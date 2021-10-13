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Петраков: Думал сделать 4-4-2, но ребята подустали, было тяжело

Национальная сборная Украины
Обновлено
(1 голосов)

Тренер пояснил свои решения в матче с Боснией

Петраков: Думал сделать 4-4-2, но ребята подустали, было тяжело

Фото: УАФ / Автор - Павел Кубанов

Новина українською

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков в эфире ТК "Футбол" прокомментировал ничью против Боснии и Герцеговины (1:1).

– В раздевалке все ребята расстроены. Результат – негативный. Сыграли вничью. Но мы знали, что все равно в Боснии и Герцеговине будет лобовой матч. Еще финны с ними сыграют. Я ребятам поблагодарил за игру. Сказал: "Давайте будем готовиться к матчу с Боснией".

- Где не получилось?

– На этом уровне играть, нужно свои моменты забивать. Не забиваешь ты – забьют тебе. Я уже поговорил, как нам этот мяч забили. Соболь говорит, что его перекинули. Глубоко сели. Матвиенко и Соболь играли с зазорами.

- Может, нужно было немного придержать на поле Яремчука и Ярмоленко?

– Нет, ребята подсели. Яремчук еще в перерыве уже говорил. Ярмоленко говорил: "Васильич, тяжело".

- Это были спланированные замены?

– Нет. Я уже видел. И Шапаренко. У меня нет к ним претензий. Я видел, что Коле уже очень тяжело. Он молодец, столько сыграл, в Финляндии хорошо играл, брал на себя. Он же не железный.

Я еще думал сделать 4-4-2, защитника поменять. А сам думаю: "Ребята подустали". Видел, и Кривцову тяжело, Забарный. Вижу, очень тяжело парням. Думаю, еще во Львове проиграть?

- Степаненко сказал, что нужно поменять менталитет и не садиться.

– Мы говорили. И в перерыве был разговор, что нужно выше встречать, не стоять на двух ногах. Видели, какая передача пошла, Сидорчук в фланг, побежал. Еще был Харатин. Ну, что уже сейчас говорить.

- Как ваш штаб работает во время матча?

– Шовковский вместе с Анненковым. Кампомар он с планшетом работает, говорит Шовковскому. Мне говорили еще раньше, что нужно менять Шапаренко. Говорю: "На кого? У нас нет такого креативного хава. Мы сядем совсем в штрафную. Что Сидорчук, что Степаненко – два одинаковых, опорники". Они еще просили на 62-й минуте, я ответил, что еще рано.

- Почему не вышел Довбик?

– Это мое решение. Сразу вам говорю. Я его поставил в Финляндии, он тоже выходил на поле. Я поставил Сикана.

- Почему Сикан?

– Это чисто решение. Понадеялся, думал, что Сикан сделает. Чисто интуитивно.

- Что скажете болельщикам?

– Очень благодарен. Впервые играл при такой поддержке. В городе, на тренировке люди подходили и благодарили. Прошу прощения, что не победили.

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В статье: Украина Босния и Герцеговина Александр Петраков
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Источник:
Трибуна

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Комментарии (9)
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Кююмалайнен (Київ)
13.10.2021 в 01:28
Индюк тоже думал, да в ощип попал (с)
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0
0
Spivakj (Кривой Рог)
13.10.2021 в 01:23
Если кто то скажет ,что этот физрук тренер для первой СУ то вы полудурок)! Посмотрите его после матчевое интервью ЭТО трэш!!!
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0
0
Зритель (Харьков)
13.10.2021 в 01:22
Шапаренко можно было бы поменять на Малиновского. А так конечно - не на кого.
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+2
0
ТолькоДНЕПР (Днепр)
13.10.2021 в 01:17
На следующий матч с Боснией - тренер Ярмоленко! Хуже не будет! Петракова в топку с его решениями....
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+1
0
Comment06 (Украина)
13.10.2021 в 01:13
Первое адекватное интервью. Молодец, растет на глазах!
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0
-1
avatar
djeff2015 (Запорожье)
13.10.2021 в 01:11
ноет, что нет игроков.....б...л......с...к...а....молчал бы лучше. Макаренко...Безус....Малина........ самодур х...е...в.
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0
0
GRaFkiyv (Фриско)
13.10.2021 в 01:08
Даже ежики знали что к 60 минуте все 10 полевых сдохнут в таком темпе...P.S.В какой вид спорта играет Степаненко ??
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+1
0
ТолькоДНЕПР (Днепр)
13.10.2021 в 01:05
Твоё решение Сикан? Иди на йух у@ бан!!! Только Довбык - только победа!
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+1
0
Footballers (Умань)
13.10.2021 в 01:02
Всі збірні грають однаково,а тільки наші вічно підуставші.Ротація чув?А 4-4-2 жесть-він думав але не знав як це зробити,чув по телевізору)
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+3
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