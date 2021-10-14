Грачев - о невызове Малиновского: Слабо представляю себе, что тренер Аргентины не вызовет Месси, или тренер Португалии - Роналду

Бывший игрок "Шахтера" Виктор Грачев высказал свое мнение о невызове Руслана Малиновского на недавние матчи сборной Украины.

"Я слабо представляю себе, что тренер Аргентины может заявить что-то вроде: "Месси не подходит под мою модель игры, и я его не буду вызывать". Или тренер Португалии не вызовет Криштиану Роналду.

Зато у нас есть тренер, который позволяет себе не вызвать лучшего украинского легионера. Понятно, что Петраков соответствует должности за такие решения, но разве нам от этого легче? Вся страна знает, что Руслана надо возвращать, но ничего не может сделать.

Понятно, что с легионерами трудно. Потому что они работали с лучшими тренерами и имеют собственное мнение. Но свои амбиции в таком важном деле тренеру надо забывать", - сказал Грачев.