  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. Павелко: Ребров в сборной? Это некорректно комментировать, у нас сейчас есть тренер
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Павелко: Ребров в сборной? Это некорректно комментировать, у нас сейчас есть тренер

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Андрей Павелко традиционно корректен в высказываниях

Павелко: Ребров в сборной? Это некорректно комментировать, у нас сейчас есть тренер

fradi.hu

Новина українською

Президент УАФ Андрей Павелко высказался о возможном назначении главным тренером сборной Украины Сергея Реброва.

"Ребров в сборной? Я считаю, что это некорректно комментировать, потому что у нас сейчас есть тренер. Еще раз подтверждаю, что у него очень амбициозные планы, и он видит у нашей сборной очень яркую перспективу.

Он верит в наших игроков и видит в них ощущение, что они способны доказать всем, что рано их обнулили", – сказал Павелко.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Сергей Ребров Украина Андрей Павелко Александр Петраков
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ПРОФУТБОЛ

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
jmen2986 (Kiev)
13.10.2021 в 23:15
Лицемер
Ответить
0
0
avatar
djeff2015 (Запорожье)
13.10.2021 в 22:40
ой б...л.....я....... грибник.
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...