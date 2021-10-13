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Украинский футболист попал в команду недели отбора ЧМ-2022 от SofaScore
Защитник принял участие в двух матчах сборной на октябрьских сборах
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Статистический портал составил символическую команду недели по итогам 8-го тура группового раунда квалификации ЧМ-2022.
В состав лучших попал защитник сборной Украины Николай Матвиенко. 25-летний футболист отыграл по 90 минут в матчах против Финляндии (2:1) и Боснии и Герцеговины (1:1).
Ресурс оценил его действия в 7.7 балла - это самый низкий показатель, среди других игроков, которые попали в эту команду.
???? | Team of the Week— SofaScore (@SofaScoreINT) October 13, 2021
European #WCQ are over for this international window, so it's now time to reveal our highest-rated XI for matches played across the last two days. ????
Memphis Depay earned a perfect ???? against Gibraltar, making him our Player of the Week! ???? pic.twitter.com/Ui34ARpMAs
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