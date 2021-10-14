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Хавбек Боснии: Были отрезки, где Украина действовала лучше, но в основном, все шло под нашим контролем
Боснийцы с оптимизмом смотрят на оставшееся матчи отбора
scsport.ba
Полузащитник сборной Боснии и Герцеговины Амир Хаджиахметович прокоментировал недавний
"Это был сложный матч и мы, в конце концов, должны быть довольны набранному очку. Думаю, мы провели более или менее качественный поединок.
Было несколько отрезков, где соперник действовал лучше, но в основном, все шло под нашим контролем. Через месяц нас ждет жаркий период и продолжение пути на чемпионат мира", — сказал Хаджиахметович.
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