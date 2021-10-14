Ярмоленко: Отдадим все силы, чтобы попасть на ЧМ. Это наша мечта

Вингер "Вест Хэма" и сборной Украины Андрей Ярмоленко высказался о перспективах национальной команды в заключительных матчах отбора ЧМ-2022.

"Всего один шаг, одна игра осталась в группе. Будем ждать этого матча и отдадим все силы, чтобы попасть на чемпионат мира. Это наша мечта. Это наша цель. Вперед, Украина!", — написал Ярмоленко.

Напомним, что 16 ноября сборная Украины на выезде сыграет заключительный матч в группе с Боснией и Герцеговиной.