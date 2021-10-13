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Маркевич: Ничего страшного не произошло, нужно побеждать на выезде
Судьба путевки в плей-офф турнира решится в последнем туре
Фото Павла Кубанова - УАФ
Бывший главный тренер "Днепра", "Металлиста" и сборной Украины Мирон Маркевич прокомментировал ничью национальной команды с Боснией и Герцеговиной (1:1) в матче отбора ЧМ-2022.
"И при предыдущем тренере сборной Украины — Андрее Шевченко, нашим футболистам трудно давался второй из спаренных поединков. Вот и вчера не исключено, что сказалась усталость, короткая скамейка запасных, ведь те резервисты, что вышли на замену, игру не усилили.
Хотя большую часть первого тайма подопечные Александра Петракова провели удачно: забили, были еще моменты отличиться. Однако после перерыва гости воспользовались тем, что хозяева сбавили обороты, уже высоко не прессинговали и взяли мяч под свой контроль.
Ничейный счет нужно признать справедливым. Конечно, досадно, что не удалось по максимуму воспользоваться преимуществом родных стен, тем более, что поддержка 12-го игрока — болельщиков, была мощнейшая.
Однако не надо паниковать, ничего страшного не произошло. Необходимо все проанализировать и во всеоружии подойти к повторному поединку с боснийцами. Всё и дальше в наших руках — нужно побеждать", - сказал Маркевич.
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