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Цыганков: Будем играть на победу в последнем матче и надеяться на осечки соперников

Национальная сборная Украины
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(1 голосов)

Шансы все еще есть

Цыганков: Будем играть на победу в последнем матче и надеяться на осечки соперников

УЕФА

Новина українською

Полузащитник сборной Украины Виктор Цыганков в эфире ТК Футбол прокомментировал ничью в матче отбора ЧМ-2022 против Боснии и Герцеговины (1:1).

– Безусловно, играли только на победу. Тем более играли дома, во Львове. Хотели выиграть. Но получилось так, как получилось.

- В какой момент боснийцы переломили ход матча?

– Наверное, все видели. В первом тайме, в середине чуть подсели, прижались к своим воротам, у боснийцев появились атаки, моменты. Конечно, надо было встречать выше. Не знаю, если честно, надо посмотреть со стороны, как это выглядело.

- Можно сказать, что после Финляндии сил не хватило? Состав практически не менялся.

– Какая разница – есть силы или нет? Никого это не интересует. Всех интересует результат. Если человек выходит на поле, он должен отдать все свои силы, чтобы добиться результата. Сегодня мы его не получили.

- Как лично принимаете турнирную ситуацию?

– Мы ни в коем случае не опускаем руки. У нас есть еще один матч, будем играть только на победу. Другого выхода нет. И надеяться на осечки соперников в других матчах.

- Сборная в 20-й раз в истории играла во Львове.

– Безусловно, "Арена Львов", наверное, одна из лучших, если не лучшая по поддержке в Украине. Огромное спасибо всему стадиону, который пришел нас поддержать. Мы играли для них сегодня.

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В статье: Украина Босния и Герцеговина Виктор Цыганков
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Источник:
Трибуна

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Комментарии (14)
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batkomaxno555 (Никополь)
13.10.2021 в 01:24
Коли б коза да вовка з'їла!
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0
0
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Serega1111 (Киев)
13.10.2021 в 00:49
Иногда, как говорится лучше помолчать...
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0
0
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alex.belogubko (одесса)
13.10.2021 в 00:29
жалко Ярмолу --это был бы его последний чемпионат --ждите шару Шеве повезло влезли
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0
0
octavi4 (Warszawa)
13.10.2021 в 00:24
Зачем они вообще что-то говорят? Это всё замкнутый круг, после следующей игры скажут то же самое, потом опять то же самое...
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+2
0
code906 (Kiev)
13.10.2021 в 00:23
Браво! Надейтесь дальше на успех за счёт «осечки соперника»!
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+1
0
avatar
Ракицкий (Питер)
13.10.2021 в 00:22
Петраков своими заменами - потерял все шансы.Нужно было выпускать Караваева,Сидорчука и Долбика.А не своих «кадров» Булецу и Сикана.Которые никакие даже в ЧУ.Ждем в основе Миколенко,Зинченка и Малину.И Пятов основной вратарь!
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+4
-1
oleg dynamo (львівська)
13.10.2021 в 00:24
точно
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+1
0
avatar
Serega1111 (Киев)
13.10.2021 в 00:45
А с питера никого не надо было звать?
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0
0
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Serega1111 (Киев)
13.10.2021 в 00:46
Долбик здесь походу только ты один, господин Джин-Тоник...
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0
0
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alex.belogubko (одесса)
13.10.2021 в 00:20
Цыган ты сегодня вообще не играл --за 2 место и не думайте не чего вам там делать с такой игрой и реализацией ворота попасть не можете--так получите --подвели Петракова --не надо было выпускать Сидорчука а ставить Довбика --он бы забил --может на шару пролезите но это врядли
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0
-4
LEVgcUqs (Чернігів)
13.10.2021 в 00:27
Чуть сліпоокий, Сидорчук хоч трохи грав а Сікан і Булеца, тут Довбика......
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+2
0
osadob07 (жмеринка)
13.10.2021 в 00:14
как говорится- я вас люблю а хули толку?
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+2
0
avatar
djeff2015 (Запорожье)
13.10.2021 в 00:14
сегодня уже сыграли "на Победу"...не дано вам и вашему главному играть в качественный Футбол. серые посредственности с гонором и величием топ-звезд.
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+1
0
Зритель (Харьков)
13.10.2021 в 01:31
Это всему украинскому футболу не дано, не только сборной.
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0
0


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