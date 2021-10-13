Петраков больше поломал, чем построил. Психологический разбор игры и конфликта в сборной Украины

Владимир Жерновый - бизнес-коуч и психолог, проводит тренинги и коучинговые программы для Austrian Airlines, ДТЭК, Zepter, Киевстар и еще более 300 других украинских и зарубежных компаний. Владимир обожает футбол и с собственной профессиональной точки зрения коуча и психолога видит очень много внутренних моментов, которые не дают нашей сборной побеждать.

Фото из личного архива автора

Если сегодня мы говорим о футболе, да и о спорте в целом, то очевидно, что практически все игроки / спортсмены находятся приблизительно на одном уровне физической подготовки. Отсюда теоретически все могут стать чемпионами, но далеко не каждый сейчас - чемпион. И почему так, объясняет именно психологический настрой спортсменов и подготовка перед соревнованиями, турнирами, матчами.

Ту же ситуацию мы сейчас можем наблюдать и в украинской сборной. Цитирую Степаненко: “Наши физические данные не хуже, чем у других футболистов”. Но тут возникает много вопросов: почему футболисты могут перегореть до начала матча? Почему их хватает только на первый тайм, а не на весь матч? Что делает в раздевалке тренер: что говорит и как мотивирует команду?

Именно поэтому психология сейчас играет ключевую роль в спорте. Она нужна, чтобы настроить человека на победу, на игру, на соревнования, и чтобы этот настрой сохранялся на большой период времени. Одна из самых больших проблем в спорте сегодня – это то, что популярные виды спорта очень широко обсуждаются. И в результате все строят завышенные ожидания от игроков и футболистов в частности. Мы все ждем от них побед, хорошего результата, пьедесталов и поэтому они выходят на игру с мыслями о том, что они обязаны выиграть.

С одной стороны - это хорошо, нет комплекса неполноценности, который позволяют себе пропагандировать даже некоторые эксперты и журналисты, а с другой – это вызывает у спортсменов “внутренний шум”. Это ненужные мысли во время самой игры. Это то, что сковывает игроков, и не дает им полностью раскрыть свой потенциал. Это то, что больше заводит, чем сама игра. То есть, футболисты не играют в любимый футбол, они не играют в ту игру, которую любили с детства, они не выходят на соревнования, чтобы показать, на что они способны. Для них результат важнее, чем сама игра, процесс. Они становятся настолько зависимыми от ожиданий семьи, прессы, болельщиков, что даже забывают, что они эту игру когда-то любили. Они играют, чтобы соответствовать ожиданиям социума. От профессионалов требовать результат – это нормально, но важно не ломать игроков через колено. Идеальная гармония – это когда команда играет для результата в свое удовольствие. К сожалению, в истории Украины таких команд было крайне мало. Сборная сегодняшнего образца – не исключение. Обзоры вчерашнего матча это доказали – эксперты сошлись на мнении, что команда не играла в футбол, она отбивались от соперников. Но почему так случилось – давайте разбираться по порядку.

Что произошло со сборной за последнее время?

Когда ушел Андрей Шевченко, пришел другой тренер – Александр Петраков и вот тут началось самое интересное! Шевченко строил команду пять лет и у него было свое видение игры. Да, иногда что-то получалось, а что-то нет – но это уже другой вопрос. И вот Петраков пришел с совершенно другим видением и настроем на игру. И как мне кажется, он начал ломать уже привычный опыт сборной, и стал резко строить собственный стиль, да еще и делать это в очень короткие сроки.

С одной стороны – это обычное явление, потому что когда приходит новый тренер, он всегда приносит что-то новое, и это присуще всем сферам. И конечно, от него и ожидалось, что он внедрит что-то свое и новое. Но использует ли он свои наработки и аккуратно внедрит их, либо просто поломает команду? И как мне кажется, он больше поломал, чем построил. Улучшить игру и строить заново, ломая то, что было – это не одно и то же.

Об этом говорят открытые конфликты с игроками сборной. Он избавился от ключевых футболистов, избавился от тех, кто не является украинцами по праву рождения, не договорился с одним из основных футболистов, мотивируя это тем, что он якобы не вписывается в игру и не подходит по своей стилистике. Все эти моменты точно не настраивают и не делают эмоциональный климат в коллективе лучше и как итог – не способствуют укреплению командного духа.

Если бы у тренера был бы год до важных матчей, может быть, его подход был бы актуален, возможно что-то сломать и построить заново. Но сейчас этого времени нету. Тогда нужно ли ломать все? Это открытый вопрос. Я считаю, что в этой ситуации нужны постепенные изменения, чтобы избежать этих качелей: то одних футболистов “попросить” из сборной, то других, то третьи не подошли, то пришли новые, которые не имеют игровой практики в своих клубах. Возможно они и вырастут в будущем, но сейчас было не время для таких экспериментов.

Весь конфликт между Петраковым и Малиновским - одним из лидеров итальянской Атланты и сборной Украины - не может не повлиять на подготовку и общий эмоциональный климат в команде. Ребята сами настраиваются, но когда у тебя нет способствования со стороны тренерского штаба – очень тяжело настроится. И еще у меня есть большой вопрос – что новые тренера (тренерский штаб) сделали для укрепления командного духа, не навредили ли команде своим четким желанием все изменить?

Вчерашняя игра Украина - Босния и Герцеговина

Во вчерашнем матче наша сборная провела интересный первый тайм. Украина показала хороший футбол, которому в целом можно поставить 7 из 10. А вот на втором тайме что-то произошло, команду было не узнать. И фактически мы сыграли вничью, что является плохим результатом для нашего нынешнего турнирного положения. Но нам еще повезло, что мы не проиграли этот матч полностью. И как заявили сами футболисты после матча в интервью, они “прижались к воротам”, не атаковали, а просто удерживали счет. Задача атаковать не стояла.

Игроки очень быстро устали, быстро вымотались физически. Но я не думаю, что дело в том, что им не хватает физической подготовки. Скорее всего, их очень сильно подкосили именно психологические моменты. И как сказал один из лидеров команды Степаненко: “Нам надо перестраивать свою психологию”. И это правда, ведь когда команда выигрывает со счетом 1:0, и при этом они прижимаются к своим воротам и пытаются удержать этот счет – это не правильно. Чемпионские команды всегда при таком счете атакуют, их настрой гласит “забить еще”! А у нас настрой - “прижаться и сохранять счет”.

Так себя повели сами игроки или это была установка тренеров? Это большой вопрос, который нужно спрашивать и разбирать. Если игроки сами так решили, тогда это могут быть общие тенденции психологического настроя и уровень мышления футболистов о победе. Если тренер дал такую установку, тогда это тактическая ошибка тренера.

Более того, вчера тренером были произведены странные замены. И когда журналисты спросили Петракова, почему вы решили сделать именно такие изменения, он ответил, что это его тренерская интуиция. Когда у тебя есть в обойме хорошие футболисты и ты выпускаешь новичков и неопытных футболистов, когда нужно спасать матч, это странная интуиция.

Хотя наш новый тренер имеет хорошее прошлое – именно он подготовил молодежную сборную, которая выиграла чемпионат мира. Петраков опытный, но стоит понимать, что он работал с молодежкой, а не со взрослыми именитыми футболистами. Игроки, которым 17-20 лет слушают тебя как папочку, это другая ситуация. Когда ты начинаешь работать с футболистами, у которых уже есть личные успехи, большой опыт, свой характер, к ним нужно находить подход. Это разные вещи и компетенции – тренировать молодежку и опытных специалистов. Ты должен быть для них наставником, авторитетом и очень сильным коммуникатором, чтобы уметь с ними договориться. И на мой взгляд, это и есть причина конфликта в команде, который происходит и на сегодняшний день – это неспособность договориться и настроить эффективную коммуникацию внутри команды.

Конфликт украинской сборной

Сейчас в нашей сборной конфликт – тренер не может найти общий язык, найти мотивационные ключики к опытным игрокам. А с некоторыми (как вот с Малиновским) он начал открытый конфликт. И вместо того, чтобы тратить время на укрепление командного духа, он больше тратит время на выяснение кто прав, кто виноват и объясняет это так – я тренер, я так вижу.

Как быть дальше

Я думаю, что пришло время перестраивать футбольное мышление и футбольный менталитет игроков, работать с их психологией. Сейчас есть такая тенденция, что когда команда выигрывает все, говорят, какая у нас классная техника и тактика и др. А как только команда проигрывает, все говорят, что мы не справились психологически. Тогда назревает вопрос, а есть ли психолог у команды? Готовит ли он их к игре? Он разговаривает со всеми игроками, с капитаном, тренерами? Есть ли такая практика? Что значит настроить их на игру? Только сказать – вы все можете, молодцы, мы в вас верим? Но это детский сад.

Сейчас стоить пересмотреть весь тренировочный процесс: начиная от физики, заканчивая психологией. И направить усилия на то, что в голове у игрока, где его мысли, о чем он думает во время матча? Классно было бы, чтобы игрок играл в свою любимую игру – футбол и не думал про результат. Я думаю, что для многих это может прозвучать абсурдно, но если он будет кайфовать на поле и выходить туда с горящими глазами, он уберет все свои внутренние шумы, страхи и сомнения – тогда результат будет тот, который нам нужен.

А если игрок выходит только ради результата, он всегда проигрывает. Потому что забывает, что такое играть в любимую игру. Поэтому я уверен, что тренерскому штабу очень нужна помощь психологов и коучей. А игрокам после таких игр нужно восстановление, консультация психолога, командный коуч или командный психолог, который сможет работать, как со всеми вместе, так и отдельно с каждым. Я уверен, что именно сегодня пришло время, когда наряду с массажистом, тренером по физподготовке и тактике еще будет условный коуч по мотивации, или психолог, который будет готовить людей на игру, на матч. Ведь именно он может помочь подобрать нужные слова и правильно настроить футболистов, от чего их результаты нас очень удивят.

Фото - Евгений Кравс