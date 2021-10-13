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Буряк: Необходимо вернуть в сборную Украины Малиновского

Национальная сборная Украины
(2 голосов)

Специалист считает, что "сине-желтым" не хватает такого игрока, как Руслан

Буряк: Необходимо вернуть в сборную Украины Малиновского

Фото: УАФ / Автор - Павел Кубанов

Новина українською

Бывший тренер сборной Украины Леонид Буряк высказался после ничьей национальной команды с Боснией и Герцеговиной (1:1).

"Была отдача, готовность на хорошем уровне, но не хватало технического мастерства. Сборной Украины в этом поединке, особенно во втором тайме не хватило такого футболиста как Малиновский. Я не хочу вмешиваться в эти споры, давать кому-то оценки, я просто констатирую факт.

Дух игры немного сбили замены. С поля ушли три самые креативные исполнители в этом матче – Ярмоленко, Шапаренко и Цыганков. С учетом того, что еще и сил у нашей команды осталось немного, стало тяжелее справляться с напором боснийцев. Очень непростой соперник нам противостоял.

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В последнем матче отбора нам нужно выигрывать. Надо все-таки рискнуть – выйти с первых минут с двумя нападающими. Состав у нас качественный, все нормально, за исключением одного – необходимо вернуть в сборную Украины Малиновского.

Руслан – игрок неординарный, выступает в Серии А, лучшим там признается. Разбрасываться такими футболистами мы не можем. Нужно включить дипломатию, а не предъявлять ультиматум. Малиновский, Зинченко, Ярмоленко, Пятов – это костяк национальной команды, на них все держится", – сказал Буряк.

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В статье: Украина Леонид Буряк Босния и Герцеговина Руслан Малиновский
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Источник:
FootBoom

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Комментарии (16)
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Makar BabokerSTAR (Yokneam ILIt)
13.10.2021 в 11:58
Если говорить, как пишет автор статьи "по правде" - с задачей не справился Шевченко..не справились футбольнрые чиновники , которые плели непонятные интриги вокруг вакансии старший тренер сборной... И тогда все к Петракову: "дядя выручай". И дядя взялся. НО - как говорил Жванецкий "героизм - это всегда последствия чьего-то рас***ства" И вот этот случай - просто классический... Стесняюсь спросить :это Петраков - вместо 9-ти очков набрал 3 ? Это Петраков бросил коней (команду) на переправе , втянувшись в интрижки ? Нет . Это всё Шевченко... А "не справился с задачей" Петраков ? Ха-ха-ха... Убойная логика интриганов. ПЕтраков за три матча набрал в 1.7 раз больше очков, чем Шевченко. Так кто "не справился" ? Теперь по за*авшей теме Малиновского? Кто он такой ? 1. Тренер имеет право говорить что угодно и кому угодно. Это ничьё не собачье дело - устраивать ему "моральные уроки" 2. Петраков жесткий человек. Но - думая о команде и результате - в разговоре с Малиновским он , ради дела, прибрал своюжесткость и сказал"Достаточно будет, если я извинюсь?" Малиновский сказал НЕТ - и уехал. Стесняюсь спросить: а Малинолвский в этот момент думал о команде и результате ? ОН о понтах своих думал... Что ещё должен был сделать ПЕтраков ? От**ть Малиновскому,чтоб тот захотел за УКраину сыграть ? Вчерашний разбор матча Петарковым - наглядное пособие. Он сказал что Матвиенко и Тымчик не совсем точно играли ( с большим зазором) ..Он сказал моменты надо реализовывать ( ясен пень - про Яремчука он сказал) ...он сказал что Сикан не справился.... Причём сказал не этим футболистам , а журналистам ..По лексике Малиновского "за их спиной". Он ругал Караваева..Который - меж тем - вчера был в заявке... И что ? Завтра Сикан, Яремчук, Матвей и Тымчик , Караваев обидятся на Петракова и уедут ? Отвечать не надо. На этом - точка с Малиновским. Он - засранец. У Петракова были реальные проблемы Миколенко, Зинченко... оченьзагадочно не столько решение Марлоса , а то, как спокойно все к нему отнеслись..Вчера был нужен человек подержать мяч...У марлоса мяч не отобрать, пока он сам не захочет... Почему ему дали спокойно уйти на переправе. У Петракова из этой реальной проблемы вылезла ещё одна: короткая скамейка не дала игрокам восстановиться, как следует... меж тем, мы все видели , с каким азартом и огнём в глазах играют наши парни...Они играют с персональной ответственностью..онибьются... И это - Петраков... Если его заменят на интрижного Реброва - Бог накажет и в следующем отборочном цикле. ПОтому что Бог - не фраер. И не интриган
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+1
0
Spivakj (Кривой Рог)
13.10.2021 в 12:24
Какое ж тут ты гавно написал отбеливая фзрука) Когда тренер говорит игроку не поясняя , а тем паче за глаза и с бровадой потом на эфирах говорит ,что просил прощения на вопрос почему не играет , а охлос валает как он мог задать великому тренеру такой вопрос ? Это говорит о том ,что это не тренер для первой сборной это старый полудурок. Малина молчал до последнего пока это куйло само на весь загал не стало поливать его дерьмом. Все уже поняли и знают ,шо физручара в этой ситуации скалился.
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0
0
konatbi4 (Днепропетровск)
13.10.2021 в 11:40
Гениальный тренер может быть жестким менеджером.А заурядный должен засунуть свои амбиции и обиды в ... портмоне и сделать все что от него зависит чтобы вернуть игрока в команду
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+1
-3
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Динамист (Киев)
13.10.2021 в 11:31
Малины конечно не хватает и он бы реально помог вчера,но проблема в тренерском штабе безмозглом и по футбольному непрофессиональном.Матч решающий снять реально троих парней которые творили на поле и вывести нулей, которые ко всему еще и в клубах сидят греют лаву это надо уметь.Педраков так и не сумел за короткое время проститься с U-21 м перейти в высшую лигу
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+2
-3
avatar
2.dc (Николаев)
13.10.2021 в 11:28
Ох Леня, как все просто, оказывается … Чес.слово, человек как будто с Луны вчера прилетел …)
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+2
-2
ukatan (Харьковская обл.)
13.10.2021 в 11:23
Ну конечно нужно возвращать! С Малиновским ведь была куча побед, с теми же Финляндией и Казахстаном?
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+3
-2
Olegyurchak (Хмельницький )
13.10.2021 в 11:14
Да у нас игроков в сборной, которые забивают Интерам и Ювентусам немерянно.
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+3
-3
LAZ E183 (Рига)
13.10.2021 в 11:07
Ні. Нехай Петраков розхльобує те, що заварив сам. Він був правий, коли казав — він тренер, він і вирішує. От нехай і вирішує. Він за це несе відповідальність.
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+4
-2
zafo24
13.10.2021 в 11:06
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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0
-3
Ураган (Запорожье)
13.10.2021 в 10:55
Может и надо, но это не меняет ситуацию. И с Малиной мы высоко не прыгали
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+6
-1
can (Торонто, Львов)
13.10.2021 в 11:29
Абсолютно не понимаю замены Шапаренко. Но уж если менять, кто бы подошел лучше по духу игры - Сидорчук или Малиновский?
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+1
-2
Alex.696 (Немирів)
13.10.2021 в 12:31
Міняти треба було Степаненка на Сидорчука, а Шапаренка залишити.
0
0
ТолькоДНЕПР (Днепр)
13.10.2021 в 10:53
Буряка нужно вернуть в сборную))))
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+2
-2
ТолькоДНЕПР (Днепр)
13.10.2021 в 10:53
И всё сразу станет хорошо? ))))
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+3
-2
avatar
Цап-царап (Харків)
13.10.2021 в 10:43
Буряк уже далёк от жизни...
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+2
-4
can (Торонто, Львов)
13.10.2021 в 11:25
Так же как ты далек от игры "футбол"
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+2
-2


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