Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
УЕФА назвал лучших игроков сборной Украины по итогам октябрьских матчей
Индекс FedEx Performance Zone оценил выступления футболистов
Фото - uefa.com / автор неизвестен
УЕФА обновил рейтинг футболистов FedEx Performance Zone после последних матчей национальных команд.
Среди украинцев самым лучшим оказался Андрей Ярмоленко, занимающий 41 место в общем реестре. Вторым среди украинцев стал Роман Яремчук (73 место), третий – Николай Матвиенко (112), а замыкает четверку Тарас Степаненко (132).
Лучшим же футболистом всего отборочного турнира рейтинга FedEx Performance Zone прямо сейчас является нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе.
Напомним, в последних матчах отборочного чикла ЧМ-2022 украинцам удалось победить Финляндию (2:1), а также сыграть вничью с Боснией и Герцеговиной (1:1).
Популярное сейчас
- Клубы АПЛ массово публикуют противоречивые посты с красными флажками. В чем смысл тренда?
- Три игрока Динамо вернулись в общую группу перед матчем со Львовом
- Петраков допустил ошибки, однако удержать победу над Боснией было нереально. Аудиомнение #119
- Украина - Босния и Герцеговина. Анонс и прогноз матча на 12.10.2021
- Невероятная красотка, которая отказала Энрике Иглесиасу и бросила все ради Эдина Джеко. ФОТО
- Милевский примет участие в новом сезоне телешоу Холостяк