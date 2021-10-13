Пресс-служба Вест Хэма напомнила, что Ярмоленко приблизился к рекорду Шевченко

В рамках отбора на ЧМ-2022 сборная Украины принимала команду Боснии и Герцеговины (1:1) во Львове.

Уже на 15-й минуте встречи вингер "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко отличился голом в ворота боснийцев. Для 31-летнего украинца это был 44-й гол в футболке "сине-желтых".

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Пресс-служба "молотобойцев" не осталась в стороне и отметила, что Андрей приблизился к рекорду экс-игрока и наставника сборной Андрея Шевченко.

"Всего на четыре меньше рекорда Андрея Шевченко. Ярмоленко забил свой 44-й гол за сборную Украину в матче квалификации ЧМ-2022 против Боснии и Герцеговины прошлой ночью", – говорится в пресс-службе английского клуба.

Напомним, что Андрей Ярмоленко забил в двух матчах за национальную команду подряд.