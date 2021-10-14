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Ярмоленко: Отдадим все силы, чтобы попасть на ЧМ. Это наша мечта

Национальная сборная Украины
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(1 голосов)

Вот только уже не все зависит от сборной Украины

Ярмоленко: Отдадим все силы, чтобы попасть на ЧМ. Это наша мечта

УАФ/Павло Кубанов

Новина українською

Вингер "Вест Хэма" и сборной Украины Андрей Ярмоленко высказался о перспективах национальной команды в заключительных матчах отбора ЧМ-2022.

"Всего один шаг, одна игра осталась в группе. Будем ждать этого матча и отдадим все силы, чтобы попасть на чемпионат мира. Это наша мечта. Это наша цель. Вперед, Украина!", — написал Ярмоленко.

Напомним, что 16 ноября сборная Украины на выезде сыграет заключительный матч в группе с Боснией и Герцеговиной.

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В статье: Андрей Ярмоленко Украина Вест Хэм Юнайтед (Лондон)
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Комментарии (2)
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Olegyurchak (Хмельницький )
14.10.2021 в 19:54
Судя по отдаче сил, это мечта только Ярмолы...
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andyua (Kyiv)
14.10.2021 в 19:41
Якщо цитуєте, то цитуйте коректно. Андрій написав: не "Всього один крок...", а "Лише один крок..." І не "мета", а "ціль"
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