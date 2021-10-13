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Тренер Боснии Петев: Я не очень доволен, взяли только одно очко

Национальная сборная Украины
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В группе будет очень жаркая концовка

Тренер Боснии Петев: Я не очень доволен, взяли только одно очко

nfsbih.ba

Новина українською

Главный тренер Боснии и Герцеговины Ивайло Петев на послематчевой пресс-конференции подвел итог ничейному результату матча отбора ЧМ-2022 с Украиной (1:1).

- Команда много шансов не реализовала сегодня. Почему не смогли победить?

- Матч был тяжелый, я недоволен первыми 25 минутами. Мы пропустили легкий гол, вход в игру был тяжелым. Сегодня не смогли реализовать несколько шансов. Но поздравляю ребят с результатом, мы играли без 3-4 основных игроков, за месяц все будут в строю.

- Были две желтых карточки, после которых боснийские игроки не могли себя свободно чувствовать на поле. Или это как-то повлияло на результат?

- Не хочу комментировать тему судейства, они знают, за что заработали предупреждения. Первые 25 минут - надеюсь больше не увижу такую ​​игру. Были возможности еще забить, но сейчас это уже статистика.

- Вы так радовались после матча, довольны результатом? И кто будет фаворитом в борьбе за второе место?

- Я не очень доволен, взяли только 1 очко. Был счастлив, что во втором тайме лучше играли. Про второе место - предполагаю, что мы, финны и украинцы имеют на это шансы. У нас дома 2 матча, мы можем его заполучить.

- На кого из украинских игроков больше обращали внимание? У украинцев не играли и Зинченко, и Малиновский.

- Украинская сборная сильна, это работа многих лет. Я следил за работой Шевченко, в эту команду вложена тяжелый труд. Не хочу вспоминать отдельных игроков, сборная Украины крепкая, и в перспективе в ней будут игроки мирового уровня.

- Что будет ждать сборную Украины в выездном матче?

- 100% будет трудно. Думаю, что ни нам, ни вам не легко. Два матча до конца - это большое давление.

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В статье: Украина Босния и Герцеговина Ивайло Петев
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Источник:
sport.ua

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Комментарии (1)
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rivnenskyi (Рівне)
13.10.2021 в 00:40
Вони провалили початок, а ми кінець. Нічия закономірна. Розмови про "одне очко мало" - не більше аніж понти. Після свистка обіймалися і танцювали, а тут раптом мало.
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