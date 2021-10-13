Федецкий: У боснийцев было минимум моментов, но они забили

Экс-игрок сборной Украины, а ныне эксперт телеканалов Футбол 1/2/3 Артем Федецкий прокомментировал ничью "сине-желтых" с Боснией и Герцеговиной (1:1) в матче отбора ЧМ-2022.

"Конечно, эта ничья неприятная, как ни крути. Но ребята старались, самоотдача была. Немного не хватило реализации. Мы имели шикарные возможности и в первом тайме, и во втором. Если бы забили второй мяч, могли бы закрыть игру. А так мы давали шанс боснийцам.

Это команда с характером, они терпели до конца. У них было минимум моментов, но они провели хорошую комбинацию и забили гол. Жаль, что мы не смогли победить, я понимаю состояние ребят. Но у нас еще есть шансы, поэтому можем все исправить", — сказал Федецкий.