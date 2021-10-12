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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ясно, что ничего не ясно. Украина остается на 2-м месте в группе

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Многое в борьбе за 2-е место прояснится после матча Босния и Герцеговина – Финляндия

Ясно, что ничего не ясно. Украина остается на 2-м месте в группе

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Во вторник, 12 октября, в отборочной группе D к ЧМ-2022 было сыграно два матча.

Сначала Казахстан дома проиграл Финляндии 0:2, а вечером сборная Украины сыграла во Львове вничью 1:1 с Боснией и Герцеговиной.

Таким образом, после 7 сыгранных матчей Украина остается на втором месте в группе.

Однако на второе место также претендуют и Босния с Финляндией.

Напомним расписание оставшихся матчей в группе:

13 ноября

Босния и Герцеговина – Финляндия

Франция – Казахстан

16 ноября

Финляндия – Франция

Босния и Герцеговина - Украина

# Команда И В Н П М РМ О
1 Франция 6 3 3 0 8-3 +5 12
2 Украина 7 1 6 0 9-8 +1 9
3 Финляндия 6 2 2 2 7-7 0 8
4 Босния и Герцеговина 6 1 4 1 8-7 +1 7
5 Казахстан 7 0 3 4 5-12 -7 3
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Комментарии (34)
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ГЛЕЙБЕРМАН (Хайфа)
13.10.2021 в 01:23
Футбольні уболівальники переоцінюють збірну, вимагаючи перемог . Український футбол слабенький, немає вибору якісних гравців і тут роль тренера велика. В Петракова немає чуйки на футболістів, хто повинен грати в стартовому складі, кого випустити на заміну. Можливо в майбутньому з'явитися новий Шевченко, а зараз Катар незбагненний. Це стосується всіх і керівників країни про вибір курсу в нікуди. Ця нація була веденою, а отримавши незалежність у неї немає стратегії управління
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0
-1
Дон Купер (Хмельницький)
13.10.2021 в 01:14
Побачимо, один матч залишився. І це не Франція, Італія чи Англія, - Боснія, хоч і на виїзді, але проти них можна розраховувати на перемогу. Врешті решт маємо проти когось покращити реалізацію моментів).
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0
0
vicon (Kiev (не Куiv))
13.10.2021 в 00:49
Если финны выиграют у Боснии (теоретически возможно) , а Босния у Украины (скорее всего возможно), то мы с почестями займём заслуженное 4-е место в группе.
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+2
0
Дон Купер (Хмельницький)
13.10.2021 в 01:01
А якщо фіни з боснійцями добре "помнуть" один одного ( що одні, що інші не цураються бити по ногах ), а ми переможемо Боснію, що цілком ймовірно, то посядемо заслужене друге місце.
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0
-1
vicon (Kiev (не Куiv))
13.10.2021 в 00:35
Ясно что впереди ясно замаячило четвертое место в группе. что ту неясного???
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+2
0
Zonder (Днепр)
13.10.2021 в 00:21
Сборная не играла плохо, просто это был максимум, что может она дать с таким соперником сейчас. А очки свои надо было с казахами забирать.
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+2
0
avatar
djeff2015 (Запорожье)
13.10.2021 в 00:18
не будет Украина второй. Босния сильней и сегодня имела больше шансов на Победу. Дома уничтожат сборище физрука. можете минусовать. по х.........
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+4
0
George_D (Харьков)
13.10.2021 в 00:20
Ничья - это еще хорошо отделались. По ударам 4:9, по ударам в створ 1:6. Хорошо, что Пятов тянул. Могло быть куда хуже. Эдин Джеко игрок мирового уровня.
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+3
0
rivnenskyi (Рівне)
13.10.2021 в 00:17
Дуже хочеться нічиєї)) фінів з босняками. Та ще й з червоними картками! І щоб в Боснії карантин ввели, аби вболівальників було поменше!
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+1
-1
George_D (Харьков)
13.10.2021 в 00:22
Карантин? Такий, як у Швейцарії? Та ні, щиро дякую, але не треба :)
Ответить
+2
0
rivnenskyi (Рівне)
13.10.2021 в 00:25
Ну, штаб-квартира УЄФА не в Боснії, думаю не повториться історія)
0
0
vicon (Kiev (не Куiv))
13.10.2021 в 00:51
Мечты убогого....
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+1
0
Karamba911 (Львів)
13.10.2021 в 00:12
Нічого страшного не сталось, головне що не програли. Не забувайте, що це другий підрят матч, а такі матчі ,якщо всі забули - завжди для СБУ над складні. Великий мінус, що немає на лавці серйозного підсилення (хіба Довбик), Буяльський, Миколенко, Зінченко травмовані нажаль. На рахунок Малиновського, скажу він хорош в Аталанті, а в СБУ навіть і половини того не показує!!! В чому причина напевно тільки йому відомо. Рано ще списувати Петракова, ця збірна однаково грає як навиїзді так і вдома, тому час все покаже!
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+4
-1
rivnenskyi (Рівне)
13.10.2021 в 00:18
Так і є. Якби ми сьогодні перемогли - з Боснією точно грали б на нічию. Так будуть вмотивовані і без недооцінки.
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+1
-1
MaximSK (Киев)
13.10.2021 в 00:07
Плюс в том, что мы в следующем туре отдыхаем, а Босния с финнами будут играть матч смерти, и мы будем более свежими.И важно чтобы финны не выиграли у боснийцев, идеально было бы ничья, но если выиграют боснийцы нам надо просто выиграть у боснийцев, но это будет сделать очень трудно смотря на сегодняшний матч, у нас очень слабая оборона.
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+5
0
osadob07 (жмеринка)
13.10.2021 в 00:06
да хоть великого кормчего поставь во главе этого стада,ни хрна не изменится
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+3
0
avatar
alex.belogubko (одесса)
13.10.2021 в 00:05
опять на шару хотят влезть--отвеку они проиграют у нас не кому играть --нет сборной ---Босния будет на 2 месте или Фины но не мы
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+2
0
Cerega15 (Kherson)
13.10.2021 в 00:04
Могли бы быть на первом, если бы не страдали ерундой с казахами.
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+1
0
George_D (Харьков)
13.10.2021 в 00:26
Не страдали бы с казахами, тогда так страданули бы с французами, шо мама не горюй.
Ответить
0
0
avatar
Bastard (Одеса)
13.10.2021 в 00:03
ми втратимо друге місце.
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0
-1
Skalat (Київ)
13.10.2021 в 00:02
Боснія і Фіни катають нічию, а потім нічия з нами, на додачу Фіни програють Французам і ми другі)) Але такої шари вже не буде, весь фарт збірна витратила на Євро.
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+2
0
янковский ян (Запорожье)
13.10.2021 в 00:02
Снова надеемся на чужие игры
Ответить
0
0
Джан Мурадов (Придеснянськ)
13.10.2021 в 00:00
Треба 2 нічиї Боснія-Фінляндія, Боснія-Україна та перемога Франції з фінами.
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0
0
Lotto (Харьков)
13.10.2021 в 00:28
Французы свои задачи с казахами решат и с финами на 90% им ничего не нужно будет, могут и второй состав выпустить. Так что как бы мы ещё и четвертыми в такой группе не оказались.
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0
0
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Ракицкий (Питер)
12.10.2021 в 23:59
Врядли мы заслужили выход в плей-офф.С защитниками уровня Кривцов и Мативиенко и Соболем там делать нечего.Замен нет.Булеца и Зубков были одни из худших в истории сборной.Я не помню хуже их.Просто позор.
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+5
-1
efim423 (odessa)
13.10.2021 в 00:08
минус два очка спасибо караваеву
Ответить
0
-2
avatar
Ракицкий (Питер)
13.10.2021 в 00:25
Это 100%.Я просто в шоке что его «вызывают» в сборную.игрок уровня зари-не более.
+1
-2
avatar
Serega1111 (Киев)
13.10.2021 в 00:39
Ответить
0
0
avatar
Serega1111 (Киев)
13.10.2021 в 00:44
Главное, что за сборную не бегает крендель, которого ты себе на аву поставил. А уж остальных как-нибудь переживем...
Ответить
+1
-1
avatar
Ракицкий (Питер)
13.10.2021 в 00:49
Ну и видим результаты без нормальных защитников.
+1
0
avatar
Serega1111 (Киев)
13.10.2021 в 00:54
Нет, Джин-Тоник. Пусть этот "нормальный защитник" бегает только у вас. Вам же больше достанется
0
-1
маматрахер228 (Киев)
12.10.2021 в 23:54
а с малиной бы выиграли
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+1
-5
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Maxam (Чернівці)
12.10.2021 в 23:57
Вместо кого бы он играл?
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+1
-1
vlotko (Броди)
12.10.2021 в 23:59
Пропущено слово: " нас "
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+3
-1


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