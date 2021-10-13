Левченко: До сих пор много вопросов по поводу тактики, замен, игнора нескольких футболистов

Это говорит только о проф. уровне и псих.неустойчивости гл. тренера...Слабость СБУ в том и состоит что в ней мало игроков из ТОП чемп., Европы ( в противовес другим сборным (Хорватии ,Швеции ,Норвении ,Сербии и той же Боснии и Польши ) , но даже тех не многих мы не ценим и обсыр..ем ..О каком классе и ротации можно говорить ...если для усиления (тренер ) выпускает ..никаких юнцов для фут. Европы Секана ,Булецу только потому что они когда-то играли в его мол.сборной..Он просто ид..иот...и это очевидно.. В Боснии нужно собрать Кулак..из сильнейших без сопливых обид.(..Даже Коноплянка сгодится.) .В последний Бой идут одни старики !