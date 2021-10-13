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Буряк: Необходимо вернуть в сборную Украины Малиновского
Специалист считает, что "сине-желтым" не хватает такого игрока, как Руслан
Фото: УАФ / Автор - Павел Кубанов
Бывший тренер сборной Украины Леонид Буряк высказался после ничьей национальной команды с Боснией и Герцеговиной (1:1).
"Была отдача, готовность на хорошем уровне, но не хватало технического мастерства. Сборной Украины в этом поединке, особенно во втором тайме не хватило такого футболиста как Малиновский. Я не хочу вмешиваться в эти споры, давать кому-то оценки, я просто констатирую факт.
Дух игры немного сбили замены. С поля ушли три самые креативные исполнители в этом матче – Ярмоленко, Шапаренко и Цыганков. С учетом того, что еще и сил у нашей команды осталось немного, стало тяжелее справляться с напором боснийцев. Очень непростой соперник нам противостоял.
В последнем матче отбора нам нужно выигрывать. Надо все-таки рискнуть – выйти с первых минут с двумя нападающими. Состав у нас качественный, все нормально, за исключением одного – необходимо вернуть в сборную Украины Малиновского.
Руслан – игрок неординарный, выступает в Серии А, лучшим там признается. Разбрасываться такими футболистами мы не можем. Нужно включить дипломатию, а не предъявлять ультиматум. Малиновский, Зинченко, Ярмоленко, Пятов – это костяк национальной команды, на них все держится", – сказал Буряк.
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