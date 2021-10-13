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Украинский футболист попал в команду недели отбора ЧМ-2022 от SofaScore

Национальная сборная Украины
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Защитник принял участие в двух матчах сборной на октябрьских сборах

Украинский футболист попал в команду недели отбора ЧМ-2022 от SofaScore

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Статистический портал составил символическую команду недели по итогам 8-го тура группового раунда квалификации ЧМ-2022.

В состав лучших попал защитник сборной Украины Николай Матвиенко. 25-летний футболист отыграл по 90 минут в матчах против Финляндии (2:1) и Боснии и Герцеговины (1:1).

Ресурс оценил его действия в 7.7 балла - это самый низкий показатель, среди других игроков, которые попали в эту команду.

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В статье: Украина Николай Матвиенко
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