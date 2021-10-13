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Павелко: Мы общаемся с Шевченко, все хорошо - поздравили друг друга с днем рождения

Национальная сборная Украины
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Однако углубляться в тему нынешних взаимоотношений президент УАФ не захотел

Павелко: Мы общаемся с Шевченко, все хорошо - поздравили друг друга с днем рождения

Фото: Facebok/ Автор - Yuri Sapronov

Новина українською

Президент УАФ Андрей Павелко рассказал о том, какие сейчас у него отношения с экс-тренером сборной Украины Андреем Шевченко.

- Я его поздравил с днем рождения, он меня поздравил с днем рождения. Это жизнь. Я надеюсь, что через некоторое время он поработает в разных системах футбола, и мы обязательно увидим его тренером национальной сборной. Это очень яркая фигура в мировом и европейском футболе, и будет очень полезно, чтобы он получил дополнительный опыт в других клубах или сборных, и вернулся еще более опытным, чтобы Украина дошла не до четвертьфинала, а уже до финала и там боролась за победу на чемпионате мира или Европы.

- То есть, у вас есть диалог с Шевченко на данном этапе?

- Давайте это не выделять. Мы общаемся, все хорошо. Я считаю то, что сейчас важно – это наше будущее. И все шаги, которые мы делаем – ради будущего украинского футбола.

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В статье: Андрей Шевченко Украина Андрей Павелко
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Источник:
ПРОФУТБОЛ

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Комментарии (1)
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kalan-86 (Анкара)
13.10.2021 в 19:12
Саркастический комментарий.
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