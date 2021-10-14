УЕФА назвал лучших игроков сборной Украины по итогам октябрьских матчей

УЕФА обновил рейтинг футболистов FedEx Performance Zone после последних матчей национальных команд.

Среди украинцев самым лучшим оказался Андрей Ярмоленко, занимающий 41 место в общем реестре. Вторым среди украинцев стал Роман Яремчук (73 место), третий – Николай Матвиенко (112), а замыкает четверку Тарас Степаненко (132).

Лучшим же футболистом всего отборочного турнира рейтинга FedEx Performance Zone прямо сейчас является нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе.

Напомним, в последних матчах отборочного чикла ЧМ-2022 украинцам удалось победить Финляндию (2:1), а также сыграть вничью с Боснией и Герцеговиной (1:1).