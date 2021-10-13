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Левченко: Во втором тайме Украина проиграла тактически, замены были ошибочными

Национальная сборная Украины
(2 голосов)

Эксперт не согласен с некоторыми решениями Александра Петракова

Левченко: Во втором тайме Украина проиграла тактически, замены были ошибочными

Фото: Footballua.tv

Новина українською

Бывший игрок сборной Украины Евгений Левченко прокомментировал ничью "сине-желтых" с Боснией и Герцеговиной (1:1) в матче отбора ЧМ-2022.

"Думаю, что в эмоциональном плане сейчас все выхолощены. Все понимают, что эти три очка нам нужны были кровь из носу, потому что играть против боснийцев на выезде будет очень сложно. Все понимали, что эта игра должна была быть на победу. В первом тайме мы показали, что мы можем и должны были забивать еще. У боснийцев было несколько моментов в первом тайме.

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Мне кажется, что во втором тайме мы немного проиграли тактически. После замен на 72 минуте мы стали играть на удержание счета. Мы потеряли самого ключевого игрока, который должен был связывать оборону с нападением - Шапаренко. Он сегодня был одним из лучших, потому что это был связующий игрок между линией защиты и линией атаки.

Когда ты меняешь Шапаренко и оставляешь двух практически однотипных игроков в центре поля, это всегда чревато проблемами. Поэтому мне кажется, что эта замена была ошибкой. Плюс замена Яремчука, который здорово цеплялся за мяч, — сказал Левченко.

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В статье: Украина Босния и Герцеговина Евгений Левченко
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (6)
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Alexandr 89 (Nova Kahovka)
13.10.2021 в 12:27
Тактически проигран матч, второй тайм сели, центр поля проиграл , нужно было сушить и переводить игру в свою пользу в центре, через пас (но пан Петраков не любит пас зачем он нужен для непонятно), а замены полный ноль ещё хуже стало
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0
0
ТолькоДНЕПР (Днепр)
13.10.2021 в 11:40
Если бы на 60-65 минуте вместо Яремчука вышел Довбык, вместо Ярмоленко - Зубков, а вместо Цыганкова - пусть даже Булеца, то Украина выиграла бы этот матч! Но великий гений выпустил Сикана)))
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0
-2
Acsakal (Kharkov)
13.10.2021 в 11:58
Ви взагалі про що??? Петраков і так зняв Ярмоленка і Циганкова та випустив Зубкова і Булецу. У чому тоді пропозиція? Зробити те саме, але на 10 хвилин раніше??? А хіба Україна після їх виходу перехопила ініциативу? Зубков та Булеца - відстій. Отримали найнижчі оцінки на рівні того же Сікана, замість якого дійсно треба було випускати Довбика.
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+1
0
ТолькоДНЕПР (Днепр)
13.10.2021 в 11:38
Другое дело, что этот дятел выпустил Сикана вместо Довбыка.
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+1
0
ТолькоДНЕПР (Днепр)
13.10.2021 в 11:37
Великий эксперд))) нужно было дохлого Яремчука до конца держать??? Какой же бред несут эти кротовские экперды...
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-1
Alexandr 89 (Nova Kahovka)
13.10.2021 в 12:22
Яремчук за кротов играет ? При чем тут Котовский эксперт, который хвалит шапаренко
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