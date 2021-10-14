Хавбек Боснии: Были отрезки, где Украина действовала лучше, но в основном, все шло под нашим контролем

Полузащитник сборной Боснии и Герцеговины Амир Хаджиахметович прокоментировал недавний матч отбора ЧМ-2022 с Украиной (1:1) .

"Это был сложный матч и мы, в конце концов, должны быть довольны набранному очку. Думаю, мы провели более или менее качественный поединок.

Было несколько отрезков, где соперник действовал лучше, но в основном, все шло под нашим контролем. Через месяц нас ждет жаркий период и продолжение пути на чемпионат мира", — сказал Хаджиахметович.