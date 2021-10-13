Маркевич: Ничего страшного не произошло, нужно побеждать на выезде

Бывший главный тренер "Днепра", "Металлиста" и сборной Украины Мирон Маркевич прокомментировал ничью национальной команды с Боснией и Герцеговиной (1:1) в матче отбора ЧМ-2022.

"И при предыдущем тренере сборной Украины — Андрее Шевченко, нашим футболистам трудно давался второй из спаренных поединков. Вот и вчера не исключено, что сказалась усталость, короткая скамейка запасных, ведь те резервисты, что вышли на замену, игру не усилили.

Хотя большую часть первого тайма подопечные Александра Петракова провели удачно: забили, были еще моменты отличиться. Однако после перерыва гости воспользовались тем, что хозяева сбавили обороты, уже высоко не прессинговали и взяли мяч под свой контроль.