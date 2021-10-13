Пятов: Ощущение, словно проиграли. Но шанс есть, за него нужно хвататься

37-летний голкипер сборной Украины Андрей Пятов поделился впечатлениями от ничьей с Боснией и Герцеговиной (1:1) в отборе на ЧМ-2022.

"Ощущение, словно проиграли.

Это если говорить на чистоту. Как капитан, скажу, что не время предаваться эмоциям и заниматься самобичеванием.

Шанс есть. О нем и нужно думать. За него нужно хвататься.

На все 100% уверен, что каждый из ребят отдал все силы. Да, иногда и этого мало для победы.

P.S. Отдельная благодарность тем, кто создал невероятную атмосферу на стадионе. Это было невероятно", — написал Пятов в Инстаграме.