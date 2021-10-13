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Герой футбольного дня. Эдин Джеко

Национальная сборная Украины
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Ему 35. А Ярмоленко в 31 уже кричит после первого тайма "Васильевич, не могу"

Герой футбольного дня. Эдин Джеко

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Интересная мысль мелькнула после матча Украины с Боснией и Герцеговиной во Львове. Мол, в составе "золотых лилий" – лишь один игрок топ-уровня. Хорошо, но у Украины, судя по вчерашнему поединку, нет даже одного.

Со всем уважением к Андрею Ярмоленко и без малейших претензий к нему – даже он не так полезен для Украины, как Джеко – для Боснии. Это не вина Андрея. Его вечные проблемы со здоровьем и отсутствие игровой практики в клубе приводят к тому, что уже после первого тайма из уст вырывается "Васильевич, не могу". Тогда как Джеко в своих 35 (на три с половиной года старше Ярмоленко) спокойно играет девяносто минут, а потом еще с хорошим юмором раздает интервью.

Герой футбольного дня. Эдин Джеко - изображение 1

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Не просто играет, а показывает высокие показатели интенсивности. Различные статистические ресурсы изображают позицию Эдина рядом с Превляком в центре нападения, но на самом деле он играл ниже. В качестве свободного художника по всему фронту атаки. Показательно, что свой единственный точный удар по воротам, когда Пятов вытащил мяч из-под перекладины, Джеко нанес издалека.

Только два удара и одна ключевая передача – не выдающиеся показатели для игрока атаки. Однако как на счет двадцати единоборств, из которых девятнадцать – на чужой половине поля, а восемь – верховых? 32 передачи, тогда как "чистокровные" форварды Яремчук и Превляк в сумме отдали лишь 24-ре паса. Вот в чем истинная ценность Эдина Джеко: в игре на команду, в создании постоянного давления на защитников соперника, в психологической устойчивости.

Виктор Цыганков, встретившись с мячом, старался как можно быстрее от него избавиться, даже когда было достаточно времени для обострения или продвижения вперед. Джеко же постоянно шел на мяч и отвоевывал его в неочевидных ситуациях. Вот и практическая разница между топ-игроком и тем, кого вот уже несколько лет агенты и отдельные эксперты продают в европейский большой клуб.

Герой футбольного дня. Эдин Джеко - изображение 2

Не видно, благодаря чему Украина может победить Боснию и Герцеговину на выезде. Может повезти, но чтобы руководствоваться сильными сторонами – нет, этого нет. И нам как раз не хватает таких игроков как Эдин Джеко. Боюсь, что даже возвращение Зинченко и Малиновского не поможет.

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