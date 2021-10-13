Матвиенко: Результат не тот, которого мы хотели. Ничья вообще нас не устраивает

Защитник сборной Украины Николай Матвиенко высказался о ничьей с Боснией и Герцеговиной (1:1) в матче отбора ЧМ-2022.

"Сложно говорить, потому что результат не тот, которого мы хотели. Ничья вообще нас не устраивает.

Считаю, что нужно реализовывать свои моменты, которые мы создаем, и не допускать ошибки в таких моментах, как тот, где мы пропустили гол", — сказал Матвиенко.