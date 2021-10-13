Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Левченко: До сих пор много вопросов по поводу тактики, замен, игнора нескольких футболистов
Ничья с Боснией, которая равноценна проигрышу
Бывший игрок сборной Украины Евгений Левченко прокомментировал
"Эта ничья равноценна проигрышу.
У меня до сих пор много вопросов по поводу тактики, замен, игнора нескольких футболистов. Очень надеюсь, что мы вырулим ситуацию", — написал Левченко после матча в Твиттере.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:Твиттер
Популярное сейчас
- "Не собираюсь участвовать в этих аферах". Форвард Деда - об уходе из галицких Карпат
- Забарный: Поле было в ужасном состоянии, нужно что-то менять
- Вторая европейская сборная получила путевку на Чемпионат мира-2022
- Финляндия - Украина. Где когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча сборных
- Невероятная красотка, которая отказала Энрике Иглесиасу и бросила все ради Эдина Джеко. ФОТО
- Мать Криштиану Роналду категорически против свадьбы сына с Джорджиной Родригес. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (3)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Viktor Ivanjvich
13.10.2021 в 19:10
Ответить
+1
0
balamyt (Boston)
13.10.2021 в 19:03
Ответить
+1
0
MaximSK (Киев)
13.10.2021 в 18:41
Ответить
0
0
Лучшие букмекеры
загрузка...