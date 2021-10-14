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Шаран: По ходу матча с Боснией чувствовалось, что долго мы не выдержим

Национальная сборная Украины
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Было заметно, что сборная Украины подсела физически

Шаран: По ходу матча с Боснией чувствовалось, что долго мы не выдержим

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Экс-наставник "Александрии" Владимир Шаран высказался о матче Украина – Босния и Герцеговина (1:1).

"От этого матча остались двойственные впечатления. Наши футболисты начали его очень хорошо, быстро забили мяч. Но потом я удивился: почему сразу после гола Ярмоленко мы отдали инициативу и глубоко прижались к своим воротам.

Я понимаю, что при таком счете игра строится на контратаках, и вскоре одна из них могла завершиться очередным взятием ворот гостей. Забей Тымчик после выхода один на один – и вопрос о победителе, полагаю, был бы снят, хоть и игрового времени еще было много. Потом украинская сборная вроде бы выровняла игру, и казалось, что все идет нормально. Однако во втором тайме, где-то после 60-й минуты, было видно, что наши футболисты "подсели" физически. Думаю, это и стало основной причиной изменения характера игры. Хотя могла сказаться и психологическая причина, так как ребята переживали за результат. На игру с боснийцами вышел точно такой же состав, как и тремя днями ранее в Финляндии.

Как мы видим, очень сложно нашим игрокам проводить два поединка за столь короткий период времени. Что касается Боснии, то она выглядела достаточно уверенно. Команда перестроилась тактически, и стала больше играть на атаку. На флангах было по два игрока. За счет этого и шли фланговые передачи, на которые боснийцы рассчитывали с учетом наличия высокорослых нападающих. Они могли забивать головой во втором тайме, но не удалось.

Честно говоря, в ходе матча я чувствовал, что долго мы не выдержим. С финнами было по-другому – тогда удалось выдержать и не пропустить в свои ворота. Но мастерство игроков Боснии, на мой взгляд, выше, чем у футболистов сборной Финляндии. Досадно, что пропустили такой мяч. Хотя гол этот очень красивый, эффектный. Увы, наша команда в обороне недоработала. Повторюсь: мы "подсели" физически. Было видно, что много ошибок возникало на ровном месте, и в контратаку мы практически не выбегали. Вот и приходится сожалеть о неиспользованных моментах. Забей Яремчук во втором тайме – и картинка была бы совсем другая, украинской сборной можно было бы рассчитывать на победу в столь важном для нее поединке", - сказал Шаран.

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В статье: Украина Владимир Шаран Босния и Герцеговина
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