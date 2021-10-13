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Левченко: До сих пор много вопросов по поводу тактики, замен, игнора нескольких футболистов

Национальная сборная Украины
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Ничья с Боснией, которая равноценна проигрышу

Левченко: До сих пор много вопросов по поводу тактики, замен, игнора нескольких футболистов

Новина українською

Бывший игрок сборной Украины Евгений Левченко прокомментировал ничью "сине-желтых" с Боснией и Герцеговиной (1:1) в матче отбора ЧМ-2022.

"Эта ничья равноценна проигрышу.

У меня до сих пор много вопросов по поводу тактики, замен, игнора нескольких футболистов. Очень надеюсь, что мы вырулим ситуацию", — написал Левченко после матча в Твиттере.

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В статье: Украина Босния и Герцеговина Евгений Левченко
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Комментарии (3)
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Viktor Ivanjvich
13.10.2021 в 19:10
что удивительно по составу? то что нет в СБУ-Супряги и цитаишвили - А почему бы и нет Сикана с булецой вызвал же- а за какие такие заслуги- Сикан редко выходит на поле а булеца играет хоть и в основе в Заре но ничего пока хорошего не проявил и Срипник скорее всего ставит изза без исходности его.
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balamyt (Boston)
13.10.2021 в 19:03
Это говорит только о проф. уровне и псих.неустойчивости гл. тренера...Слабость СБУ в том и состоит что в ней мало игроков из ТОП чемп., Европы ( в противовес другим сборным (Хорватии ,Швеции ,Норвении ,Сербии и той же Боснии и Польши ) , но даже тех не многих мы не ценим и обсыр..ем ..О каком классе и ротации можно говорить ...если для усиления (тренер ) выпускает ..никаких юнцов для фут. Европы Секана ,Булецу только потому что они когда-то играли в его мол.сборной..Он просто ид..иот...и это очевидно.. В Боснии нужно собрать Кулак..из сильнейших без сопливых обид.(..Даже Коноплянка сгодится.) .В последний Бой идут одни старики !
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MaximSK (Киев)
13.10.2021 в 18:41
Поздно сожалеть о чем-то, изначально все пошло не по плану, если бы Шева остался бы тренером сборной, возможно набрали бы больше очков. Если не получится занять второе место, я думаю нужно искать нового главного тренера, если Ребров освободится в мае, я бы его дождался. Осенью будет Лига Нации, до отбора к Евро время достаточна.Нужно наладить игру в обороне и улучшить реализацию моментов. Мы 7 матчей сыграли, и во всех пропустили, при этом мы 8 раз вели в счете, и 7 раз давали сравнять счет, это наверное худший показатель среди сборных в этом отборе. Я уверен что Босния забьет нам
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