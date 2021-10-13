Павелко: Ребров в сборной? Это некорректно комментировать, у нас сейчас есть тренер

Президент УАФ Андрей Павелко высказался о возможном назначении главным тренером сборной Украины Сергея Реброва.

"Ребров в сборной? Я считаю, что это некорректно комментировать, потому что у нас сейчас есть тренер. Еще раз подтверждаю, что у него очень амбициозные планы, и он видит у нашей сборной очень яркую перспективу.

Он верит в наших игроков и видит в них ощущение, что они способны доказать всем, что рано их обнулили", – сказал Павелко.