Национальная сборная Украины
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Матвиенко: Результат не тот, которого мы хотели. Ничья вообще нас не устраивает
Сборная Украины снова сыграла вничью
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Защитник сборной Украины Николай Матвиенко высказался о
"Сложно говорить, потому что результат не тот, которого мы хотели. Ничья вообще нас не устраивает.
Считаю, что нужно реализовывать свои моменты, которые мы создаем, и не допускать ошибки в таких моментах, как тот, где мы пропустили гол", — сказал Матвиенко.
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Источник:ТК Футбол
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