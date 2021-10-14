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Грачев - о невызове Малиновского: Слабо представляю себе, что тренер Аргентины не вызовет Месси, или тренер Португалии - Роналду

Национальная сборная Украины
Обновлено
(3 голосов)

Пока что Петракова во главе сборной больше критикуют

Грачев - о невызове Малиновского: Слабо представляю себе, что тренер Аргентины не вызовет Месси, или тренер Португалии - Роналду

фото - Олександр Приходько

Новина українською

Бывший игрок "Шахтера" Виктор Грачев высказал свое мнение о невызове Руслана Малиновского на недавние матчи сборной Украины.

"Я слабо представляю себе, что тренер Аргентины может заявить что-то вроде: "Месси не подходит под мою модель игры, и я его не буду вызывать". Или тренер Португалии не вызовет Криштиану Роналду.

Зато у нас есть тренер, который позволяет себе не вызвать лучшего украинского легионера. Понятно, что Петраков соответствует должности за такие решения, но разве нам от этого легче? Вся страна знает, что Руслана надо возвращать, но ничего не может сделать.

Понятно, что с легионерами трудно. Потому что они работали с лучшими тренерами и имеют собственное мнение. Но свои амбиции в таком важном деле тренеру надо забывать", - сказал Грачев.

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В статье: Украина Виктор Грачев Руслан Малиновский Александр Петраков
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Источник:
gazeta.ua

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Комментарии (10)
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armik (Киев)
14.10.2021 в 19:47
Однажды судья удалил Пеле в первом тайме.Зрители не дали продолжить матч, заявив, что заплатили деньги, чтобы посмотреть Пеле, а не на дурака со свистком Малиновский не Пеле, будем смотреть на дурака на тренерской скамье
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+1
0
Acsakal (Kharkov)
14.10.2021 в 19:32
Яка маячня... Я навіть не кажу, що Маліні до Мессі або Рональду - як до Місяця... Але ж головне - це внесок гравців в успіхи збірних, за які вони грають. Хіба можна порівнювати вплив гри Мессі та Рональду на результати своїх команд з впливом Руслана на виступ збірної України??? Значення Маліновського для збірної не можна порівняти зі важливістю присутності в команді Ярмоленка або навіть Яремчука. А Мессі та Рональду - це взагалі такий перебір! Тим більше я не розумію подібних порожніх струсів повітря від навколофутбольних людей. В УАФ є купа фунціонерів (Блохін, Протасов, Демяненко, Михайличенко) з абсолютно незрозумілими обовязками. За ті гроші, що там вони отримують, могли би врешті-решт підняти свої дупи і налагодити комунікацію між гравцями та тренером.
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+2
-2
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С.Карпович. (Ланівці)
14.10.2021 в 19:46
Я десь думаю ,як би поставити граючим тренером Ярмоленка ,то користі було б більше.бо від тих схем під які підходить Булєца і Зубков,а не підходить Малиновський вже блювати хочеться.
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+1
0
Footballers (Умань)
14.10.2021 в 19:31
Вже бачили Булец які виходили на заміну в Петракова для підсилення гри)
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+5
-1
LEVgcUqs (Чернігів)
14.10.2021 в 19:27
Порівняв х.... з пальцем.
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+4
-2
Архат (Киев)
14.10.2021 в 19:24
А Малиновский это Месси или Роналду? Когда вы говорите,такое ощущение, что вы бредите...
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+4
-2
emart57 (Киев)
14.10.2021 в 19:23
Бред.
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+4
-2
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Cтепний воїн (Дике поле)
14.10.2021 в 19:21
Слабо представляю что бы в сборную Аргентины вызывали тех кого хочет тренер, а не Месси
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+1
0
Dimka26 (Чернигов)
14.10.2021 в 19:20
Зато представляется как Дешам не вызывал Бензема. Как Лев не вызывал Мюллера.
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+4
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Ol-g (Одесса)
14.10.2021 в 19:35
И имели.
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