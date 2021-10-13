Петраков: Мы не Франция и не Италия. У нас средний чемпионат

Исполняющий обязанности главного тренера сборной Украины Александр Петраков прокомментировал ничью против Боснии и Герцеговины (1:1).

- У вас была такая установка – сесть ниже? Или это следствие усталости?

– Такой установки не было. В перерыве мы сказали ребятам, чтобы глубоко не садились. Это усталость. У меня нет вопросов к ребятам, я поблагодарил всех. Ребята расстроены. Затем разберем ошибки, сделаем выводы.

- Болельщики во Львове во время матча скандировали вашу фамилию. Что вы чувствовали?

– Для меня это было неожиданностью. После того как люди выкрикивали мои фамилия, сыграть 1:1 – в душе где-то даже стыдно. Большое спасибо Львову и болельщикам, не ожидал такого приема.

- После того, как Коноплянка перестал вызываться в сборную, у нас нет левых полузащитников. Пробовали там Цыганкова, Марлоса. В Украине реально нет футболистов, которые могут сыграть на этой позиции?

– Вам не нравится, как играет Цыганков? Это Украина, не Франция, не Италия. У нас средний чемпионат. Мы используем имеющиеся ресурсы. Есть молодые ребята, я смотрю за ними. Они растут, но еще не готовы играть за национальную сборную.

- Появление Довбика напрашивалось. Почему он не вышел на поле?

– Это моя интуиция. Я главный тренер, выпустил Сикана. Сделал ошибку. Но если бы он забил, все бы по-другому говорили после матча. А если бы вышел Довбик, и у него тоже ничего бы не вышло... Тренер должен решать и рисковать. Я надеялся на Сикана, думал, он поможет. Ему 20 лет, все еще впереди.

- Довольны ли вы выходами на замену Булецы и Сидорчука?

– У меня нет вопросов к ребятам. Они сделали все, что могли. Мы будем готовиться к битве в Боснии и Герцеговине.

- Ярмоленко – реальный лидер сборной. Может ли он побить рекорд Шевченко по голам за сборную?

– Это надо спрашивать у Андрея. Да, он лидер и на поле, и за его пределами. Дай бог ему здоровья.

- Украина остается второй в турнирной таблице. Просчитывали ли вы возможные варианты? Как оцениваете шансы сборной?

– Я скажу честно, не просчитывал ничего, даже не думал об этом. Только смотрел матч Казахстан – Финляндия, когда ехали на эту игру. Казахстанцы выходили на нас с горящими глазами, а затем два поединка проиграли вчистую, даже не дрались. Ни с Боснией и Герцеговиной, ни с Финляндией.

Мы будем драться до конца, это я вам обещаю. Все ребята это понимают, – сказал Петраков.