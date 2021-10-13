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Назван главный Лев матча Украины против Боснии и Герцеговины
Андрей Ярмоленко - автор гола боснийцам
Фото: УАФ / Автор - неизвестен
Во вторник, 12 октября в матче квалификации ЧМ-2022 сборная Украины сыграла вничью с командой Боснии и Герцеговины (1:1).
По итогам зрительского голосования награду "Лев матча" получил полузащитник национальной команды Андрей Ярмоленко - автор гола боснийцам.
Напомним, что после 7 сыгранных матчей Украина остается на втором месте в группе D. Заключительный матч группового этапа "сине-желты" проведут на выезде 16 ноября против Боснии и Герцеговины.
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