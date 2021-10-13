Павелко: Для меня Петраков - главный тренер. Приставка и.о. - это юридические вопросы

Президент УАФ Андрей Павелко в эфире "Профутбола" рассказал о работе с и.о. главного тренера сборной Украины Александром Петраковым.

– Петраков – человек открытый. Никогда не просили его сдерживаться?

– Наоборот. Мы с ним общались об этом. Я сказал, что он настоящий мужик и боец. Он искренний, и в этом, наверное, открытие для наших журналистов. До этого такого не было, чтобы человек искренне рассказывал, что происходит внутри команды, какое бывает общение. До него этого никогда не было. Но также он неординарная личность, которая будет преподносить разные подходы к пресс-конференциям.

Когда в последний раз с ним общался, то я наоборот – мы в шутку обменялись с ним, что в шутках, наверное, Петраков самый лучший – если немного шутки добавить в его искреннее общение, будет хорошо. Пошутили, посмеялись.

В этом только и заключается наше общение. А остальное, это его решение, только он выбирает, как общаться внутри с игроками, кого приглашать и какую систему игры предложить.

– Когда может быть снята приставка и.о. у Петракова?

– Он ответил на этот вопрос – это может быть 3, 5 и 55 игр во главе. Для меня у него нет никакой приставки, для меня он главный тренер сборной Украины. Ну посмотрим – шаг за шагом.

Для меня, как его друга и коллеги, он главный тренер, но сейчас есть юридические вопросы. Со временем мы поставим точки.

– То есть это будет зависеть от результатов – выведет в Катар, то будет пролонгация?

– Еще раз повторяю – он для меня главный тренер. И.о. или не и.о. – это покажет время.