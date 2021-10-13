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Сидорчук: Не выиграли у Боснии, но наша беспроигрышная серия в Львове продолжается

Национальная сборная Украины
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Украинец разочарован результатом поединка

Сидорчук: Не выиграли у Боснии, но наша беспроигрышная серия в Львове продолжается

Фото: Footballua.tv

Новина українською

Полузащитник сборной Украины Сергей Сидорчук подвел итоги ничьей с Боснией и Герцеговиной (1:1) в матче отбора ЧМ-2022.

"Хотел бы сказать огромное спасибо львовским болельщикам. Здесь всегда приятно играть. Жаль, что не выиграли, но наша беспроигрышная серия во Львове продолжается. Мне больше нечего сказать", — заявил Сидорчук.

Напомним, свой заключительный матч в групповом раунде отбора ЧМ-2022 сборная Украины проведет 16 ноября против Боснии и Герцеговины.

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В статье: Украина Босния и Герцеговина Сергей Сидорчук
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Источник:
ТК Футбол

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