
12.10.2021 в 23:38
Сидорчук, Зубков, Булеца, Сикан - днище. Нужно забивать, а Довбык на лавке((
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+9
-2
avatar
ua-football-2021 (Київ)
12.10.2021 в 23:41
Сидорчук ну вабше
Ответить
0
-3
Bandura (Klagenfurt)
12.10.2021 в 23:38
тренерський геній Педракова у всій красі-забити гол а потім терпіти…не кажучи вже про заміни,які були ні про що..ну і плюс під час штрафного на останній хвилині кожен напевно подума про Маліну якого старий пердун через свої примхи проігнорував запрошуючи Булец і інший непотріб…одне добре що тепер це непорозуміння піде нафіг…
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+5
-3
Камонплей
12.10.2021 в 23:42
Дурень думкою багатіє. Малина за збірну реалізував не набагато більше штрафних ніж зубков. В нього і з пеналями проблеми.
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+2
0
avatar
alex69 (Париж)
12.10.2021 в 23:38
Уберите эти гребаные грабли, сколько можно на них наступать!
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+5
0
Дима Мацанский
12.10.2021 в 23:38
Ну не умеете вы играть на удержание, зачем пыжиться
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+8
0
italiano
12.10.2021 в 23:37
Ну какой нах Сикан плять??? В чмохтьоре никогда не было норм укр.нападающих,одни деревья
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+9
0
avatar
simargl (Чернигов)
12.10.2021 в 23:48
Предлагаешь Супрягу)))???
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0
0
avatar
kotіgorok (Чернiгiв)
12.10.2021 в 23:37
Ну от i все.
Ответить
+4
-4
italiano
12.10.2021 в 23:38
Соси )(уй Мокша конченный
Ответить
+2
-5
avatar
kotіgorok (Чернiгiв)
12.10.2021 в 23:47
Роiссяно, вас також на ЧМ не буде!
0
-1
ТолькоДНЕПР (Днепр)
12.10.2021 в 23:37
Зачем Сикан??? Где Довбык??? Петраков ты идиот???
Ответить
+13
0
avatar
Ракицкий (Питер)
12.10.2021 в 23:38
Булеца,Зубков,Сикан,Тимчик это не уровень СБУ.
Ответить
+3
-6
avatar
alex69 (Париж)
12.10.2021 в 23:39
А вот про Тымчика не звизди
+12
0
rivnenskyi (Рівне)
12.10.2021 в 23:41
Тимчик сьогодні один з найкращих.
+3
0
avangardo (Lviv)
12.10.2021 в 23:37
Якщо не забивати 100% моменти і не спроможність віддати точний пас на кілька метрів, то і Гвардіола непоможе
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+7
-3
Fishing 555 (Rivne)
12.10.2021 в 23:37
Ну і шо? Де той Пердяков? Хихи пропердів.
Ответить
+2
-4
avatar
satellite (Харьков)
12.10.2021 в 23:37
Сборная подсела. Несколько раз Босния прощала нас. Ну и как после такой игры не сказать,Слава Богу что ничья???
Ответить
+4
-2
andinho (Lviv)
12.10.2021 в 23:36
Петраков сам цю гру і програв. Своїми замінами... Вся надія на Сікана, якого і в свому клубі не випускають? Малиновський нам не потрібен?
Ответить
+9
-3
avatar
shat (киев)
12.10.2021 в 23:36
Яремчук дно
Ответить
+3
-4
avatar
Vovan_Mh (Харьков)
12.10.2021 в 23:37
+100000000
Ответить
+1
-2
Конфуцій (Львів)
12.10.2021 в 23:47
Точно, треба було Сікана зі старту випускати, був би покер 100%
Ответить
0
0
ТолькоДНЕПР (Днепр)
12.10.2021 в 23:36
Петраков - дебилоид!!! Зачем нужен был Сикан??? Где Довбык??? Что за идиотизм???
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+12
-1
avatar
Vovan_Mh (Харьков)
12.10.2021 в 23:36
Ну 3,13здец,мля.....
Ответить
+1
0
avatar
wolf_enstein (Кот Тангенс)
12.10.2021 в 23:36
Кажется Петраков никогда уже не будет тренером сбУ без приставки и.о.
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+5
-1
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Michael-K (Івано-Франківськ)
12.10.2021 в 23:44
Рано ще казати, татч відповідь є. Правда Ребров не продовжив контракт з своїм клубом...
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+1
0
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wolf_enstein (Кот Тангенс)
12.10.2021 в 23:49
Там для этого есть слово "кажется"). Слишком много НО теперь, вот вздую финны французов и босняков и наш матч будет исключительно для статистики. Да и по такой игре босняков им на выезде не обыграть. Пусть лечат Зину, а Петраков не выёживается, а просит прощения у Малины и падает в ноги к Марлосу, чтобы тот вышел хоть минут на 15. Сикан и Булеца это только против Ворскл играть.
0
0
10 (Феодосия)
12.10.2021 в 23:52
Та даже если выйдет в плей-офф, я бы всё равно его поменял!
0
0
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Serega1111 (Киев)
12.10.2021 в 23:36
Второй экзамен тренер не сдал. Есть еще третий...
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+2
0
avatar
Michael-K (Івано-Франківськ)
12.10.2021 в 23:44
16 листопада - перездача!!! ))
Ответить
+1
0
high_jack (Bucha)
12.10.2021 в 23:35
Шанси ще якісь є?
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0
-1
rivnenskyi (Рівне)
12.10.2021 в 23:36
Виграти в босняків на виїзді.
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+1
-1
avatar
alex69 (Париж)
12.10.2021 в 23:42
Маловероятно
0
0
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Serega1111 (Киев)
12.10.2021 в 23:36
Ничья финнов с Боснией...
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+1
-1
Golfik25 (Киев)
12.10.2021 в 23:40
Нету. Боснии выгодно ничью катать с Украиной и Финами. И они это спокойно сделают. По игре сильнее.
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0
-1
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Serega1111 (Киев)
12.10.2021 в 23:42
Они отстают на 2 очка и у них два матча. Каких катать?
0
-1
rivnenskyi (Рівне)
12.10.2021 в 23:46
Ну да, ну да - при двох нічиїх у Боснії буде 9 очок а у нас 10. Яка там для них вигода?
0
-1
Mexxxxx (Просяная)
12.10.2021 в 23:43
Есть только один вариант при любых там рскладах у них с финнами - только победа. Которую надо было сегодня брать... Хотя если у них ничья то тогда... Тогда мы будем играть на нулевую ничью, будем на удержание с первых минут и понятно, что нам вкинут
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0
0
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Serega1111 (Киев)
12.10.2021 в 23:47
Почему? При продолжении массовой ничейной эпидемии мы вполне можем пролезть. Нам уже не впервой). Надо конечно чтобы французы с финнами ерундой не страдали
+1
0
Mexxxxx (Просяная)
12.10.2021 в 23:52
Это у нас ничьи когда мы на победу играем, а когда выйдем на поле и будем знать, что нас устраивает ничья... Я не помню, чтоб мы в такой ситуации играли смело, на победу, будем жаться-прижиматься, держать мяч.
0
0
avatar
rubizhansky (Восточная Слобожанщи)
12.10.2021 в 23:35
Тысяча и один способ про###ть момент
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+1
0
Mexxxxx (Просяная)
12.10.2021 в 23:35
Счет справедливый. Самоотдача есть, контроль игры есть, вот мощи в атаке нет, чтоб пойти прижать, додавить. Та и играть на удержание это наша старая традиция, которая всегда плохо заканчивается
Ответить
+8
-1
rivnenskyi (Рівне)
12.10.2021 в 23:51
З фінами ми підсіли з 70х хвилин, сьогодні видихалися вже на 60х. Результат закономірний, балканці на нічию награли однозначно.
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0
0
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Horus (Днепропетровск)
12.10.2021 в 23:35
Увидев на 70-й минуте Сидорчука вместо лучшего (имхо) игрока сборной, Шапаренко, плюнул - и ушел курить трубку. Оказалось, не зря. Играть на отбой дома с сербами, проиграв по ударам почти в 3 раза, - это отстой. При том, что команда до 70-й минуты играла вовсе неплохо. Это однозначно поражение Петракова, а не команды.
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+13
-2


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