Украинский футболист попал в команду недели отбора ЧМ-2022 от SofaScore

Статистический портал составил символическую команду недели по итогам 8-го тура группового раунда квалификации ЧМ-2022.

В состав лучших попал защитник сборной Украины Николай Матвиенко. 25-летний футболист отыграл по 90 минут в матчах против Финляндии (2:1) и Боснии и Герцеговины (1:1).

Ресурс оценил его действия в 7.7 балла - это самый низкий показатель, среди других игроков, которые попали в эту команду.

