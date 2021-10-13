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Заваров: Украина и Босния одинаково заслуживают путевку на ЧМ-2022
Вчерашняя игра показала, что это две равные команды
Фото Павла Кубанова - УАФ
Экс-член тренерского штаба сборной Украины Александр Заваров поделился мнением о вчерашнем
"Думаю, что всё по делу, так как были обоюдные атаки как с одной, так и с другой стороны. Как всегда, реализация голевых моментов нашими футболистами не была такой, как хотелось бы. Впрочем, как и боснийцами. Так что ничейный результат вполне закономерный.
Этот матч показал, что обе команды по своему уровню заслуживают одинаковых шансов поездки в Катар", - сказал Заваров.
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