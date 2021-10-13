Буряк: Необходимо вернуть в сборную Украины Малиновского

Если говорить, как пишет автор статьи "по правде" - с задачей не справился Шевченко..не справились футбольнрые чиновники , которые плели непонятные интриги вокруг вакансии старший тренер сборной... И тогда все к Петракову: "дядя выручай". И дядя взялся. НО - как говорил Жванецкий "героизм - это всегда последствия чьего-то рас***ства" И вот этот случай - просто классический... Стесняюсь спросить :это Петраков - вместо 9-ти очков набрал 3 ? Это Петраков бросил коней (команду) на переправе , втянувшись в интрижки ? Нет . Это всё Шевченко... А "не справился с задачей" Петраков ? Ха-ха-ха... Убойная логика интриганов. ПЕтраков за три матча набрал в 1.7 раз больше очков, чем Шевченко. Так кто "не справился" ? Теперь по за*авшей теме Малиновского? Кто он такой ? 1. Тренер имеет право говорить что угодно и кому угодно. Это ничьё не собачье дело - устраивать ему "моральные уроки" 2. Петраков жесткий человек. Но - думая о команде и результате - в разговоре с Малиновским он , ради дела, прибрал своюжесткость и сказал"Достаточно будет, если я извинюсь?" Малиновский сказал НЕТ - и уехал. Стесняюсь спросить: а Малинолвский в этот момент думал о команде и результате ? ОН о понтах своих думал... Что ещё должен был сделать ПЕтраков ? От**ть Малиновскому,чтоб тот захотел за УКраину сыграть ? Вчерашний разбор матча Петарковым - наглядное пособие. Он сказал что Матвиенко и Тымчик не совсем точно играли ( с большим зазором) ..Он сказал моменты надо реализовывать ( ясен пень - про Яремчука он сказал) ...он сказал что Сикан не справился.... Причём сказал не этим футболистам , а журналистам ..По лексике Малиновского "за их спиной". Он ругал Караваева..Который - меж тем - вчера был в заявке... И что ? Завтра Сикан, Яремчук, Матвей и Тымчик , Караваев обидятся на Петракова и уедут ? Отвечать не надо. На этом - точка с Малиновским. Он - засранец. У Петракова были реальные проблемы Миколенко, Зинченко... оченьзагадочно не столько решение Марлоса , а то, как спокойно все к нему отнеслись..Вчера был нужен человек подержать мяч...У марлоса мяч не отобрать, пока он сам не захочет... Почему ему дали спокойно уйти на переправе. У Петракова из этой реальной проблемы вылезла ещё одна: короткая скамейка не дала игрокам восстановиться, как следует... меж тем, мы все видели , с каким азартом и огнём в глазах играют наши парни...Они играют с персональной ответственностью..онибьются... И это - Петраков... Если его заменят на интрижного Реброва - Бог накажет и в следующем отборочном цикле. ПОтому что Бог - не фраер. И не интриган