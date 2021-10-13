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Федецкий: У боснийцев было минимум моментов, но они забили

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Эксперт считает, что украинцы должны были забить еще один мяч

Федецкий: У боснийцев было минимум моментов, но они забили

Фото: Footballua.tv

Новина українською

Экс-игрок сборной Украины, а ныне эксперт телеканалов Футбол 1/2/3 Артем Федецкий прокомментировал ничью "сине-желтых" с Боснией и Герцеговиной (1:1) в матче отбора ЧМ-2022.

"Конечно, эта ничья неприятная, как ни крути. Но ребята старались, самоотдача была. Немного не хватило реализации. Мы имели шикарные возможности и в первом тайме, и во втором. Если бы забили второй мяч, могли бы закрыть игру. А так мы давали шанс боснийцам.

Это команда с характером, они терпели до конца. У них было минимум моментов, но они провели хорошую комбинацию и забили гол. Жаль, что мы не смогли победить, я понимаю состояние ребят. Но у нас еще есть шансы, поэтому можем все исправить", — сказал Федецкий.

Напомним, что после 7 сыгранных матчей Украина остается на втором месте в группе D. Заключительный матч группового этапа "сине-желты" проведут на выезде 16 ноября против Боснии и Герцеговины.

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В статье: Артем Федецкий Украина Босния и Герцеговина
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (3)
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MaximSK (Киев)
13.10.2021 в 14:05
Он ошибается, что у боснийцев было минимум моментов, просто некоторые моменты мы сами себе привозили, когда теряли мяч возле штрафной, еще мы много единоборств проиграли в центре поля, вдобавок не плотно играли в своей штрафной, оставляли игроков Боснии неприкрытыми часто.У Финляндии атака слабее, поэтому мы там выиграли, а здесь это уже не прокатило. Но у нас еще есть шанс, надеюсь мы останемся на втором месте после следующей игры.
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+1
0
Acsakal (Kharkov)
13.10.2021 в 14:39
Федецький сказав суцільну маячню. У нас 10 ударів по воротах, у боснов - 15. Останні 20 хвилин ми відбивалися аби куди. Кілька разів рятував Пятов. Швидше Боснія могла забити другий, ніж ми. Тож Тьома просто видав бажане за дійсне.
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0
-1
хмельничанин (Хмельницкий)
13.10.2021 в 13:53
Если бы у бабушки были яйца, то она была бы дедушкой. Федецкий, эксперт у с тебя никакой, лучше молчи, за умного сойдёшь.
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0
-2


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