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Национальная сборная Украины

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Хавбек Боснии: Были отрезки, где Украина действовала лучше, но в основном, все шло под нашим контролем

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Боснийцы с оптимизмом смотрят на оставшееся матчи отбора

Хавбек Боснии: Были отрезки, где Украина действовала лучше, но в основном, все шло под нашим контролем

scsport.ba

Новина українською

Полузащитник сборной Боснии и Герцеговины Амир Хаджиахметович прокоментировал недавний матч отбора ЧМ-2022 с Украиной (1:1).

"Это был сложный матч и мы, в конце концов, должны быть довольны набранному очку. Думаю, мы провели более или менее качественный поединок.

Было несколько отрезков, где соперник действовал лучше, но в основном, все шло под нашим контролем. Через месяц нас ждет жаркий период и продолжение пути на чемпионат мира", — сказал Хаджиахметович.

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В статье: Украина Босния и Герцеговина
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Источник:
scsport.ba

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