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Ярмоленко: Отдадим все силы, чтобы попасть на ЧМ. Это наша мечта
Вот только уже не все зависит от сборной Украины
УАФ/Павло Кубанов
Вингер "Вест Хэма" и
"Всего один шаг, одна игра осталась в группе. Будем ждать этого матча и отдадим все силы, чтобы попасть на чемпионат мира. Это наша мечта. Это наша цель. Вперед, Украина!", — написал Ярмоленко.
Напомним, что 16 ноября сборная Украины на выезде сыграет заключительный матч в группе с Боснией и Герцеговиной.
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