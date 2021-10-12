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Ясно, что ничего не ясно. Украина остается на 2-м месте в группе
Многое в борьбе за 2-е место прояснится после матча Босния и Герцеговина – Финляндия
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Во вторник, 12 октября, в отборочной группе D к
Сначала Казахстан дома проиграл Финляндии 0:2, а вечером сборная Украины сыграла во Львове вничью 1:1 с Боснией и Герцеговиной.
Таким образом, после 7 сыгранных матчей Украина остается на втором месте в группе.
Однако на второе место также претендуют и Босния с Финляндией.
Напомним расписание оставшихся матчей в группе:
13 ноября
Босния и Герцеговина – Финляндия
Франция – Казахстан
16 ноября
Финляндия – Франция
Босния и Герцеговина - Украина
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|Франция
|6
|3
|3
|0
|8-3
|+5
|12
|2
|Украина
|7
|1
|6
|0
|9-8
|+1
|9
|3
|Финляндия
|6
|2
|2
|2
|7-7
|0
|8
|4
|Босния и Герцеговина
|6
|1
|4
|1
|8-7
|+1
|7
|5
|Казахстан
|7
|0
|3
|4
|5-12
|-7
|3
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