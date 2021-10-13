  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. Маркевич: Ничего страшного не произошло, нужно побеждать на выезде
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Маркевич: Ничего страшного не произошло, нужно побеждать на выезде

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Судьба путевки в плей-офф турнира решится в последнем туре

Маркевич: Ничего страшного не произошло, нужно побеждать на выезде

Фото Павла Кубанова - УАФ

Новина українською

Бывший главный тренер "Днепра", "Металлиста" и сборной Украины Мирон Маркевич прокомментировал ничью национальной команды с Боснией и Герцеговиной (1:1) в матче отбора ЧМ-2022.

"И при предыдущем тренере сборной Украины — Андрее Шевченко, нашим футболистам трудно давался второй из спаренных поединков. Вот и вчера не исключено, что сказалась усталость, короткая скамейка запасных, ведь те резервисты, что вышли на замену, игру не усилили.

Хотя большую часть первого тайма подопечные Александра Петракова провели удачно: забили, были еще моменты отличиться. Однако после перерыва гости воспользовались тем, что хозяева сбавили обороты, уже высоко не прессинговали и взяли мяч под свой контроль.

Читайте такжеУкраинский футболист попал в команду недели отбора ЧМ-2022 от SofaScore

Ничейный счет нужно признать справедливым. Конечно, досадно, что не удалось по максимуму воспользоваться преимуществом родных стен, тем более, что поддержка 12-го игрока — болельщиков, была мощнейшая.

Однако не надо паниковать, ничего страшного не произошло. Необходимо все проанализировать и во всеоружии подойти к повторному поединку с боснийцами. Всё и дальше в наших руках — нужно побеждать", - сказал Маркевич.

Читайте такжеБуряк: Необходимо вернуть в сборную Украины Малиновского
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Мирон Маркевич Украина Босния и Герцеговина
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Meta-ratings

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (3)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Maxam (Чернівці)
13.10.2021 в 15:21
Почему все так спокойно отбрасывают шансы Финляндии? Ведь если они выигрывают два своих матча, то не важно, победим мы Боснию или нет, пройдут фины! Увы, уже нет такого, что все зависит только от нас. И снова, как на ЧЕ, мы будем надеятся на кого-то, чтобы пройти дальше.
Ответить
0
0
avatar
Ракицкий (Питер)
13.10.2021 в 14:48
Мы проиграли отбор в матчах с Казахстаном.Если 5 ничьих - то какие выходы в плей-офф.Нужно наигрывать новых игроков,а не Сиканов и Булец.Удачи Петракову и ждем либо Шевченко обратно либо иностранца.Украинские физруки не для сборной.
Ответить
0
-1
Ramses_ua (Запоріжжя)
13.10.2021 в 14:36
Не стоит тешить себя надеждами в этом отборе.Принятия решений и.о гл тренера тупые во всех 4-ох матчах.Тренерский штаб дупля не отбивает как выигрывать матчи-необоснованное формирование состава,алогичные,несвоевременные замены,юношеская обидчивость главного....тд и тп.Удачи!
Ответить
0
-2


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...