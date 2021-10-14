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УЕФА назвал лучших игроков сборной Украины по итогам октябрьских матчей

Национальная сборная Украины
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Индекс FedEx Performance Zone оценил выступления футболистов

УЕФА назвал лучших игроков сборной Украины по итогам октябрьских матчей

Фото - uefa.com / автор неизвестен

Новина українською

УЕФА обновил рейтинг футболистов FedEx Performance Zone после последних матчей национальных команд.

Среди украинцев самым лучшим оказался Андрей Ярмоленко, занимающий 41 место в общем реестре. Вторым среди украинцев стал Роман Яремчук (73 место), третий – Николай Матвиенко (112), а замыкает четверку Тарас Степаненко (132).

Лучшим же футболистом всего отборочного турнира рейтинга FedEx Performance Zone прямо сейчас является нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе.

Напомним, в последних матчах отборочного чикла ЧМ-2022 украинцам удалось победить Финляндию (2:1), а также сыграть вничью с Боснией и Герцеговиной (1:1).

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В статье: Украина
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Источник:
zbirna.com

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