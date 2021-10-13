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Павелко: Ребров в сборной? Это некорректно комментировать, у нас сейчас есть тренер
Андрей Павелко традиционно корректен в высказываниях
fradi.hu
Президент УАФ Андрей Павелко высказался о возможном назначении главным тренером
"Ребров в сборной? Я считаю, что это некорректно комментировать, потому что у нас сейчас есть тренер. Еще раз подтверждаю, что у него очень амбициозные планы, и он видит у нашей сборной очень яркую перспективу.
Он верит в наших игроков и видит в них ощущение, что они способны доказать всем, что рано их обнулили", – сказал Павелко.
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Источник:ПРОФУТБОЛ
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Комментарии (2)
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jmen2986 (Kiev)
13.10.2021 в 23:15
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djeff2015 (Запорожье)
13.10.2021 в 22:40
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