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Степаненко провел 500-й матч в карьере

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Дебют хавбека состоялся за "Металлург" в 2007 году

Степаненко провел 500-й матч в карьере

Фото: УАФ / Автор - неизвестен

Новина українською

Матч против Боснии и Герцеговины (1:1) стал 500-м в профессиональной карьере 32-летнего Тараса Степаненко.

Степаненко - 9-й футболист за годы независимости, который достиг такого результата в украинской команде.

Полузащитник дебютировал за запорожский "Металлург" в матче УПЛ в марте 2007 года. Всего он провел за команду 83 игры.

350 встреч Тарас отыграл за донецкий "Шахтер", а 67 - за сборную Украины.

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В статье: Тарас Степаненко Украина Шахтер (Донецк)
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Источник:
Sport.ua

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Комментарии (2)
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zafo24
13.10.2021 в 11:05
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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Цап-царап (Харків)
13.10.2021 в 10:53
А если бы не обосрался, обожравшись сандвичами...
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