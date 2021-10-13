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Пресс-служба Вест Хэма напомнила, что Ярмоленко приблизился к рекорду Шевченко

Национальная сборная Украины
Обновлено
(2 голосов)

"Молотобойцы" не остались в стороне

Пресс-служба Вест Хэма напомнила, что Ярмоленко приблизился к рекорду Шевченко

Фото: УАФ / Автор - неизвестен

Новина українською

В рамках отбора на ЧМ-2022 сборная Украины принимала команду Боснии и Герцеговины (1:1) во Львове.

Уже на 15-й минуте встречи вингер "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко отличился голом в ворота боснийцев. Для 31-летнего украинца это был 44-й гол в футболке "сине-желтых".

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Пресс-служба "молотобойцев" не осталась в стороне и отметила, что Андрей приблизился к рекорду экс-игрока и наставника сборной Андрея Шевченко.

"Всего на четыре меньше рекорда Андрея Шевченко. Ярмоленко забил свой 44-й гол за сборную Украину в матче квалификации ЧМ-2022 против Боснии и Герцеговины прошлой ночью", – говорится в пресс-службе английского клуба.

Напомним, что Андрей Ярмоленко забил в двух матчах за национальную команду подряд.

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В статье: Андрей Ярмоленко Андрей Шевченко Украина Вест Хэм Юнайтед (Лондон)
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Комментарии (2)
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E.M.O.S.H. (Харьков)
13.10.2021 в 15:19
Пусть покажут это тренеру.
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ПетроФ (Луцьк)
13.10.2021 в 15:04
та пішли вони в тому ВХ подальше. Ярмола вертайся в ДК . Це буде перша хороша новина. а друга теж не забариться - Селезньов повіситься, адже зрозуміє що йому ніколи не бути рекордсменом.))
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