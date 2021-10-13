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Заваров: Украина и Босния одинаково заслуживают путевку на ЧМ-2022

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Вчерашняя игра показала, что это две равные команды

Заваров: Украина и Босния одинаково заслуживают путевку на ЧМ-2022

Фото Павла Кубанова - УАФ

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Экс-член тренерского штаба сборной Украины Александр Заваров поделился мнением о вчерашнем отборочном матче ЧМ-2022 против Боснии и Герцеговины (1:1).

"Думаю, что всё по делу, так как были обоюдные атаки как с одной, так и с другой стороны. Как всегда, реализация голевых моментов нашими футболистами не была такой, как хотелось бы. Впрочем, как и боснийцами. Так что ничейный результат вполне закономерный.

Этот матч показал, что обе команды по своему уровню заслуживают одинаковых шансов поездки в Катар", - сказал Заваров.

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В статье: Александр Заваров Украина Босния и Герцеговина
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Комментарии (2)
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pyvovarchyk (Львів)
13.10.2021 в 20:13
так само як і Герцеговина
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Зритель (Харьков)
13.10.2021 в 19:49
Скорее, обе команды одинаково НЕ заслуживают поездку в Катар. Разве что, как туристы.
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