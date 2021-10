Пресс-служба Вест Хэма напомнила, что Ярмоленко приблизился к рекорду Шевченко

В рамках отбора на ЧМ-2022 сборная Украины принимала команду Боснии и Герцеговины (1:1) во Львове.

Уже на 15-й минуте встречи вингер "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко отличился голом в ворота боснийцев. Для 31-летнего украинца это был 44-й гол в футболке "сине-желтых".

Пресс-служба "молотобойцев" не осталась в стороне и отметила, что Андрей приблизился к рекорду экс-игрока и наставника сборной Андрея Шевченко.

Напомним, что Андрей Ярмоленко забил в двух матчах за национальную команду подряд.

Just four behind Andriy Shevchenko's record ????



????????⚒ @Yarmolenko_7 bagged his 44th goal for Ukraine in their draw against Bosnia & Herzegovina last night. pic.twitter.com/1z4MV6m8G5