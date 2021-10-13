Степаненко: Поле Арены Львов - просто ужас. С этим надо что-то делать

Полузащитник сборной Украины Тарас Степаненко в эфире ТК Футбол прокомментировал ничью против Боснии и Герцеговины (1:1) в матче отбора ЧМ-2022.

– Думаю, проблема была в том, что при 1:0, когда играли от обороны, выбегали в контратаки, где нужно было просто отдать хороший пас – и человек бы поставил ногу в пустые ворота. Этого не хватает, как не хватало с финнами.

Было много быстро выбеганий два в три, а последний пас... А когда низко садишься, тут забросы в штрафную, какие-то отскоки, удар – и мяч в воротах. Над этим нужно работать.

- Этот результат справедливый по впечатлениям на поле?

– Думаю, да. Не можем сказать, что у боснийцев не было моментов. Они тоже шли вперед большими силами. Они и зоны большие давали для контратак.

Хотел бы обратить большое внимание на состояние поля. Ребята, сборная играет не так часто во Львове. Нужно что-то делать с полями. Мы не можем все матчи проводить на "Олимпийском", где хорошее поле.

Честно, ужас. Ты не можешь остановиться. Видели, сколько раз ребята поскальзывались на ровном месте. Оно все в кочкариках. Надо что-то делать. Мы хотим играть на чемпионате Европы, а у нас одно поле хорошего уровня.

- Есть претензии к полю?

– Конечно. Потому что оно не очень хорошего уровня. Мы еще вчера обратили внимание на состояние поля на первой тренировке. Оно все в кочкарях, попросили его укатать. Это тоже играет большую роль. У нас техничные футболисты, которые могут быстро убежать один в один с помощью своей квалификации. А мяч дробит, прыгает – тоже невозможно.

- Прокомментируй пропущенный гол.

– Мы слишком низко сели, был не один такой заброс. Человек просто пробил, не глядя, и попал в ворота. Нужно быстрее переключаться и перебирать игрока. Нужно было быстрее накрывать его.

Это легко сказать с камеры. Но когда ты уставший, идут забросы постоянные, доля секунды, где-то прозевал. Считаю, самая большая проблема – мы низко сели. Они подключили фланги, высокие футболисты, многие бегут в штрафную.

- Почему низко сели?

– Думаю, это наша психология не очень хорошая, которую хочется поменять. Потому что забили гол и садимся обороняться сразу. Забили два, три, пусть потом люди думают.

Нам по зубам эта команда была. Это давление, что нужно выиграть, поэтому садились, пытались сохранить 1:0.