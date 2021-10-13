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Пятов: Ощущение, словно проиграли. Но шанс есть, за него нужно хвататься
Капитан сборной Украины - о ничьей с Боснией
Фото: УАФ / Автор - неизвестен
37-летний голкипер сборной Украины Андрей Пятов поделился впечатлениями от
"Ощущение, словно проиграли.
Это если говорить на чистоту. Как капитан, скажу, что не время предаваться эмоциям и заниматься самобичеванием.
Шанс есть. О нем и нужно думать. За него нужно хвататься.
На все 100% уверен, что каждый из ребят отдал все силы. Да, иногда и этого мало для победы.
P.S. Отдельная благодарность тем, кто создал невероятную атмосферу на стадионе. Это было невероятно", — написал Пятов в Инстаграме.
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