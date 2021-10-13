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Павелко: Невызов Малиновского? Я никогда не вмешивался в решения главного тренера

Национальная сборная Украины
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Президент УАФ дистанцировался от конфликта между игроком и тренером

Павелко: Невызов Малиновского? Я никогда не вмешивался в решения главного тренера

Фейсбук Андрія Павелка/Автор невідомий

Новина українською

Президент УАФ Андрей Павелко прокомментировал нашумевшее решение Александра Петракова не вызывать на октябрьские матчи сборной Украины хавбека "Аталанты" Руслана Малиновского.

"Никогда я за все семь лет не вмешивался в решения главного тренера, будь то Фоменко, Шевченко или Петраков. Это их ощущения и тренерские задумки. Они видят как строить команду и как использовать тех или иных игроков. Это только решает тренерский штаб.

Очень важно, чтобы тренеры ощущали поддержку, что они главные в команде. Они решают и они принимают решение, кто нужен в составе национальной сборной", - сказал Павелко.

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В статье: Украина Аталанта (Бергамо) Руслан Малиновский Андрей Павелко
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Источник:
ПРОФУТБОЛ

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