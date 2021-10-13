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Сидорчук: Не выиграли у Боснии, но наша беспроигрышная серия в Львове продолжается
Украинец разочарован результатом поединка
Фото: Footballua.tv
Полузащитник сборной Украины Сергей Сидорчук подвел итоги ничьей с Боснией и Герцеговиной (1:1) в матче отбора ЧМ-2022.
"Хотел бы сказать огромное спасибо львовским болельщикам. Здесь всегда приятно играть. Жаль, что не выиграли, но наша беспроигрышная серия во Львове продолжается. Мне больше нечего сказать", — заявил Сидорчук.
Напомним, свой заключительный матч в групповом раунде отбора ЧМ-2022 сборная Украины проведет 16 ноября против Боснии и Герцеговины.
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