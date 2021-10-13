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Петраков: Мы не Франция и не Италия. У нас средний чемпионат

Национальная сборная Украины
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(1 голосов)

"Сине-желтые" упустили победу над боснийцами во Львове

Петраков: Мы не Франция и не Италия. У нас средний чемпионат

Фото: УАФ / Автор - Павел Кубанов

Новина українською

Исполняющий обязанности главного тренера сборной Украины Александр Петраков прокомментировал ничью против Боснии и Герцеговины (1:1).

- У вас была такая установка – сесть ниже? Или это следствие усталости?

– Такой установки не было. В перерыве мы сказали ребятам, чтобы глубоко не садились. Это усталость. У меня нет вопросов к ребятам, я поблагодарил всех. Ребята расстроены. Затем разберем ошибки, сделаем выводы.

- Болельщики во Львове во время матча скандировали вашу фамилию. Что вы чувствовали?

– Для меня это было неожиданностью. После того как люди выкрикивали мои фамилия, сыграть 1:1 – в душе где-то даже стыдно. Большое спасибо Львову и болельщикам, не ожидал такого приема.

- После того, как Коноплянка перестал вызываться в сборную, у нас нет левых полузащитников. Пробовали там Цыганкова, Марлоса. В Украине реально нет футболистов, которые могут сыграть на этой позиции?

– Вам не нравится, как играет Цыганков? Это Украина, не Франция, не Италия. У нас средний чемпионат. Мы используем имеющиеся ресурсы. Есть молодые ребята, я смотрю за ними. Они растут, но еще не готовы играть за национальную сборную.

- Появление Довбика напрашивалось. Почему он не вышел на поле?

– Это моя интуиция. Я главный тренер, выпустил Сикана. Сделал ошибку. Но если бы он забил, все бы по-другому говорили после матча. А если бы вышел Довбик, и у него тоже ничего бы не вышло... Тренер должен решать и рисковать. Я надеялся на Сикана, думал, он поможет. Ему 20 лет, все еще впереди.

- Довольны ли вы выходами на замену Булецы и Сидорчука?

– У меня нет вопросов к ребятам. Они сделали все, что могли. Мы будем готовиться к битве в Боснии и Герцеговине.

- Ярмоленко – реальный лидер сборной. Может ли он побить рекорд Шевченко по голам за сборную?

– Это надо спрашивать у Андрея. Да, он лидер и на поле, и за его пределами. Дай бог ему здоровья.

- Украина остается второй в турнирной таблице. Просчитывали ли вы возможные варианты? Как оцениваете шансы сборной?

– Я скажу честно, не просчитывал ничего, даже не думал об этом. Только смотрел матч Казахстан – Финляндия, когда ехали на эту игру. Казахстанцы выходили на нас с горящими глазами, а затем два поединка проиграли вчистую, даже не дрались. Ни с Боснией и Герцеговиной, ни с Финляндией.

Мы будем драться до конца, это я вам обещаю. Все ребята это понимают, – сказал Петраков.

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В статье: Украина Босния и Герцеговина Александр Петраков
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Источник:
УАФ

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Комментарии (12)
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donkrot (Донецк)
13.10.2021 в 09:18
а что у нас по чемпионату Боснии и Казахстана?) Или у финов сильнее?
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0
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
13.10.2021 в 09:14
Хороший дядя Петраков, душевный, но хороший парень - не профессия!!!
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0
0
UA Hero (Chernivtsi)
13.10.2021 в 09:13
Петраков, ти чергова нездара, яка приліпилися до грошового корита ФФУ...
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0
0
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2.dc (Николаев)
13.10.2021 в 09:02
У нас не средний Чемп, у нас слабый до дерь.мовости. Мастерство - штырь с ним, чай не Бразилия - интенсивность никакая. И что делает Федерация - ещё его разбавляет "изюминками" из низших лиг. ДК и ШД имеют пару-тройку серьёзных матчей в сезон … ЕвроКубки особо не спасают - одиночный матч Сборная еще может отиграть, но, как видим, уже даже и не два … (
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+1
-1
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armik (Киев)
13.10.2021 в 08:57
Кроме особо тупых все уже поняли, что оно без мозгов.Можно прекращать цицировать этот бред.
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+2
0
Соколов (Никополь)
13.10.2021 в 08:50
Не правда. Чемпионат ниже среднего
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+3
-1
football_soccer (Украина)
13.10.2021 в 08:49
У нас в сборной есть человек играющий в Италии, вместо него ты упрямо взял игроков из "среднего чемпионата" . Теперь все, ныть не надо про чемпионат
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+5
-1
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Maxam (Чернівці)
13.10.2021 в 08:54
Ну если тот чувак в сентябре не желая играть с Чехами, свалил со сборной, то нафига его вызывать?
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+1
-3
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zloyded (Киев)
13.10.2021 в 09:05
Шо ти мелеш?! Тренер не бачить його у складі, а він має сидіти і чогось чекати коли 5 гравців Шахтаря і Динамо відпустили готуватись до ЛЧ?! А Аталанта у ЛЧ не грає? Не набридло таку брєдятину нести?!
+1
0
football_soccer (Украина)
13.10.2021 в 09:06
так киевские с донецкими тоже уехали тогда. Но они в сборной.
0
0
Соколов (Никополь)
13.10.2021 в 09:07
А почему никто не упрекает динамовцев и кротов что их отпустили ? Чем он хуже что отпросился ?
0
0
sokolovskiy-golitsyn (Utrecht)
13.10.2021 в 08:49
Так чемпіонат що в Італії, що во Франції не айс
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+2
-3


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