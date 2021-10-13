Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Пресс-служба Вест Хэма напомнила, что Ярмоленко приблизился к рекорду Шевченко
"Молотобойцы" не остались в стороне
Фото: УАФ / Автор - неизвестен
В рамках отбора на ЧМ-2022 сборная Украины принимала команду Боснии и Герцеговины (1:1) во Львове.
Уже на 15-й минуте встречи вингер "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко отличился голом в ворота боснийцев. Для 31-летнего украинца это был 44-й гол в футболке "сине-желтых".
Пресс-служба "молотобойцев" не осталась в стороне и отметила, что Андрей приблизился к рекорду экс-игрока и наставника сборной Андрея Шевченко.
"Всего на четыре меньше рекорда Андрея Шевченко. Ярмоленко забил свой 44-й гол за сборную Украину в матче квалификации ЧМ-2022 против Боснии и Герцеговины прошлой ночью", – говорится в пресс-службе английского клуба.
Напомним, что Андрей Ярмоленко забил в двух матчах за национальную команду подряд.
Just four behind Andriy Shevchenko's record ????— West Ham United (@WestHam) October 13, 2021
????????⚒ @Yarmolenko_7 bagged his 44th goal for Ukraine in their draw against Bosnia & Herzegovina last night. pic.twitter.com/1z4MV6m8G5
Популярное сейчас
- "Не собираюсь участвовать в этих аферах". Форвард Деда - об уходе из галицких Карпат
- Буряк: Необходимо вернуть в сборную Украины Малиновского
- Забарный: Поле было в ужасном состоянии, нужно что-то менять
- Финляндия - Украина. Где когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча сборных
- Невероятная красотка, которая отказала Энрике Иглесиасу и бросила все ради Эдина Джеко. ФОТО
- Мать Криштиану Роналду категорически против свадьбы сына с Джорджиной Родригес. ФОТО