Цыганков: Будем играть на победу в последнем матче и надеяться на осечки соперников

Полузащитник сборной Украины Виктор Цыганков в эфире ТК Футбол прокомментировал ничью в матче отбора ЧМ-2022 против Боснии и Герцеговины (1:1).

– Безусловно, играли только на победу. Тем более играли дома, во Львове. Хотели выиграть. Но получилось так, как получилось.

- В какой момент боснийцы переломили ход матча?

– Наверное, все видели. В первом тайме, в середине чуть подсели, прижались к своим воротам, у боснийцев появились атаки, моменты. Конечно, надо было встречать выше. Не знаю, если честно, надо посмотреть со стороны, как это выглядело.

- Можно сказать, что после Финляндии сил не хватило? Состав практически не менялся.

– Какая разница – есть силы или нет? Никого это не интересует. Всех интересует результат. Если человек выходит на поле, он должен отдать все свои силы, чтобы добиться результата. Сегодня мы его не получили.

- Как лично принимаете турнирную ситуацию?

– Мы ни в коем случае не опускаем руки. У нас есть еще один матч, будем играть только на победу. Другого выхода нет. И надеяться на осечки соперников в других матчах.

- Сборная в 20-й раз в истории играла во Львове.

– Безусловно, "Арена Львов", наверное, одна из лучших, если не лучшая по поддержке в Украине. Огромное спасибо всему стадиону, который пришел нас поддержать. Мы играли для них сегодня.