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Павелко: Невызов Малиновского? Я никогда не вмешивался в решения главного тренера
Президент УАФ дистанцировался от конфликта между игроком и тренером
Фейсбук Андрія Павелка/Автор невідомий
Президент УАФ Андрей Павелко прокомментировал нашумевшее решение Александра Петракова не вызывать на октябрьские матчи
"Никогда я за все семь лет не вмешивался в решения главного тренера, будь то Фоменко, Шевченко или Петраков. Это их ощущения и тренерские задумки. Они видят как строить команду и как использовать тех или иных игроков. Это только решает тренерский штаб.
Очень важно, чтобы тренеры ощущали поддержку, что они главные в команде. Они решают и они принимают решение, кто нужен в составе национальной сборной", - сказал Павелко.
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