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Матвиенко: Результат не тот, которого мы хотели. Ничья вообще нас не устраивает

Национальная сборная Украины
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Сборная Украины снова сыграла вничью

Матвиенко: Результат не тот, которого мы хотели. Ничья вообще нас не устраивает

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Защитник сборной Украины Николай Матвиенко высказался о ничьей с Боснией и Герцеговиной (1:1) в матче отбора ЧМ-2022.

"Сложно говорить, потому что результат не тот, которого мы хотели. Ничья вообще нас не устраивает.

Считаю, что нужно реализовывать свои моменты, которые мы создаем, и не допускать ошибки в таких моментах, как тот, где мы пропустили гол", — сказал Матвиенко.

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В статье: Украина Босния и Герцеговина Николай Матвиенко
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Источник:
ТК Футбол

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