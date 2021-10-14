Герой футбольного дня. Николай Матвиенко. Статистически лучший игрок Украины в матче с Боснией

Интересная ситуация. Босния и Герцеговина во вторник свой гол в ворота сборной Украины забила ударом из пределов штрафной площади. Забил игрок, к которому в момент удара ближе всех находился Николай Матвиенко.

Скриншот - ТК Футбол 1

Защитнику "Шахтера" и сборной Украины этот эпизод был причислен в личную статистику как "ошибка, которая привела к голу" (также ответственность возложена на Эдуарда Соболя).

Скриншот - InStat

Обратите внимание, что также есть характеристика "голевая ошибка". Это не одно и то же. Голевая ошибка – это когда игрок или игроки позволяют сопернику создать шанс, что в итоге попадает в статистику как голевой, но не реализованный. У сборной Украины в матче против Боснии таких ошибок было три – на 34-й минуте (прострел с фланга и двойной удар от Колашинаца), на 49-й минуте (подача с фланга и удар головой Налича), и на 79-й минуте (передача из-под Степаненко и заблокированный удар Превляка). Ответственными за эти ошибки компания InStat указывает Тараса Степаненко и Александра Тымчика.

Но даже при наличии ошибки, которая привела к голу, Матвиенко стал самым полезным игроком сборной Украины по разным статистическим ресурсам. SofaScore – оценка 7,7 балла (лучший в команде). Whoscored – оценка 7,1 балла (лучший среди полевых украинских игроков вместе с Ярмоленко). InStat-индекс 300 – лучший в сборной Украины.

Скриншот - SofaScore

Скриншот - whoscored

Скриншот - InStat

Так в чем же секрет? Кроме ошибки, приведшей к голу, Матвиенко имеет четыре потери мяча, что является одним из самых низких показателей среди игроков стартового состава Украины. Куда больше "положительных" ТТД, которые, собственно, и сформировали для Матвиенко такую ​​высокую оценку. У него наибольше среди игроков сборной Украины эпизодов с приемом мяча. Всего таких было 221, Матвиенко фигурировал в 42-х из них. Вторым лучшим игроком за этим простым, но эффективным для статистики футбольным элементом, стал Сергей Кривцов – 32 приема мяча.

Карта приемов мяча Николаем Матвиенко / скриншот - InStat

Карта передач в исполнении Николая Матвиенко / скриншот - InStat

Много приемов мяча – много и передач, ведь от мяча нужно избавляться. У Матвиенко 97 пасов, что является лучшим показателем среди всех игроков на поле. Больше всего среди этих пасов средних (69) и коротких (24). Пасов в штрафную (то есть, ключевых) – только один.

Еще один интересный элемент, который может поспособствовать высокой статистической оценке – владение мячом. У Матвиенко было 48 эпизодов, где он встречался и владел футбольным снарядом. Почти половина этих эпизодов (21) продолжались от десяти до тридцати секунд – дальше шла или передача, или потеря мяча. Опять же, никто чаще Матвиенко не держал мяч в своих ногах в этом матче.

Вот по такому принципу и формируется статистическая оценка. Одна голевая ошибка или ошибка, которая привела к голу, понижает оценку игрока на несколько баллов, но условно 10-15 приемов мяча от ближнего партнера поднимают ее в несколько раз.

Но на табло и в турнирной таблице отражаются совсем другие показатели...