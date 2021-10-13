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Цыганков: Будем играть на победу в последнем матче и надеяться на осечки соперников
Шансы все еще есть
УЕФА
Полузащитник сборной Украины Виктор Цыганков в эфире ТК Футбол прокомментировал
– Безусловно, играли только на победу. Тем более играли дома, во Львове. Хотели выиграть. Но получилось так, как получилось.
- В какой момент боснийцы переломили ход матча?
– Наверное, все видели. В первом тайме, в середине чуть подсели, прижались к своим воротам, у боснийцев появились атаки, моменты. Конечно, надо было встречать выше. Не знаю, если честно, надо посмотреть со стороны, как это выглядело.
- Можно сказать, что после Финляндии сил не хватило? Состав практически не менялся.
– Какая разница – есть силы или нет? Никого это не интересует. Всех интересует результат. Если человек выходит на поле, он должен отдать все свои силы, чтобы добиться результата. Сегодня мы его не получили.
- Как лично принимаете турнирную ситуацию?
– Мы ни в коем случае не опускаем руки. У нас есть еще один матч, будем играть только на победу. Другого выхода нет. И надеяться на осечки соперников в других матчах.
- Сборная в 20-й раз в истории играла во Львове.
– Безусловно, "Арена Львов", наверное, одна из лучших, если не лучшая по поддержке в Украине. Огромное спасибо всему стадиону, который пришел нас поддержать. Мы играли для них сегодня.
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