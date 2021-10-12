Ясно, что ничего не ясно. Украина остается на 2-м месте в группе

Плюс в том, что мы в следующем туре отдыхаем, а Босния с финнами будут играть матч смерти, и мы будем более свежими.И важно чтобы финны не выиграли у боснийцев, идеально было бы ничья, но если выиграют боснийцы нам надо просто выиграть у боснийцев, но это будет сделать очень трудно смотря на сегодняшний матч, у нас очень слабая оборона.