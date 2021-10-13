На прием к психологу? Акценты зрителя на игре Украины с Боснией, и не только

"Матч показал, что такую Боснию мы обязаны обыгрывать". Когда услышал это резюме телекомментатора, не поверил собственным ушам. Какую такую Боснию? Ту, что создала больше голевых моментов, чем мы? Ту, что практически почти не уступила нам в них даже в первом тайме, который мы называем удачным? Какой же это матч показал?

Все тот же извечный диагноз: чрезмерно завышенная самооценка. Едва ли не каждый рассказывал нам после игры, что вообще-то Украина сильнее, но вот в этот конкретный вечер она не сподобилась показать то, что умеет. Тактика-шмактика, замены не те и не тех, усталость, психология… А вообще-то мы – ого-го! Весьма комфортная позиция.

Нет, если смотреть в рейтинг ФИФА, то мы выше Боснии аж на тридцать ступенек. А вот по количеству участий в тех же Мундиалях у нас с нею паритет – по одному разу. Что еще? По числу игроков из топ-чемпионатов она нам как минимум не уступит. А главное – по игре и результатам в этой конкретной отборочной группе. Откуда спесь-то?

Почему это мы были обязаны обыгрывать такую Боснию, у какой, положа руку на сердце, нам будет чрезвычайно сложно выиграть в ответном поединке? Помните, я говорил вам: нас устроит победа и ничья, все равно, в каком порядке? А сводить все к фактору родных стен – удел слабых. Не одолели дома – побеждайте в гостях и доказывайте превосходство.

Фото - УАФ, автор - Павел Кубанов

Если оно есть. А в этом имеются серьезные сомнения. Наблюдательным болельщикам должно было быть понятно изначально, кто основной конкурент Украины в группе (спойлер: не Франция). Как показало время, к этому дуэту радостно присоединилась Финляндия. На которую теперь нам, в известной степени, приходится возлагать надежды.

Первые же игры показали, что каждое очко в очных встречах этой тройки будет на вес золота, и все для них может решиться в остальных матчах с явным фаворитом и явным андердогом. Мы умудрились показать одинаковый результат и с тем, и с другим. Зато выцарапали лишние два очка у финнов. Что теперь скажет боснийское купечество?

Ничьи стали нашей кармой в этом отборе. Кроме той же недавней игры с Финляндией (которая тоже имела достаточные шансы закончиться вничью) Украина завершила с таким результатом все шесть остальных матчей. И очень на то похоже, что будет седьмой. Лично мне наиболее вероятным исходом видится нулевой счет. Ибо ставки будут высоки.

Фото - УАФ, автор - Павел Кубанов

Поэтому все, что нам нужно теперь, будет зависеть скорее не от нас. И фанатам сборной, которые согласны пропихнуться в вожделенный плей-офф хоть чучелом, хоть тушкой, следует яростно болеть за… правильно, ничью в поединке между Боснией и Финляндией. И тогда (если только финны потом не одолеют чемпионов мира), все может получиться.

Однако не будем забывать, что французы приедут в Хельсинки вероятнее всего уже в ранге победителей группы. И пусть в их поражение там верится с трудом, но в наш прагматичный век все возможно. Вспомним, как мы гордились вымученной победой над такой же индифферентной Англией. А ведь финнам она будет нужна, как воздух.

То есть, ничьей в Боснии может и не хватить. Что ж, тогда останется самая малость: обыграть тех, кого, по мнению наших футбольных ура-патриотов, мы обязаны обыгрывать. Мы, которые были вдвойне обязаны не мучиться с финнами, и втройне – побеждать казахов. Мы – великая футбольная страна, которой вечно чего-то не хватает.

Успехи команды Шевченко позволили страдающим завышенной самооценкой, так любящим рассуждать о комплексе неполноценности, задрать нос до самого лба и размечтаться о кренделях небесных. Страшно подумать, до каких высот вознеслось бы их самомнение, если бы не пандемия.

Ведь тогда, весной прошлого года наша сборная была на ходу. Практически все ее лидеры были здоровы и в приличной форме. Всемирная напасть более всего повредила таким командам, как украинская. Именно после этого команда Шевченко понемногу начала терять свое столь привлекательное лицо. На радость хейтерам кума сами-знаете-кого.

Эти умудрялись критиковать ее даже за игру, показанную в выигранной отборочной группе – игру, уровня зрелищности которой дотоле мы если и достигали, то крайне редко. На секундочку, игру с позиции силы. Ее отголоски до сих пор слышны иногда в действиях команды Петракова, но постепенно затихают.

Так вот, с одной стороны – нужно было заклеймить попытки уйти от той унылой борьбы с мячом, в которую мы играли почти все предыдущие четверть века. А с другой – на фоне успешных результатов – все более повышать планку требований к сборной. Не хочу быть столбовою дворянкой, а хочу быть вольною царицей!

Даже четвертьфинала Евро – неслыханного достижения сборной оказалось мало. Теперь ее парадоксально критиковали за то, что она уже играла иначе. А как же ваше любимое: игра забывается, результат остается? Словом, речь шла о банальной предвзятости. А параллельно расцвело буйным цветом то, что классики назвали: "возомнили о себе, хамы".

Фото - Getty Images

Неудачное начало отбора на ЧМ пришлось, в этом смысле, как нельзя кстати. Никто даже и не задумался о том, что команда впервые в своей истории оказалась в непривычной ситуации: когда готовиться в финальному турниру приходится через официальные матчи. Угадайте с двух раз, каким был приоритет? Подготовка к Евро или очки в отборе?

Сейчас вступит хор под управлением Капитана Очевидность, с песней "В этих условиях были все". Все-то все, но именно Украина, в силу известных кадровых и прочих обстоятельств, за прошедший год явно сдала свои позиции. Считаю, что, так или иначе, свою задачу на Евро команда Шевченко решила. Нисколько ее не перехваливая.

А поправлять дела в отборе на Мундиаль она, естественно, должна была во главе с тем же коучем, ответственным за старт. Далее следует странная история о том, как поссорились Иван Иванович с Иваном Никифоровичем, подробностей и подноготной которой не знаю, да и знать, если честно, не хочу. Результат – на лице сборной, которая его таки-потеряла.

Как и обещал, о Петракове ни слова, пока он не закончит свою партию. Но, если коротко, то он стал заложником ситуации. Это лишь констатация факта – не оценка его действий.

Еще могу сказать, что на послематчевом эфире в ТВ-студии лично мне он до боли напомнил Фоменко. Плохо это или хорошо, пока не знаю. Но Фоменко заслуживал уважения. О Петракове, повторюсь, говорить все еще рано.

Фото - УАФ, автор - Павел Кубанов

В той же студии Степаненко с Петраковым путались в показаниях, называя причиной проваленного второго тайма (а по-хорошему, последнего часа игры), то усталость, то психологию. Ну, с усталостью все было ясно еще с финнами: команда не может держать такой темп весь матч. А психология – это как раз то, с чем боролся Шевченко сотоварищи.

Вы хотите об этом поговорить? Я – нет, надоело уже. Потому что это неблагодарное дело – ломка менталитета на глазах у народа, впитавшего его, что называется, с молоком матери. А точнее говоря, с азами футбольной школы. Конечно же, начинать перестройку нужно оттуда, снизу.

Чего мы ждем, когда у нас учат с младых ногтей добиваться результата? Тогда как в футбольных странах юношей готовят, как смену мастерам, мы требуем от них очков и медалей. Что ж, сбылась мечта патриота – выиграли целый ЧМ!!! Что дальше? Вы хотели этого тренера и его питомцев в главную команду страны? Наслаждайтесь же!

О матче с Боснией. Он был интересным и зрелищным ровно до 77-й минуты, когда Ахмедходжич сравнял счет. Потом футбол закончился. Одни не хотели в него играть, добившись желаемого, другие – не могли ничего изменить.

Счет абсолютно справедлив и однозначно закономерен. Хотя, если покопаться в моментах, мы и обнаружим небольшое преимущество гостей. Но на победный гол они не "наиграли".

Ни арбитраж, ни везение никак не сказались на ходе и исходе игры. Настолько же убойного эпизода, ушедшего в никуда, как у Финляндии, здесь не наблюдалось.

Фото - УАФ, автор - Павел Кубанов

Как по мне, самой заметной фигурой матча был Пятов, вступавший в игру по-взрослому четырежды и дважды спасавший свои ворота от гола. В поле вновь выделялся Ярмоленко. Вслед за ним назвал бы Степаненко и Цыганкова, как бы их ни критиковали. И дело не в том, что все они создали наш гол. Еще запомнился и, пожалуй, понравился Тымчик.

У боснийцев, без вариантов, ярче всех смотрелся хваленый Джеко. Приходится напоминать, что я отмечаю не наиболее эффективных, а тех, кто чаще засветился в самых зрелищных эпизодах игры.

И все-таки не выдержал, пару слов о Петракове. Не стреляйте в пианиста – он играет, как умеет. И очень, очень переживает, аж заикаться стал – вы слышали, наверное. В таких случаях давление обычно приносит результат, прямо противоположный желаемому. Оставьте человека в покое: он сам себя грызет изнутри. А иначе может быть только хуже.

Понимаю, что говорю это в пустоту. Особенно в наше время, когда ради красного словца в СМИ не пожалеют и отца. Но чувствую себя обязанным это сказать. Правда, не так, как мы обязаны были выигрывать у Боснии.