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Назван главный Лев матча Украины против Боснии и Герцеговины

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Андрей Ярмоленко - автор гола боснийцам

Назван главный Лев матча Украины против Боснии и Герцеговины

Фото: УАФ / Автор - неизвестен

Новина українською

Во вторник, 12 октября в матче квалификации ЧМ-2022 сборная Украины сыграла вничью с командой Боснии и Герцеговины (1:1).

По итогам зрительского голосования награду "Лев матча" получил полузащитник национальной команды Андрей Ярмоленко - автор гола боснийцам.

Напомним, что после 7 сыгранных матчей Украина остается на втором месте в группе D. Заключительный матч группового этапа "сине-желты" проведут на выезде 16 ноября против Боснии и Герцеговины.

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В статье: Андрей Ярмоленко Украина Босния и Герцеговина
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Источник:
УАФ

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Комментарии (4)
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tamerlan58 (Львов)
13.10.2021 в 08:31
Не знаю,какой дурак это придумал с этим "Львом", но это явный бред
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+1
-3
Соколов (Никополь)
13.10.2021 в 08:32
Реклама пива просто. Хотя пиво очень ужасное на вкус
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0
-2
Соколов (Никополь)
13.10.2021 в 08:29
А чё не Петраков ? Как он у кромки поля прыгал, руками размахивал .... лев не лев а как петух точно
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0
-2
MaximSK (Киев)
13.10.2021 в 08:10
Когда результат матча негативный, неуместно выбирать Льва матча.
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+1
-2


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