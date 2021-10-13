Национальная сборная Украины
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Степаненко провел 500-й матч в карьере
Дебют хавбека состоялся за "Металлург" в 2007 году
Фото: УАФ / Автор - неизвестен
Матч против Боснии и Герцеговины (1:1) стал 500-м в профессиональной карьере 32-летнего Тараса Степаненко.
Степаненко - 9-й футболист за годы независимости, который достиг такого результата в украинской команде.
Полузащитник дебютировал за запорожский "Металлург" в матче УПЛ в марте 2007 года. Всего он провел за команду 83 игры.
350 встреч Тарас отыграл за донецкий "Шахтер", а 67 - за сборную Украины.
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Источник:Sport.ua
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