Заваров: Украина и Босния одинаково заслуживают путевку на ЧМ-2022

Экс-член тренерского штаба сборной Украины Александр Заваров поделился мнением о вчерашнем отборочном матче ЧМ-2022 против Боснии и Герцеговины (1:1) .

"Думаю, что всё по делу, так как были обоюдные атаки как с одной, так и с другой стороны. Как всегда, реализация голевых моментов нашими футболистами не была такой, как хотелось бы. Впрочем, как и боснийцами. Так что ничейный результат вполне закономерный.

Этот матч показал, что обе команды по своему уровню заслуживают одинаковых шансов поездки в Катар", - сказал Заваров.