Степаненко провел 500-й матч в карьере

Матч против Боснии и Герцеговины (1:1) стал 500-м в профессиональной карьере 32-летнего Тараса Степаненко.

Степаненко - 9-й футболист за годы независимости, который достиг такого результата в украинской команде.

Полузащитник дебютировал за запорожский "Металлург" в матче УПЛ в марте 2007 года. Всего он провел за команду 83 игры.

350 встреч Тарас отыграл за донецкий "Шахтер", а 67 - за сборную Украины.